Paul Walker studoval křesťanskou střední školu a mořskou biologii na Kalifornské univerzitě, avšak hercem byl celý život. Od útlého věku se začal objevovat v reklamách, v roce 1998 přišly první menší role ve filmech. Největší úspěch mu přinesly filmy ze série Rychle a zběsile, z nichž první měl premiéru v roce 2001.

Hned poté se objevil ve významných rolích filmů Jízda do pekel, Proud času a Do hlubiny, hrál také ve snímku Clinta Eastwooda Vlajky našich otců. Kromě filmů se věnoval také dobročinnosti, založil humanitární organizaci Reach Out Worldwide, i mořské biologii. V roce 2010 se aktivně zapojil do natáčení dokumentu Muži stopující žraloky od National Geographic.

Mezi jeho vášně patřila i auta, a to nejen na stříbrném plátně. Závodil v americké sérii Redline Time Attack za volantem BMW M3 gen. E92 a měl sbírku čítající zhruba třicítku aut. Jednadvacet z nich se v lednu 2020 prodalo na aukci v Arizoně dohromady za 2,33 milionu dolarů (cca 52,7 milionu korun tehdejším kurzem).

Walker zemřel 30. listopadu 2013, když Porsche Carrera GT řízené jeho kamarádem a spolupracovníkem Rogerem Rodasem havarovala ve vysoké rychlosti do betonového sloupu a dvou stromů, načež začalo hořet. Při nehodě, kterou dle závěrů vyšetřování kromě nepřiměřeně vysoké rychlosti zapříčinily příliš staré pneumatiky, zahynul i Rodas.