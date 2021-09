Před startem Akropolis rallye: Návrat krále Ogiera

Po osmi letech se vrací do mistrovství světa v rallye legendární řecká Akropolis rallye. V pozici lídra šampionátu přijíždí obhájce titulu a lídr seriálu Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC). Jediný ze současných jezdců, který dokázal tuto soutěž vyhrát, a to v roce 2011.

V týdnu před samotnou soutěží byla kvůli pandemii koronaviru zrušena Japonská rallye, která měla v polovině listopadu uzavírat šampionát. Podle serveru Dirtfish.com by měla asijskou soutěž nahradit Rallye Monza. Italský podnik končil světový šampionát již loni začátkem prosince. Kromě Japonské rallye byly v této zemi již zrušeny závody formule 1, MotoGP a také mistrovství světa vytrvalostního šampionátu silničních motocyklů. Posledně jmenovaný podnik nahradí druhý víkend v říjnu závod na Autodromu Most.

Kudy vedou cesty

Rallye Akropolis byla součástí soutěžního kalendáře WRC naposledy v roce 2013, přičemž od prvního ročníku, pořádaného čtyřicet let předtím, byla v soutěžním kalendáři prakticky každým rokem. Podnik je proslulý kamenitými cestami v horách v kombinaci s vysokými teplotami, což znamená nemalou zátěž pro vozidla, pneumatiky i samotné jezdce.

Rallye vystartuje ve čtvrtek odpoledne z hlavního města Atén, přičemž slavnostní start proběhne pod památnou aténskou Akropolí s kilometr dlouhou erzetou v ulicích kolem náměstí Syntagma. V pátek se odtud posádky vydají na dva měřené úseky nedaleko Loutraki, z toho jeden se bude po přezouvání kolem oběda opakovat, a následovat bude další dvojice erzet na trase směřující severně do servisního parku ve městě Lamia.

Nejdelším dnem rallye je sobota, začínající sestavou čtyř rychlostních zkoušek rozdělených na dvě části přezouváním gum ve městě Itea. Dva z těchto měřených úseků – Pavliani a Eleftherohori, se budou opakovat po kompletním odpoledním servisu ve městě Lamia. V neděli pak podnik uzavírá nejdelší víkendová erzeta Pyrgos (33,2 km), vložená mezi dva průjezdy proslulého měřeného úseku Tarzan. Závěrečná erzeta dlouhá 12,68 kilmetrů se pojede tradičně jako Power Stage, na které získává bonusové body pět nejrychlejších jezdců.

Kdo je favoritem?

Povzbuzen výhrou na předešlé domácí Belgické rallye se na start postaví Neuville, který na Akropolis dojel v roce 2013 třetí. Tovární tým Hyundai, jehož barvy hájí, ale pojede v Řecku vůbec poprvé. „Bude to těžká rallye a hodně důležitá bude strategie. To se nám ale líbí. Věříme, že si připíšeme další dobrý výsledek,“ uvedl Neuville.

Své barvy na startu bude mít i český motorsport. Zastupovat ho bude Martin Prokop s vozem Ford Fiesta Rally2. Prokop se do šampionátu zapojí poprvé od červnové Safari rallye v Keni, na níž vážně havaroval. Jeho spolujezdcem bude tentokrát Michal Ernst. „Bude to moje dvoustá soutěž v životě a už se těším. Bude to trošku cestovatelský podnik, protože organizátoři využili řadu míst, kde se jezdilo v minulosti. Je to sloučení několika ročníků,“ uvedl Prokop. V Řecku startoval poprvé v roce 2005 a náročnou soutěž si oblíbil. Letos zde pojede již poosmé a po ranním shakedownu řekl na svém facebookovském profilu: „Projeli jsme úsek jenom jednou na tvrdých gumách a měli v jednom klesání při přejezdu na asfalt malou krizovku. Diváci se pobavili, ale my to zvládli. Soutěž bude náročná na pneumatiky, protože v horách je poměrně chladno a měkkých pneumatik vhodných do těchto podmínek, máme jenom osm.“

Toyota se těší

Tovární tým Toyota Gazoo Racing zatím drží bezpečně pozici lídra v hodnocení týmů a v klasifikaci jezdců má svéí tři jezdce mezi prvními čtyřmi. Vede Francouz Sebastien Ogier před Velšanem Elfynem Evansem a čtvrtá příčka patří nejmladšímu z tovární sestavy Finovi Kalle Rovanperovi.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Je skvělé, že se WRC vrací do Řecka. Když se Rallye Akropolis konala naposledy, tak jsem ji vyhrál. Je to podnik, který mám osobně moc rád. O způsobu jízdy zde musíte opravdu hodně přemýšlet, protože to místy může být dost drsné a rychle zde odchází pneumatiky. Pořadatelé na tratích dost zapracovali, takže stav povrchu se zdá být mnohem lepší, než tomu bývalo v minulosti. Je tam ale spousta nezpevněného štěrku na povrchu, takže první vozy na trati by to mohly mít dost těžké.“

Sébastien Ogier: „Rallye Akropolis patří k podnikům, které se navždy zapsaly do historie WRC, a tak nám již několik let chyběl. Z minulosti přibližně víme, co asi očekávat, ale bude to novinka v tom smyslu, že asi všichni si budou muset připravit nový rozpis, což je vždy dobré, když všichni takto začínají ze stejné úrovně. Vím, že na této rallye bude obzvlášť náročné čistit trať.“

Elfyn Evans: „Akropolis jsem již jednou absolvoval v roce 2012, ale to bylo ještě v kategorii vozů s jednou poháněnou nápravou. Samozřejmě to bude tentokrát něco úplně jiného a také to bude vyžadovat spoustu nových poznámek do rozpisu trati. Takže to pro mne bude spíše jako úplně nová rallye, ačkoli Scott (navigátor) tam již získal o něco více zkušeností než já. Podnik zahrnuje spoustu erzet, které se pojedou pouze jednou, což je neobvyklé a znamená to, že budeme muset zvládnout spoustu čištění trati, podobně jako při každé rallye na suché šotolině. Nevíme přesně, co nás vlastně čeká.“

Kalle Rovanperä: „Je pěkné, že vyrazíme na další z klasických podniků WRC. Jsem si vědom, že pokaždé v minulosti byla Akropolis těžká. Na videích, která jsme měli k dispozici, vypadají cesty v lepším stavu než v minulosti, a tak to myslím bude zajímavý podnik. Vzhledem k počtu erzet, které se pojedou pouze jednou, bude opravdu důležité mít dobré nastavení pro podmínky prvního průjezdu, kdy to trochu víc klouže. Na to jsme se v testování před soutěží nejvíce zaměřili.“

Mikkelsen chce udržet šance

Boj o titul v kategorii WRC2 vstupuje na Akropolis rallye v Řecku, devátém z dvanácti plánovaných podniků mistrovství světa v rallye 2021, do závěrečné fáze. Z celkem 36 vozů skupiny Rally2, které se očekávají na slavnostním startu v Akropoli, je 17 vozů Škoda Fabia, čímž se česká značka opět stala v této skupině nejoblíbenější.

Vedoucí jezdec této kategorie Andreas Mikkelsen z Norska za volantem vozu Škoda Fabia Rally2 evo týmu Toksport WRT potřebuje další špičkový výsledek, aby si udržel šance na zisk mistrovského titulu. Podle sportovních řádů se do celkového výsledku započítává pouze šest nejlepších výsledků ze sedmi soutěží. Nor již má na svém kontě jedno odstoupení. Na šotolinových tratích v Řecku, které jsou jeho šestou rallye, si musí dojet pro maximum bodů. Polák Kajetan Kajetanowicz se spolujezdcem Maciejem Szczepaniakem, kteří jedou s privátně přihlášeným vozem Škoda Fabia Rally2 evo, patří opět k favoritům kategorie WRC3 a chtějí zmenšit odstup od vedoucí posádky kategorie.

Nor Andreas Mikkelsen skončil na Akropolis rallye v roce 2013, kdy se soutěž naposledy započítávala do světového šampionátu, celkově čtvrtý. „I když jsem zde jel naposledy před osmi lety, určitě chci navázat na své zkušenosti. Co mi opravdu dodává sebevědomí, to je rychlost a robustnost mého vozu na náročných šotolinových cestách. Vím, že v Řecku potřebuji špičkový výsledek, abych si udržel šanci na titul, a rozhodně si pro něj půjdu,“ říká norský jezdec. Týmový kolega z týmu Toksport WRT Marco Bulacia z Bolívie je aktuálně třetí v pořadí kategorie WRC2 a společně s argentinským spolujezdcem Marcelem Der Ohannesianem usiluje o další dobrý výsledek. V posledním podniku WRC na estonské šotolině skončili v této kategorii na třetím místě.

Soukromá polská posádka Kajetan Kajetanowicz se spolujezdcem Maciejem Szczepaniakem (Škoda Fabia Rally2 evo) vyhrála v kategorii WRC3 na Chorvatské a Portugalské rallye, ale později v Itálii (Sardinie) nebyla kvůli nehodě úspěšná. Na Estonské rallye vybojovali druhé místo v kategorii WRC3. Jejich cílem pro Řecko je snížit ztrátu na průběžně vedoucího jezdce šampionátu Yohana Rossela z Francie. Také v kategorii WRC3 patří několik rychlých soukromě nasazených vozů Škoda k největším favoritům. Potenciálními adepty na nejlepší umístění jsou dvě posádky týmu Toksport WRT: mistři Evropy z roku 2019 Britové Chris Ingram a Ross Whittock (GB/GB) a Finové Emil Lindholm a Reeta Hämäläinen.

Věděli jste, že…

Acropolis rallye se poprvé od roku 2013 vrací do mistrovství světa v rallye?

Klikaté a kamenité horské šotolinové rychlostní zkoušky této rallye za vysokých teplot nabízejí jednu z nejtěžších výzev pro posádky i jejich stroje v celém mistrovství?

Servisní park bude umístěn v areálu Národního výstaviště v Lamii?

Acropolis rallye hostila ve středu (8. září) v Aténách také velké finále šampionátu eSports WRC?

Průběžné pořadí (po 1 z 15 RZ):

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) 51,5 s; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +0,6; 3. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +0,8; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +0,9; 5. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +1,0; 6. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +1,0; 7. Mikkelsen, Edmonson (Nor., Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +1,3; 8. Ostberg, Eriksem (Nor./Citroën C3 Rally2) +1,3; 9. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +1,5; 10. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +1,5; 11. Solberg, Johnston (Švéd., Irl./Hyundai i20 Rally2) +1,6; 12. Lindholm, Hämäläinen (Fin./Škoda Fabia Rally2) +2,0; 13. Rossel, Coria (Fr./Citroën C3 Rally2) +2,2; 14. Ingram, Whittock (Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +2,7; 15. Grjazin, Alexandrov (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) +2,8; 16. Zaldivar, Del Barrio (Par., Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +2,8; 17. Greensmith, Patterson (Brit./Ford Fiesta WRC) +3,0; 18. Bulacia Wilkinso, Der Ohannesian (Bol., Arg./Škoda Fabia Rally2 evo) +3,4; 19. Johnston, Kihurani (USA/Citroën C3 Rally2) +3,4; 20. Loubet, Haour-Labourdette (Fr./Hyundai i20 Coupe WRC) +3,6; 21. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta WRC) +3,8; 22. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +4,3.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývajcí program Akropolis rallye

Pátek (10. 9.) – 9.18 RZ2 (17,54 km), 10.11 RZ3 (19,40 km), 12.24 RZ4 (17,54 km), 14.47 RZ45 (23,27 km), 16.40 RZ6 (11,65 km).

Sobota (11. 9.) – 7.32 RZ7 (24,25 km), 8.57 RZ8 (24,81 km), 10.52 RZ9 (22,97 km), 12.08 RZ10 (18.14 km), 15.26 RZ11 (24,25 km), 17.08 RZ12 (18,14 km).

Neděle (12. 9.) – 7.08 RZ13 (23,37 km), 8.51 RZ14 (33,20 km), 12.18 RZ15 (12,68 km).

Průběžné pořadí MS (po 8 z 12 rallye):

1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 162 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 124; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 124; 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 99; 5. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupe WRC) 87; 6. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 66; 7. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupe WRC) 60; 8. Greensmith (Brit/Ford Fiesta WRC) 34; 9. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 31; 10. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta WRC a Rally2) 30; 11. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC a Rally2) 17; 12. Ostberg (Nor./Citroën C3 Rally2) 13; 13. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 12; 14. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 10; 15. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 8; 16. Lappi (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) 7; 17. Solberg (Švéd./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 18. Rai (Keňa/Volkswagen Polo GTI R5) 6; 19. Loubet (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 20. Cracco (Bel./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 21. López (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 22. Patel (Keňa/Ford Fiesta R5) 4; 23. Lukjaňuk (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 24. Kreim (Něm./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 25. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 26. Tundo (Keňa/Volkswagen Polo GTI R5) 2; 27. Verschueren (Bel./Volkswagen Polo GTI 5) 1; 28. Camilli (Fr./Citroën C3 Rally2) 1; 29. Grjazin (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) 1; 30. Bulacia Wilkinson (Bol./Škoda Fabia Rally2 evo) 1.

Značky: 1. Toyota 348 bodů; 2. Hyundai 307; 3. Ford 135; 4. Hyundai 2C Competition 44.

Vedení v soutěži: Neuville 36, Tänak 33, Ogier 32, Rovanperä 24, Evans 11; Sordo 5, Breen 3, Katsuta 2.

Vyhrané RZ: Tänak 39, Ogier 33, Neuville 29, Evans 20, Rovanperä 14, Sordo 8, Breen 6, Katsuta 3, Fourmaux 1.