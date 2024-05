Policie si pořídila ojetý rolls-royce. Veřejnost ho přijala stejně jako Češi zabavené ferrari

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Dubajská policie je známá tím, že v její flotile jezdí řada velmi drahých aut. Ta česká je pověstná zase silným BMW a jedním ferrari. A v Miami Beach se rozhodli, že nás napodobí pomocí Rolls-Royce Ghost, který dostal policejní barvy a majáky.

Dobře, teď vážně. Policejní sbor města Miami Beach na Floridě skutečně ve svých řadách přivítal Rolls-Royce Ghost, ovšem není to ostentativní mrhání penězi daňových poplatníků. Pozorný sledující si všimne nápisů Braman Miami nad předními koly a rychlý dotaz internetovému vyhledávači zjistí, že jde o prodejce luxusních nových i ojetých aut. Policejní auta nejen v USA na sobě takhle velké reklamy na soukromé firmy nemívají.

Video se připravuje ...

Popisek u instagramového příspěvku policie v Miami Beach, který vůz zveřejnil, domněnky potvrzuje. „Toto vozidlo je součástí flotily Braman Motors a tato firma sponzoruje všechny náklady spojené s tímto projektem,“ stojí v popisku.

Projektem se myslí snaha přilákat do řad policie více příslušníků. Ghost z roku 2012 má podle náčelníka sboru Wayna Jonese „představovat odhodlání k inovacím a rekrutováním nejlepších a nejchytřejších lidí k tomu, aby sloužili naší komunitě“.

Ta ale má jiný názor. „Není nic jiného, co by se dalo sponzorovat a co by skutečně pomohlo komunitě?“ táže se jeden diskutující. „Možná jste je měli požádat, aby pomohli té spoustě znevýhodněných lidí ve vašem městě,“ navrhuje jiný. „Pokud se přidáte k policii kvůli malinké šanci, že budete řídit rolls-royce, není to z těch správných důvodů,“ komentuje další.

Policie si však za způsobem lákání nových rekrutů stojí. Tradiční metody „už nestačí k tomu, abychom se vypořádali s rozličnými potřebami a tužbami nové generace policistů“, nechal se slyšet mluvčí policie Christopher Bess. „Inovativní a kreativní“ nástroje k náboru „mohou přitáhnout lidi, kteří ztělesňují hodnoty čestnosti, služby a výjimečnosti, které jsou klíčové pro naši profesi“.