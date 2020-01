Omezený počet pokusů na získání řidičáku? Třikrát a dost!

Po třech neúspěšných zkouškách by studenti museli opakovat celý výcvik. Počítá s tím návrh pracovní skupiny pro autoškolství na ministerstvu dopravy, informoval dnes předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník (ANO). Začínající řidiči podle odborníků dlouhodobě patří k nejrizikovějším skupinám řidičů.

Podle Kolovratníka by se stanovením limitu na počet zkoušek zvýšila motivace žadatelů a zároveň by se zkvalitnila jejich příprava na zkoušky. "Hrozba opakování výcviku po třetím pokusu zamezí neustálému opakování zkoušek u nedostatečně připravených žadatelů," podotkl.

Vedle toho pracovní skupina vymezila několik dalších možných změn. Ke zkvalitnění přípravy žadatelů by mělo vést i zvýšení denního limitu výcvikových hodin. Další kroky se týkají instruktorů. Budoucí učitelé autoškol by se mohli účastnit náslechů ve vozidle při praktickém výcviku v jízdě. Učitelé by se také už nemuseli povinně účastnit zkušebních testů. To by podle Kolovratníka mělo zjednodušit práci autoškol.

Návrh dále počítá s možností provádění každé části zkoušky z praktické jízdy motocyklů jiným komisařem, a tím i rozdělení hodnocení každé ze dvou částí praktické zkoušky samostatně, což by podle skupiny mělo ulevit komisařům i žadatelům. "Těm navíc chceme prodloužit šestiměsíční lhůty pro opravné zkoušky na 12 měsíců v návaznosti na omezení počtu opravných pokusů," dodal Kolovratník. Žadatelé o řidičský průkaz na motocykl tak budou moci, v případě, že neuspěli na začátku podzimu, dokončit zkoušky na jaře.

Stát vedle toho nyní připravuje tzv. řidičský průkaz na zkoušku. Řidičům by v případě jeho přijetí mělo do dvou let od získání řidičského oprávnění hrozit zabavení průkazu už při dosažení šesti trestných bodů místo běžných 12. Začínající řidiči by tak mohli přijít o oprávnění i po spáchání jednoho přestupku. Opatření by mělo být součástí připravovaných změn bodového systému, které by se měly uskutečnit ještě letos.