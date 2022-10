Polestar 3 oficiálně představen: Slibuje dojezd až 610 km

Čistě elektrické SUV Polestar 3 se nám pomalu poodhalovalo již delší dobu, teprve nyní však dostáváme šanci si ho prohlédnout v plné kráse a odhalit jeho techniku. Co tedy nová vlajková loď značky nabízí?

Po stránce designu se Polestar 3 evidentně inspiroval konceptem Precept, což je patrné zejména na přídi. Ta zaujme jak spoilerem nad decentní maskou, tak výraznými LED světlomety s tradičním designem „Thorova kladiva“. Světla přitom pracují s 1,3 milionem pixelů a stínují okolní provoz.

Z profilu vůz sází na elegantní design, aerodynamiku navíc zlepšují zapuštěné klky nebo bezrámečková zrcátka. V podbězích, tradičně lemovaných plastovými lemy ve stylu SUV, mohou být 21 nebo volitelně 22 palcová kola. Vzadu pak stojí za pozornost elegantně klesající střecha, výrazný spoiler nebo světla napříč celou zádí.

Automobilka kladla při vývoji velký důraz na aerodynamiku, díky čemuž se povedlo snížit koeficient aerodynamického odporu na hodnotu 0,29. To je slušný výsledek, za připomenutí nicméně stojí, že Mercedes-Benz EQS se dokázal dostat až na hodnotu 0,20.

Nový Polestar stojí na platformě, která by se měla stát základem také pro nové Volvo XC90. Jak je patrné už na první pohled, automobilka vsadila na minimální převisy a nabídla rozvor náprav 2985 mm. Na délku vůz měří 4900 mm, na výšku 1614 mm a na šířku 1968 mm.

Moderně pojatá kabina zaujme minimalistickým digitálním přístrojovým štítem a výrazným vertikálně umístěným infotainmentem, který má úhlopříčku 14,5 palce, pohání ho čipset Snapdragon a pracuje na systému Google. Velký důraz byl kladen také na obnovitelné materiály, včetně vlněného čalounění. Ve standardní výbavě nechybí ani panoramatická střecha.

Vozy z prvního roku výroby navíc dostanou pakety Plus Pack a Pilot Pack, obsahující audio-systém Bowers & Wilkins s 25 reproduktory, soft-close dovírání dveří, head-up display nebo semi-autonomní asistent řízení Pilot Assist.

V příštím roce by se navíc do nabídky příslušenství měl dostat i systém Pilot Pack s LiDARem a řídící jednotkou NVIDIA. Díky LiDARU, třem kamerám a ultrasonickým senzorům by měl vůz získávat přesné informace o svém okolí, díky čemuž by měl nabídnout poměrně pokročilé funkce autonomního řízení.

Už při spuštění prodeje by však Polestar 3 měl nabídnout 5 radarových modulů, pět externích kamer a 12 externích ultrasonických senzorů. Jednou z inovací pak bude radarový senzor v kabině, který sleduje pohyby a zabrání například ponechání dětí či zvířat v kabině zaparkovaného vozu.

Teď už se ale konečně pojďme podívat na techniku. Polestar 3 nabízí v základní konfiguraci Long range Dual motor pohon obou náprav, kombinovaný výkon 360 kW (489 k) a nejvyšší točivý moment 840 Nm. Akceleraci na stovku tak slibuje za 5 sekund a dojezd dle WLTP by měl dosahovat až 610 kilometrů.

Verze Long range Dual motor s Performance paketem pak nabízí výkon až 380 kW (517 k) a nejvyšší točivý moment až 910 Nm. Akceleraci na stovku tak zvládá za 4,7 sekundy a dojezd by se měl pohybovat okolo 560 kilometrů.

Polestar 3 nabídne možnost řízení jedním pedálem, vektorování točivého momentu na zadní nápravě nebo možnost deaktivace elektromotoru na zadní nápravě, díky čemuž lze spořit elektrickou energii. Vůz je navíc osazen dvoukomorovým systémem aktivního vzduchového podvozku, který by měl zajistit komfort, optimální aerodynamiku i dostatek jistoty. Standardem jsou také brzdy Brembo.

Obě verze jsou vybaveny stejnou baterií s kapacitou 111 kWh a využitelnou kapacitou 107 kWh. Elektromobil pracuje s 400V palubní sítí, která umožňuje rychlonabíjení při výkonu až 250 kW. Nabití z 10 na 80 % baterie by tak mělo trvat pouze 30 minut. Nabíjení střídavým proudem při výkonu 11 kW z 0 na 100 % pak zabere 11 hodin. Vůz také ve standardu nabídne tepelné čerpadlo, nechybí nabíjení rekuperací a zajímavostí je možnost obousměrného nabíjení.

První série modelu Polestar 3 bude vyrobena v čínském závodu Volvo Chengdu a k zákazníkům v USA, Evropě a Číně by měla dorazit začátkem roku 2023. Zhruba v polovině roku 2024 se pak očekává začátek výroby modelu v USA. Cena Polestar 3 na německém trhu startuje od 88.600 eur, což je bezmála 2,2 milionu korun.