Pininfarina Battista New York City předvádí neskutečné možnosti individualizace

Elektrický hypersport Pininfarina Battista, který vznikne v pouhých 150 kusech, chce být unikátním vozem v každém ohledu. Společnost, která se již více než 90 let věnuje návrhům a stavbě unikátních karoserií, proto zákazníkům nabízí 13,9 quintillionu (1018) barevných kombinací exteriéru a 128 milionu kombinací interiéru. Je tedy téměř nemožné, aby náhodou vznikly dva stejné vozy.

Schopnost propůjčit vozu unikátní vzhled pak automobilka prezentovala na svém prvním zakázkovém vozu, jehož inspirací se stalo město New York. Základem je tmavě modrá barva, která ovšem stále nechává jasně vyniknout karbonová vlákna karoserie. Společnost nazývá tuto úpravu karoserie „Exposed Signature Carbon with Blu Iconia“ a mělo by jít o unikát v automobilovém průmyslu.

Modrou karoserii pak doplňují ručně nanášené bílé pruhy v odstínu Bianco Sestriere Metallic, kolem oken a nástavců prahů si můžeme všimnout červených linek z paketu Exterior Jewellery Pack a posledním doplňkem jsou nelakované černé karbonové prvky z paketu „Exposed Signature Carbon“.

V podbězích jsou matně šedá litá kola Impulso s centrální maticí, zatímco na přední kapotě je umístěné podsvícené logo automobilky, vyrobené z broušeného hliníku.

Interiér sice automobilka neukázala, sedadla by však měla být čalouněna černou kůží s modrým prošíváním v odstínu Iconica Blu, které ladí s barvou exteriéru. Barva Iconica Blu se navíc objevuje i na dalších dekorech, pásy jsou bílé a některá místa zdobí bílo-červené prošívání. Některé dekory jsou pak opět vyrobeny z broušeného hliníku, podobně jako logo.

Rozsáhlý individualizační program, který model New York City prezentuje, by měl do budoucna zajistit, že se z každého vyrobeného kousku stane sběratelská záležitost. Kromě toho ale Battista nabízí i exkluzivní dynamiku.

Čtveřice jeho elektromotorů totiž nabízí kombinovaný výkon 1874 koní a 2300 Nm točivého momentu. Akceleraci z 0 na 100 km/h tak Battista údajně zvládne pod 2 sekundy, za méně než 6 sekund už by měl uhánět 200 km/h a nejvyšší rychlost by měla být až 350 km/h. Baterie s kapacitou 120 kWh by navíc měla zajistit dojezd až 500 km.