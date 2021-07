Estonská rallye v cíli: Rovanperä vyhrál a je historicky nejmladším

Poslední den soutěže bylo na programu šest rychlostních zkoušek v celkové délce 52,1 kilometru. Závěrečná erzeta dlouhá 6,51 kilometru byla tradičně jako Power Stage, na které získává prvních pět nejrychlejší od pěti do jednoho bonusového bodu ke klasickému bodování.

Kalle překonal šéfa

Dvacetiletý Rovanperä nastupoval do posledního dne s náskokem 50,7 sekundy na druhého Craiga Breena (Hyundai i20 Coupé WRC). Nepodlehl tlaku historické situace. V posledních šesti rychlostních zkouškách byl jednou třetí, jednou čtvrtý a čtyřikrát pátý včetně závěrečné Power Stage. Do cíle si přivezl bez jediné desetiny minutový náskok.

„Na erzetách bylo několik ošidných míst, kde byly hluboké koleje. Snažil jsem se být v takových situacích opatrný, protože na rallye se může stát cokoliv. Pořád jsem si říkal, že musím zůstat klidný, protože můj náskok byl dostatečný,“ shrnul Rovanperä nedělní průběh a dodal: „Určitě je to letos těžká sezóna a zatím jsem nepředváděl příliš dobré výsledky. Estonská rallye je po mých předchozích zkušenostech téměř domácí soutěží. Dokázali jsme, že umíme být hodně rychlí. Mám radost, že jsem se mohl hned v cíli pozdravit s tátou, který už také dokázal vyhrát soutěž v mistrovství světa.“

Finská rodina Rovanperových se dočkala po dvaceti letech dalšího vítězství v podniku mistrovství světa. Kalleho otec Harri (55 let) startoval v šampionátu v letech 1993 až 2006. Ze 111 startů vybojoval patnáct umístění na stupních vítězů, z výhry se radoval pouze ve Švédsku 2001 s Peugeotem 206 WRC. Mladší Rovaneprä přepsal historické tabulky po více než třinácti letech. Dosud nejmladším vítězem rallye světového šampionátu byl další Fin Jari-Matti Latvala, který je v současné době týmovým šéfem mladého Rovanpery ve stáji Toyota Gazoo Racing.

Nejmladší vítězové v MS

Kalle Rovanperä (Fin.) 20 let a 291 dnů Estonsko 2021 Jarri-Matti Latvala (Fin.) 22 let a 313 dnů Švédsko 2008 Henri Toivonen (Fin.) 24 let a 86 dnů Velká Británie 1980 Markku Alen (Fin.) 24 let a 156 dnů Portugalsko 1975 Mads Ostberg (Nor.) 24 let a 173 dnů Portugalsko 2012 Francois Duval (Bel.) 24 let a 359 dnů Austrálie 2005 Colin McRae (Brit.) 25 let a 2 dny Nový Zéland 1993 Timo Salonen (Fin.) 25 let a 345 dnů Kanada 1977 Juha Kankkunen (Fin.) 26 let a 6 dnů Safari 1985 Thierry Neuville (Bel.) 26 let a 68 dnů Německo 2014

Ogier řídil vlak

S výjimkou závěrečné rychlostní zkoušky bylo pět nedělních erzet neuvěřitelně vyrovnaných. V prvních dvou (7,82 a 11,72 km) dosáhli Estonec Ott Tänak a Belgičan Thierry Neuville (oba Hyundai i 20 Coupé WRC) na desetinu sekundy stejného času. V RZ21, 22 a 23 dělila první dva jezdce v cíli erzety desetina nebo dvě, což dokazuje, jak byl souboj v absolutní špičce neuvěřitelně vyrovnaný.

Do průběžného pořadí však tato vyrovnanost výrazně nepromluvila a ke změně pozic nedošlo. Druhé místo si udržel irský pilot Craig Breen, který zopakoval stejné umístění, které dosáhl při loňské premiéře Estonska v mistrovství světa. „Snažil jsem se držet co nejvíce uprostřed silnice, abych neriskoval defekt. Byl to celkově pěkný víkend, nesmírně jsem si ho užil a jsem šťastný za stupně vítězů. Myslím, že jsme pro tým vybojovali důležité body,“ řekl Breen.

Třetí v cíli Neuville mohl litovat defektu pneumatiky první den soutěže. Je otázkou, zda penalizace deseti sekund za předčasný příjezd do časové kontroly poslední den měla nějaký taktický význam. „Chtěli jsme udržet za sebou Ogiera a tahle taktika nám vycházela. Myslím, že jsme udělali maximum, co jsme mohli. Opět těžká neděle pro nás, nevím, co na to říct. Bohužel se objevilo příliš mnoho technických problémů. Všechno nám to komplikuje, ale je to součást hry v šampionátu,“ uvedl v cíli Neuville.

Čtvrtý v cíli Francouz Sebastien Ogier (Toyota Yaris WTC) sice prohrál boj o třetí stupínek vítězů a podruhé v sezoně nebyl na pódiu Podstatnější pro něj bylo, že porazil týmového kolegu Velšana Elffyna Evanse a zvýšil svůj náskok v čele šampionátu na 37 bodů. „Opravdu jsem hodně bojoval, ale připadal jsem si jako při řízení vlaku, tak těžké to bylo. Poslední den nebyl jednoduchý, ale jsme na cílové rampě a máme důležité body,“ řekl Ogier.

Konečné pořadí Estonské rallye:

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris WRC) 2:51:29,1; 2. Breen, Nagle (Irl./Hyundai i20 Coupé WRC) +59,9; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +1:12,4; 4. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +1:24,0; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +2:07,1; 6. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +7:07,3; 7. Loubet, Haour-Labourdette (Fr./Hyundai i20 Coupe WRC) +8:48,3; 8. Lukjaňuk, Fedrovo (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:16,1; 9. Mikkelsen, Floene (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:29,9 (1. v kategorii WRC2); 10. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 Rally2) +10:46,6; 11. Bulacia Wilkinson, Ohannesian (Bol., Arg./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:58,5; 12. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta Rally2) +11:26,0; 13. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +13:32,0; 14. Heikkilä, Luhtinen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +14:30,5; 15. Lopez, Odriozola (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +15:14,0; 16. Kristenson, Arhusiander (Švéd./Ford Fiesta Rally2) +15:30,3; 17. Jeets, Toom (Est./ Škoda Fabia Rally2 evo) +17:33,8; 18. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Volkswagen Polo GTI R5) +17:38,3; 19. Jurkevičius, Paliukenas (Litva/Škoda Fabia Rally2 evo) +20:14,6; 20. Zaldivar, Del Barrio (Paraguay, Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +20:24,3; … 31. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:02:46,9; 32. Greensmith, Edmondson (Brit./Ford Fiesta WRC) +1:20:36,1.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 7 z 12 rallye):

1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 148 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 111; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 96; 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 82; 5. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupe WRC) 74; 6. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 66; 7. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupe WRC) 42; 8. Greensmith (Brit/Ford Fiesta WRC) 34; 9. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 31; 10. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta WRC a Rally2) 30; 11. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC a Rally2) 17; 12. Ostberg (Nor./Citroën C3 Rally2) 13; 13. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 10; 14. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 8; 15. Lappi (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) 7; 16. Solberg (Švéd./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 17. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 6; 18. Rai (Keňa/Volkswagen Polo GTI R5) 6; 19. Loubet (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 20. Lukjaňuk (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 21. López (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 22. Patel(Keňa/Ford Fiesta R5) 4; 23. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 24. Tundo (Keňa/Volkswagen Polo GTI R5) 2; 25. Bulacia Wilkinson (Bol./Škoda Fabia Rally2 evo) 1; 26. Camilli (Fr./Citroën C3 Rally2) 1; 27. Grjazin (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) 1.

Značky: 1. Toyota 315 bodů; 2. Hyundai 256; 3. Ford 125; 4. Hyundai 2C Competition 36.

Vedení v soutěži: Ogier 32, Tänak 32; Rovanperä 24, Neuville 20, Evans 11; Sordo 5, Katsuta 2; Breen 1.

Vyhrané RZ: Tänak 35, Ogier 31, Neuville 22, Evans 19, Rovanperä 12, Sordo 8, Katsuta 3, Breen 2, Fourmaux 1.

Výsledky jsou neoficiální.