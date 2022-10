Proč D1 ani po opravách není v pořádku? Proč stále drncá?

Uplynul už rok od chvíle, kdy byla s velkou slávou otevřena zrekonstruovaná dálnice D1. K ideálnímu stavu má ale daleko, problémy se spíše kupí, než že by ubývaly.

Také jste se těšili, že až po devíti stavebních sezonách skončí rekonstrukce a rozšíření naší nejstarší a nejpoužívanější dálnice, pojedete z Prahy do Brna nebo opačným směrem jako na vzduchovém polštáři? Do reality vás už po roce neomezeného provozu vrátí rázy do kol a pár míst, kde se nepříjemně probudí vzpomínky na starou dálnici. Koneckonců hovoří o tom i naši čtenáři – stěžují si zejména na vibrace, které jsou patrné v několika úsecích. Protože k redakčním testům a reportážním cestám využíváme i D1, máme s tím rovněž vlastní zkušenosti. A tak vyrážíme na speciální inspekční cestu, v níž nedostatky na nejvytíženější dálnici mapujeme.

Roleta nezmizela

Nejvíce vás i nás štvou ony drobné otřesy. Nejsou sice tak patrné jako na staré dálnici před rekonstrukcí, ale znát to je. Určitě vás vyruší například mezi Souticemi a Loktem, tedy mezi kilometry 56 a 66. A nejen tam, nepříjemné vzpomínky se pak objevují například okolo 115. kilometru na úseku Jihlava – Velký Beranov, kde narážíme na stopy po zbrušování vozovky.