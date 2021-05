Portugalská rallye v cíli: Evans zvítězil, Prokop v cíli

V neděli bylo na programu pět erzet, včetně ikonické rychlostní zkoušky na rychlém a hladkém šotolinovém povrchu v blízkosti města Fafe. Proslulý je zejména velký skok několik se metrů před cílem. Závěrečná zkouška byla samozřejmě pojata jako Power Stage a pět nejrychlejších posádek zde dostává od 5 do 1 bonusového bodu ke klasickému bodování. Celkem čekalo posádky ve finiši soutěže 49,41 ostrých kilometrů.

Malá bodová záplata

Do závěrečného dne nastoupili také tři jezdci, kteří měli problémy během pátečních a sobotních rychlostních zkoušek. Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) poškodil v pátek pravou zadní část svého vozu a dál nepokračoval. V sobotu měl další potíže a dokonce převrátil na jedné erzetě svůj vůz. Jeho týmový kolega Estonec Ott Tänak vyhrál sedm zkoušek, vedl po první zkoušcš a pak od RZ7 do RZ13. Ve čtrnácté erzetě poškodil zavěšení pravého zadního kola. Do měřených testů v neděli si v zájmu odlehčení vozu dokonce nevzal žádnou rezervu. Sobotu nedokončil ani Fin Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) kvůli blíže neurčeným technickým problémům.

Všichni tři neměli šanci zasáhnout do průběžného pořadí, ale chtěli zkusit své štěstí v závěrečné Power Stage. Nakonec byli úspěšní všichni. Tanak získal pět bodů na výhru na Power Stage o 1,6 před Neuvillem a o 6,9 před čtvrtým Rovanperou. Byla to pro ně alespoň malá bodová záplata po nevydařeném vystoupení na portugalském podniku.

Nejlepší obrana je útok

Vedoucí jezdec průběžného pořadí Elfyn Evans vsadil v závěrečné etapě na taktiku, že nejlepší obranou je útok. V neděli začínal s náskokem 10,7 sekundy na svého nejbližšího pronásledovatele Španěla Dani Sordó (Hyundai i20 Coupé WRC). Ještě než posádky přijely na závěrečnou Power Stage, byl Evans ve čtyřech odjetých zkouškách třikrát nejrychlejší a jednou druhý. Ovšem vždy byl lepší než Sordó.¨

Evans se dvakrát v kariéře dostal do situace, kdy za volantem fordu na závěrečném měřeném testu ztratil vítězství. V Argentině 2017 prohrál s Neuvillem o 0,7 sekundy. Na Sardinii 2019 měl krátce po startu závěrečné zkoušky defekt pravého předního kola. To se ke smůle velšského pilota rozpadalo a Evans skončil až třetí.

Souboj na Power Stage byl navíc pikantní v podání továrního týmu Toyota Gazoo Racing – Evanse a Ogiera. Oba totiž s ohledem na pořadí v soutěži, měli shodný počet 76 bodů. Jinými slovy, na závěrečné erzetě se bojovalo také o to, kdo bude lídrem světového šampionátu. Britský pilot však zjevně řešil situaci z pohledu vítězství na soutěži.

V závěrečném měřeném testu byl „až“ pátý, ale počtvrté v kariéře mohl slavit výhru na podniku mistrovství světa. Předtím to dokázal ve Velké Británii 2017, minulý rok ve Švédsku a Turecku. „Cítím se dobře! Možná jsme tento víkend nebyli nejrychlejší posádkou, ale měli opravdu dobré tempo a vyhnuli se problémům. Zjevně jsme toho udělali dost, abychom udrželi Daniho na uzdě. Poslední den začal trochu ošidně, občas se měnila přilnavost, ale vypořádali jsme se s tím. Vítězství přichází v pravý čas, takže jsem šťastný za krásné okamžiky,“ vyprávěl Evans do novinářských mikrofonů.

Ogier nebyl moc nadšený

Druhý Dani Sordó (Hyundai i20 Coupé WRC) udržel pomyslný prapor továrního týmu Hyundai. A to poté, co jeho další jezdci (Tänak a Neuville) měli v průběhu předchozích dnů problémy poté, co každý v jiný den poškodili kola a pravou zadní část svých vozů. Poslední den začínal Sordó s mankem 10,7 sekundy na vedoucího Evanse a nakonec měl v cíli ztrátu 28,9 sekundy. „Jsem šťastný, že se vracím s druhým místem. Bohužel se mi nepodařilo chytit Elfyna, který byl opravdu zatraceně rychlý. Důležité jsou samozřejmě také body pro náš tým a myslím, že tenhle výsledek uvítá i můj nový navigátor Borja Rozada, který se mnou startoval poprvé,“ uvedl Sordó.

Třetím v cíli byl Francouz Sebastien Ogier (Toyota), který zásluhou třetího místa na závěrečné Power Stage udržel vedoucí pozici v mistrovství světa. „Nebyl to pro nás příliš vydařený víkend, ale po bodové stránce je to v pořádku. Zůstal jsem sice první v šampionátu, ale to je nevítaný dar. Když si vezmeme, že první den na Sardinii budu zase čistit stopu ještě v těžší šotolině, než byla tady, tak se Elfynovi (Evans) nedivím, když je rád druhý v mistrovství,“ uvedl Ogier.

Jediný český zástupce ve startovním poli Martin Prokop (Ford Fiesta Rally2) dokončil soutěž na dvacátém místě v celkovém pořadí a sedmý v hodnocení WRC. Byl to jeho 125. start v podniku světového šampionátu, ale první s vozem kategorie Rally2 (dříve R5) na šotolině. Svůj debut si na soutěži mistrovství světa odbyl také jeho navigátor Viktora Chytka, který ho diriguje jako spolujezdec na Dakaru. „Bylo to o velkém učení pro nás oba. Zkoušel jsem, co si můžu dovolit s tímhle autem na šotolině. Myslím, že jsme obstáli a Viktor svou premiéru zvládl také dobře. Už se těšíme na moji oblíbenou Sardinii začátkem června,“ uvedl Prokop.

Konečné pořadí:

1. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) 3:38:26,2; 2. Sordó, Rozada (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +28,3; 3. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +1:23,6; 4. Katsuta, Barritt (Brit./Toyota Yaris WRC) +2:28,4; 5. Greensmith, Edmondson (Brit./Ford Fiesta WRC) +4:52,7; 6. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta WRC) +5:03,4; 7. Lappi, Ferm (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) +9:37,2 (1. v kategorii WRC2); 8. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta Rally2) +11:20,0; 9. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 Rally2) +12:01,5; 10. Gryazin, Alexandrov (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) +12:35,8; 11. Solberg, Johnston (Švéd., Irl./Hyundai i20 R5) +12:50,7; 12. Bulacia Wilkinson, Ohannesian (Bol., Arg./Škoda Fabia Rally2) +14:18,8; 13. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +14:23,5 (1. v kategorii WRC3); 14. Rossel, Coria (Fr./Citroën C3 Rally2) +14:29,1; 15. Ingram, Whittock (Brit./Škoda fabia Rally2 evo) +15:18,8; … 20. Prokop, Chytka (ČR/Ford Fiesta Rally2) +20:06,5; 21. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +20:37,8; 22. Rovanperä, Haltunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +22:10,2.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 4 z 12 rallye):

1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 79 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 77; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 57; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupe WRC) 45; 5. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 41; 6. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 36; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 29; 8. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupe WRC) 24; 9. Greensmith (Brit/Ford Fiesta WRC) 22; 10. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta WRC a Rally2) 20; 11. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC a Rally2) 9; 12. Lappi (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) 7; 13. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 14. Solberg (Švéd./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 15. Ostberg (Nor./Citroën C3 Rally2) 4; 16. Grjazin (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) 1; 17. Camilli (Fr./Citroën C3 Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 183 bodů; 2. Hyundai 146; 3. Ford 64; 4. Hyundai 2C Competition 28.

Vedení v soutěži: Tänak 20; Ogier 19, Evans 12; Neuville 8, Sordo 4, Rovanperä 1.

Vyhrané RZ: Ogier 18, Tänak 16, Evans 14, Neuville 10, Sordo 4, Rovanperä 3, Katsuta 2.

Výsledky jsou neoficiální.

Dalším podnikem MS je italská Rallye Sardinia (3.-6. června).