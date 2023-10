Ojetý Mercedes-Benz C 204: Stárne s grácií

Písmeno C se v modelové řadě Mercedesu poprvé objevilo v roce 1993 v rámci řady W 202. Šlo o nástupce takzvaného baby-benzu neboli modelu 190, interně označeného W 201. Recenzovaná řada je ale už třetí generací třídy C. Pod označením W 204 se ukrývá čtyřdveřový sedan, coby S 204 praktičtější kombi. Od roku 2011 existovalo také kupé C 204, kterému se ale nyní věnovat nebudeme.