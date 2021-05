Portugalská rallye po 2. dnu: Vede Evans, Tänak poškodil kolo

V neděli se uskuteční pět erzet, včetně již zmíněné ikonické rychlostní zkoušky na rychlém a hladkém šotolinovém povrchu v blízkosti města Fafe. Závěrečná erzeta bude samozřejmě pojata jako Power Stage a pět nejrychlejších posádek zde dostává od 5 do 1 bonusového bodu ke klasickému bodování. Celkem čeká posádky 49,41 ostrých kilometrů.

Neuville se znovu trápil

Sobotní program rychlostních zkoušek začal stylově. Ve všech třech dopoledních měřených testech skončili na prvních třech místech první tři jezdci tak, jak byli seřazeni v průběžném pořadí. V praxi to znamenalo, že první Ott Tänak (Hyundai) zvýšil náskok na druhého Elfyna Evanse (Toyota) z 6,0 na 19,2 sekundy. Ten zvýšil převahu z 3,0 na 6,1 sekundy na třetího Daniho Sordá (Hyundai).

Další jezdec na hyundaii Thierry Neuville měl v pátek problém, když na RZ7 vážně poškodil pravou zadní část svého vozu a musel odstoupit. V sobotu se do soutěže vrátil s penalizací, ale opakované technické potíže ho donutily v polovině soutěže znovu odstoupit. Ovšem i za této situace mu dovolují pravidla nastoupit do soutěže poslední den v neděli a pokusit se zabodovat v závěrečné Power Stage, pokud bude na RZ20 mezi pěti nejrychlejšími.

Kolo Tänaka nevydrželo

Tänak byl během sobotních sedmi erzet čtyřikrát nejrychlejší a na RZ13 vyhrál 250. zkoušku ve své kariéře ve světovím šampionátu. Vedl o 22,4 sekundy před předposlední erzetou, která byla svými 37,92 kilometry nejdelší zkouškou soutěže. Ke konci měřeného testu začal mít potíže a kameraman helikoptéry WRC TV zaznamenal uvolňující se pravé zadní kolo. Těsně před koncem RZ14 však kolo nevydrželo, zůstalo viset za vozem a estonský pilot musel zastavit. Když se to dozvěděl Evans, který převzal vedení v Portugalské rallye, tak řekl: „Je to škoda. Ott předváděl fantastický výkon a jeho tempu jsme nebyli schopni stačit. Na čtrnácté erzetě jsme měli štěstí, že cesta byla čistá.“

V nejdelší rychlostní zkoušce soutěže musel skončit také Fin Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC), který držel s přehledem šesté místo. Vyjádření k jeho odstoupení bylo skoupé – „technický problém“. Rovanperä, stejně jako Tänak a již zmíněný Neuville by měli nastoupit poslední den soutěže.

S technikou se potýkal také Gus Greensmith (Ford Fiesta WRC), který měl problémy s plynovým pedálem svého vozu. „Víme v čem je problém, ale sami nejsme schopni potíže odstranit. V neděli to bude ještě zábava,“ uvedl Brit. Navzdory svým trablům v závěru soboty, si po potížích soupeřů polepšil o jednu příčku na šesté místo. Předstihl ho týmový kolega od Fordu Adrien Fourmax. „Celý den jsme startovali do erzet jako první a čistili ostatním trať. Z toho pohledu je páté místo zatím dobré,“ řekl Francouz. Za volantem WRC debutoval na předchozím podniku, což byla Chorvatská rallye, kde dojel na pátém místě.

Vylepší si Evans náladu

Pokud je řeč o lídrovi soutěže Elfanu Evansovi, musí padnout rovněž téma Chorvatské rallye. Právě tam prohrál s týmovým kolegou Ogierem souboj o vítězství o pouhých 0,6 sekundy. Nyní v Portugalsku zatím vyhrál tři měřené testy a má nakročeno ke svému čtvrtému vítězství v mistrovství světa. „V průběhu dne jsem měl smíšené pocity z chování pneumatik a přilnavost se dost měnila. Snažil jsem se držet čistou stopu a bylo to vidět například na nejdelší zkoušce soutěže, kde se mi nikdy předtím nedařilo. Zatím to fungovalo, ale je před námi ještě padesát ostrých kilometrů a jenom jedenáct sekund rozdílu. Ještě to bude zajímavé. Počkejme a uvidíme,“ prohlásil Evans v cíli sobotní etapy.

Pouhých 10,7 sekundy za ním je Dani Sordó (Hyundai i20 Coupé WRC), další soupeři ztrácejí přes minutu a více. „Dopoledne se mi moc nedařilo. Na první sobotní erzetě byla dost mlha a navíc jsem zvolil měkké pneumatiky a to byla velká chyba. Elffyn (Evans) jede opravdu rychle. Zkusil jsem zatlačit, ale už nemůžu víc přidat. Na poslední zkoušce se objevily problémy s motorem, tak jsem snažil podle toho jet. Vyplácejí se mi hodiny, které jsem strávil při tréninku na motokárách,“ zhodnotil Sordó své sobotní účinkování.

Na začátku třetí desítky průběžného pořadí je zatím Martin Prokop (Ford Fiesta Rally2), který absolvuje premiéru na šotolině s vozem kategorie Rally2. Pro jeho navigátora Viktora Chytku, který Prokopa naviguje na Dakaru, se jedná o premiéru na klasickém podniku mistrovství světa. „Pořád je to o velkém učení. Měli jsme několik krizových míst a jede se neskutečná palba. Ať už jsou to mladí kluci, nebo zkušení borci, kteří přišli z WRC. Chce to pokračovat a sbírat zkušenosti pro další podnik, který se pojede rovněž na šotolině na Sardinii,“ řekl český jezdec.

Výsledky (po 15 ze 20 RZ):

1. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) 3:07:09,1; 2. Sordó, Rozada (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +10,7; 3. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +1:04,2; 4. Katsuta, Barritt (Brit./Toyota Yaris WRC) +1:05,7; 5. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta WRC) +4:21,8; 6. Greensmith, Edmondson (Brit./Ford Fiesta WRC) +4:28,2; 7. Lappi, Ferm (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) +8:21,2 (1. v kategorii WRC2); 8. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta Rally2) +9:01,6; 9. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 Rally2) +10:46,6; 10. Gryazin, Alexandrov (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) +11:01,1; 11. Solberg, Johnston (Švéd., Irl./Hyundai i20 R5) +11:04,2; 12. Bulacia Wilkinson, Ohannesian (Bol., Arg./Škoda Fabia Rally2) +12:28,8; 13. Rossel, Coria (Fr./Citroën C3 Rally2) +12:42,5 (1. v kategorii WRC3); 14. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +12:45,5; 15. Ingram, Whittock (Brit./Škoda fabia Rally2 evo) +13:36,8; … 22. Prokop, Chytka (ČR/Ford Fiesta Rally2) +17:21,2.

Výsledky jsou neoficiální.

Vyhrané RZ na MS: 1. Loeb (Francie) 925; 2. Alen (Finsko) 826; 3. Sainz (Španělsko) 756; 4. Kankkunen (Finsko) 700; 5. Mikkola (Finsko) 654; 6. Ogier (Francie) 605; 7. Vatanen (Finsko) 590; 8. Auriol (Francie) 554; 9. Grönholm 542; 10. Latvala (Finsko) 539; … 21. Neuville (Belgie) 252; 22. Tänak (Estonsko) 250; 43. Evans (Británie) 71; 44. Ostberg (Norsko) 65; 57. Loubet (Francie) 44; 58. Lappi (Finsko) 42; 96. Suninen (Finsko) 14; 98. Breen (Irsko) 13; 99. Kubica (Polsko) 13; 108. Rovanperä 9; 140. Kopecký (ČR) 4; 141. Kresta (ČR) 4; 153. Katsuta (Japonsko) 3; 159. Prokop (ČR) 3; 194. Al-Attiyah (Katar) 1; 208. Camilli (Francie) 1; 231. Huttunen (Finsko) 1; 243. Räikkönen (Finsko) 1; 255. Tidemand (Švédsko) 1. V tabulce je celkem 262 jezdců.

Zbývající program Portugalské rallye

Neděle 22. května – 8.08 RZ16 (9,18 km), 8.53 RZ17 (8,75 km), 9.38 RZ18 (11,18 km), 11.04 RZ19 (9,18 km), 13.18 RZ20 (11,18 km).