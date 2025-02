Podvodný start-up, který poslal kamion z kopce, zkrachoval. Po 11 letech existence

Mezi desítkami start-upů vzniklých se záměrem produkce elektromobilů není moc takových, co by se věnovaly jen užitkovým vozům. Jedním z nich je americká Nikola Corporation, která byla založena v roce 2014 v Salt Lake City. Uspět chtěla mezi kamiony a to jak s elektrickým pohonem, tak i s vodíkovými palivovými články. Na ty vsázela dokonce ještě více a chlubila se vlastní technologií, která měla už koncem minulé dekády být nasazena do produkčních modelů.

Kromě několika tahačů se značka pojmenovaná po chorvatském vynálezci pochlubila také konceptem čtyřkolky a dokonce vodíkového pick-upu. Ačkoliv ani na počátku této dekády nedodala jediný vůz zákazníkovi, uzavřel s ní partnerství gigantický koncern General Motors, který také koupil 11 % podíl ve firmě. Tou dobou tržní hodnota Nikoly vyrostla až na 27 miliard amerických dolarů, více než třeba Ford.

Za volantem elektrické Scanie 45 R: Jemná, ale ohromně silná Marek Bednář Profi

Nevydrželo to dlouho, v září 2020 totiž short-sellingová investiční firma Hindenburg Research zveřejnila report, usvědčující Nikolu z rozsáhlého podvodu. Upozorňoval na hodně nedostatků, třeba fakt, že Nikola žádnou vlastní vodíkovou technologií nemá a musela si ji koupit od General Motors.

Symbolem celého skandálu se ale stalo krátké video. Nikola na něm prezentovala údajně funkční prototyp vodíkového modelu Nikola One v pohybu. Jenže kamion i s návěsem ve skutečnosti neměl v útrobách funkční pohon, zaměstnanci jej pouze vytáhli na vrchol kopce a pak jej natáčeli, jak po mírně klesající silnici jede zase dolů.

Konkurent Tesly Semi má další potíže, jeho design prý není původní Ondřej Mára Profi

Reakce byla okamžitá, akcie rychle ztratily téměř 40 % hodnoty, GM se od Nikoly distancovalo, zakladatel a CEO Trevor Milton rezignoval a později byl odsouzen ke čtyřem letům vězení. Následovaly soudy, další propady hodnoty a především naprostá ztráta kredibility automobilky.

Ukázalo se například také to, že vzhled modelu One byl ukradený nezávislému designérovi. Jenže překvapivě to nebyl úplný konec firmy. Ačkoliv akcie už pouze klesaly, pod novým vedením pokračoval vývoj elektrických i vodíkových kamionů. Už ne „vlastního" designu, ale na základě evropského Iveca S-Way.

Vůz nazvaný Nikola Tre se překvapivě začal i vyrábět a koncem roku 2023 bylo zákazníkům dodáno lehce přes 200 kusů. Převážně s bateriovým pohonem, ale loni se prodalo i 112 kusů stejného modelu s vodíkovými palivovými články a Nikola dokonce začala v Americe budovat vlastní síť vodíkových čerpacích stanic.

Nikola Tre • Nikola Motor Company

Jenže to bylo málo a v únoru 2025 po neúspěšném hledání dalšího investora Nikola vyhlásila bankrot. CEO Steve Girsky k tomu vydal poněkud prázdné prohlášení, s odůvodněním, že „podobně jako jiné firmy ze stejného oboru Nikola čelila různým tržním a makroekonomickým faktorům, které měly vliv na naši schopnost fungovat“.

Dalším krokem je rozprodání majetku, což může vynést mezi 500 miliony a miliardou dolarů. Tentokrát už je téměř jisté, že pochybný start-up definitivně skončil a žádné další auto s logem Nikoly již nikdy nevznikne.