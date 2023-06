Již za týden uplyne 75 let od chvíle, kdy Ferry Porsche realizoval svůj sen. Na oslavu chystá automobilka zajímavé odhalení.

Automobilka Porsche si letos připomene 75 let od chvíle, kdy její první model, Porsche 356 No.1 Roadster, získal 8. června 1948 povolení k provozu. Ferry Porsche tak realizoval svůj sen o sportovním voze a jeho tým tehdy položil základy, na kterých dnes stojí jeden z nejvýraznějších a nejslavnějších výrobců sportovních vozů a prémiových SUV.

75. výročí Porsche: Představení budoucnosti

Není tedy divu, že automobilka na čtvrtek 8. června 2023 připravuje oslavy, kterých se prostřednictvím živého vysílání bude moci zúčastnit i veřejnost. Hodinová show bude rozdělena do pěti částí: Heritage, Zeitgeist, Performance, Pioneering Spirit, and Dreams – tedy v překladu Dědictví, Duch doby, Výkon, Průkopnický duch a Sny.

Video se připravuje ...

Hodinová show: Historie, výkon, sny

Součástí hodinové prezentace, která bude vysílána v anglickém a německém jazyce, bude i hudba, světelná show a choreografie. Diváci se mohou těšit také na ambasadory značky a vozy z pětasedmdesátileté historie.

Tím zřejmě nejzajímavějším by však měla být vize sportovního vozu budoucnosti, kterou automobilka během prezentace představí. Značka bohužel nezveřejnila žádné bližší informace, všeobecně se ale očekává, že by mohlo jít o nový koncept, který bude pracovat s elektrifikací.

Video se připravuje ...

Kdy a kde sledovat Porsche show

Mohli bychom se dočkat například prvního pohledu na, který by se měl v produkční podobě objevit až v roce 2025. Také by ale mohlo jít o první ukázku nové vlajkové lodě, která bude následovat hypersport 918 Spyder. Možností je tak poměrně dost.

Na závěr dodejme, že vysílání 8. června odstartuje ve 21:40 (CEST) a odstupné by mělo být i na YouTube kanálu značky. Následující den pak v Porsche Museum odstartuje nová výstava „Driven by Dreams. 75 years of Porsche Sports Cars“.