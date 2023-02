Omlazený Touareg vykreslen podle nejnovějších informací. Takto by měl vypadat!

Volkswagen na květen naplánoval představení modernizovaného Touaregu. Co od faceliftu očekávat, automobilka nedávno naznačila publikováním videí a fotografií maskovaného prototypu a odhaleného interiéru.

Oficiální informace od Volkswagenu hovoří například o přepracovaných světlometech IQ.Light HD Matrix s 38.400 mikro LED, které jsou po vzoru ostatních modelů značky spojeny světelnou linkou. Největší změnou na zádi by mělo být spojení svítilen tmavým pásem, v němž by byl zakomponován světelný proužek, podobně jako na přídi.

Zajímavou novinkou bude červeně podsvícené logo na zádi. Od ledna letošního roku totiž značka dostala povolení používat jej i Evropě, přičemž dosud byl tento detail k vidění pouze na vozech značky určených například pro americký nebo čínský trh. Očekávat můžeme také pozměněné nárazníky.

Z těchto už nyní dostupných dílků se grafik motoristického webu Kolesa pokusil složit kompletní skládačku. Jinými slovy - využil vše, co Volkswagen dosud o designu omlazeného Touaregu prozradil a nabízí vlastní představu, jak by faceliftované SUV mělo vypadat. Jsme zvědavi, jak moc se trefil do skutečnosti.

Na nedávno zveřejněných fotografiích jsme si také mohli prohlédnout vnitřek s vylepšenou verzí infotainmentu s dotykovou 15palcovou obrazovkou. Volkswagen svému řešení interiéru říká Innovision Cockpit a nově nabídne například propracovanější navigaci, mapové podklady ve vyšším rozlišení, bezdrátovou funkčnost Apple CarPlay a Android Auto nebo modernizované hlasové ovládání.

O technice zatím mnoho informací k dispozici nemáme. Víme, že faceliftovaný Touareg má nabídnout upravený podvozek, na němž se měnilo nastavení jak základních ocelových pružin, tak vzduchového odpružení. Cílem bylo ještě více zdůraznit rozdíl mezi komfortním jízdním profilem a sportovnějším.