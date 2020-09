Konkurent Tesly Semi má další potíže, jeho design prý není původní

Je to jen pár měsíců, co se společnost Nikola Motor mohla pochlubit vyšší hodnotou, než jaká byla přisuzována automobilce Ford. Ambiciózní výrobce vodíkových tahačů a užitkových vozidel, který ale prakticky ještě nic nevyrobil, ovšem od té doby prochází poměrně náročným obdobím.

Vše začalo ve chvíli, kdy byla společnost Nikola obviněna investiční společností Hindenburg Research z toho, že prý nakupovala technologie a vydávala je za produkt vlastního výzkumu. To vyústilo v problémy s některými dodavateli/partnery a následně i v rezignaci zakladatele společnosti Trevora Miltona.

Ten sice označil nařčení ze strany Hindenburg Research za lživé, jenže americkému ministerstvu spravedlnosti a komisi pro cenné papíry stačila vznesená obvinění k zahájení vyšetřování. A tím bohužel problémy společnosti Nikola nekončí.

Podle Financial Times totiž společnost nenakupovala (a nevydávala za své) pouze technologie, ale i design. Konkrétně se bavíme o designu vodíkového tahače One, jednoho z nejdůležitějších konceptů značky, který měl být vytvořen v Chorvatsku. Společnost ho však vydává za svůj.

Příběh, ke kterému mají kolegové z Financial Times údajně dva svědky, se měl začít psát již v roce 2015. Tou dobou měl Trevor Milton, zakladatel společnosti Nikola Motor, odcestovat do Chorvatska na jednání se společností Rimac. Jednání o spolupráci na blíže nespecifikovaném projektu sice nedopadla, přesto Milton neodjížděl s prázdnou.

Milton měl zaplatit několik tisíc dolarů jistému Adrianu Mudri, jednomu z designéru Rimacu, za nákresy a 3D modely jeho konceptu tahače s označením „Road Runner,“ který Mudri vytvořil jako součást své diplomové práce. Jméno Road Runner pak mělo být jistou chvíli i pracovním označením tahače Nikola, dodává web Financial Times.

Samotná společnost Nikola Motor sice přiznala spojitost s designérem Mudri, ve vyjádření pro Financial Times však popřela, že by jeho design měl být použit pro finální produkční tahač Nikola One. „Truck Nikola One byl navržen a patentován Nikolou,“ měla prohlásit společnost.

„Během vývoje vozidla je běžné licencovat designy třetích stran, a i když byla v počátcích vývoje pořízena licence na design Adriana Mudriho, nebyl součástí designérského týmu a jeho design se podstatně liší od designu vyvinutého Nikolou pro Nikola Ona,“ cituje prohlášení web The Drive s odkazem a Financial Times.

Po vznesení vážných obvinění, odchodu zakladatele, problémech s některými dodavateli i partnery a při probíhajícím vyšetřování ze strany dvou vážených amerických institucí se tak společnost Nikola dostává do velmi nepříjemné a ožehavé situace, která by ji mohla do budoucna výrazně poškodit. Rozhodně tak bude zajímavé sledovat její další osudy.