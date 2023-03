Nový VW Passat by měl na trh dorazit již v září, ovšem pouze jako kombi

Nov generace VW Passat by měla na trhy dorazit ještě před Škodou Superb, dostupná však bude pouze jako kombík.

Volkswagen Passat oslaví v tomto roce již padesát let své existence. Největším dárkem pro fanoušky by přitom mohlo být představení jeho již deváté generace (B9), která by na evropské trhy mohla zamířit během září. Passat tak zřejmě předběhne Škodu Superb, se kterou bude technicky spřízněn.

Thomas Schäfer, současný šéf značky VW a bývalý šéf Škoda Auto, měl v rozhovoru pro Automotive News Europe také prozradit, že nový Passat bude dostupný už pouze jako kombík. Důvodem může být jak klesající poptávka po sedanech, tak chystaný čistě elektrický sedan ID.7. Škoda Superb by však stále měla nabízet tradiční karosářská provedení, tedy liftback a kombi.

Jak už jsme v minulosti několikrát zmiňovali, technika nové generace Škody Superb a VW Passat bude prakticky stejná, tedy alespoň co se týče platformy a pohonných jednotek. Jak přitom Schäfer zmínil, vývojem byla pověřena Škoda, což má podtrhovat větší důraz na spolupráci v rámci koncernu. Přesto si oba modely měly zachovat svůj unikátní charakter a samozřejmě odlišný design.

K designu nové generace Passatu zatím příliš konkrétních poznatků nemáme, ačkoliv se již špionážním fotografům povedlo zachytit několik maskovaných prototypů. Velmi pravděpodobně však nový Passat dostane příď inspirovanou osmičkovým Golfem, včetně strmější masky a specifického světelného podpisu.

V kabině lze předpokládat minimum fyzických tlačítek a velký důraz na ovládání prostřednictvím velkého dotykového displeje infotainmentu. Digitální bude pravděpodobně i přístrojový štít. Pod kapotou se nejspíš naposledy objeví spalovací motory, pravděpodobně ve větší míře elektrifikované. Očekává se například nový plug-in hybrid, který by mohl nabídnout dojezd až 100 km na jedno nabití. Jeho výkon by přitom mohl dosahovat až 282 koní.

Na závěr můžeme dodat, že výroba nového Passatu se na Slovensko přesouvá z německé továrny Emden, kde se vyrábí model ID.4 a bude se zde vyrábět i elektrický sedan ID.7. Nový Passat a Superb pak v Bratislavě doplní stávající výrobu vozů Audi Q7, Porsche Cayenne, VW Touareg nebo VW e-Up.