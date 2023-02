Modernizovaný VW Touareg odhaluje první detaily, na fotkách i videu

Před pár dny se Volkswagen pochlubil videem, kterým nás lákal na premiéru nového tajemného modelu. Spekulace hovořily například o modernizaci modelu Tiguan nebo o zcela novém elektromobilu, jehož příchod je očekáván pod označením ID.8. Teď už víme, že trefou do černého byl jiný odhad – modernizovaná podoba modelu Touareg. Značka nyní publikovala nové video a balík fotek, na nichž je karoserie novinky zabalena do maskování.

Současná třetí generace modelu Touareg byla představena začátkem roku 2018, takže si s její modernizací dal Volkswagen docela na čas. Plné odhalení faceliftovaného SUV je naplánováno na letošní květen, ale už nyní můžeme začít skládat první kousky skládačky. Něco prozradí tisková zpráva, něco zahalený exteriér a další detaily přihodí snímky interiéru, které značka zveřejnila bez maskování.

Video se připravuje ...

Maskovaný Touareg je stále podrobován jízdním zkouškám, jejichž finálová část jej zavedla do Švédska. Volkswagen na přídi slibuje přepracované světlomety IQ.Light HD Matrix s 38.400 mikro LED, které jsou po vzoru ostatních modelů značky spojeny světelnou linkou. Největší změnou na zádi by mohlo být spojení svítilen tmavým pásem, v němž by byl zakomponován světelný proužek, podobně jako na přídi.

Co z designu ještě Volkswagen vypichuje v čerstvé tiskové zprávě, je červeně podsvícené logo na zádi. Od ledna letošního roku prý značka dostala povolení používat jej i Evropě, přičemž dosud byl tento detail k vidění pouze na vozech značky určených například pro americký nebo čínský trh. Očekávat zřejmě můžeme také pozměněné nárazníky a disky kol.

Video se připravuje ...

Faceliftovaný Touareg dále nabídne upravený podvozek, na němž se měnilo nastavení jak základních ocelových pružin, tak vzduchového odpružení. Cílem bylo ještě více zdůraznit rozdíl mezi komfortním jízdním profilem a sportovnějším. Kromě jiného byl přidán také senzor zatížení střechy vozu, který komunikuje s asistenčními a bezpečnostními systémy, takže například ESP může zasahovat trochu jinak podle toho, jestli je vůz zatížen střešním boxem nebo ne.

Na fotografiích nemaskovaného interiéru je k zahlédnutí vylepšená verze infotainmentu s dotykovou 15palcovou obrazovkou. Volkswagen mu říká Innovision Cockpit a nově nabídne například propracovanější navigaci, mapové podklady ve vyšším rozlišení, bezdrátovou funkčnost Apple CarPlay a Android Auto nebo modernizované hlasové ovládání.

Při faceliftu Touaregu prý dal Volkswagen i na zpětnou vazbu zákazníků a udělal výplň loketní opěrky a opěrek pro kolena po stranách středového tunelu měkčí. Na bližší informace si ale budeme muset ještě počkat. Jak už jsme zmiňovali, s plným odhalením vozu se počítá v květnu letošního roku.