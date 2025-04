Provoz vozu na LPG/CNG: Vyplatí se ještě plyn?

Plyn už možná netáhne jako před lety, přesto jde zásluhou neustálého vývoje na jeho spalování přestavět v podstatě jakýkoliv zážehový motor. A pořád se to může vyplatit. Než se ale dáme do počítání, podíváme se na revize a rozdíly mezi zástavbami či v čistotě instalací.

Co obnáší kontrola

Ať už auto na plyn máte, nebo teprve vybíráte, kontrola celého zařízení je základ, od kterého se bezpečný a ekonomický provoz odvíjí. Hlavní kontrolní úkony jsou ty, které pravidelně vyžaduje také zákon: kontrola těsnosti celé soustavy, zejména stavu hadic a spojů, vizuální kontrola správného uchycení jednotlivých komponent, ověření platnosti nádrže podle výrobního štítku, kontrola správné funkce multiventilu (musí uzavřít přívod plynu při tankování do plné nádrže) a porovnání údajů uvedených v příloze k technickému průkazu se skutečným stavem zařízení.

CNG je mrtvé, zato LPG se v Česku daří jako nikdy. Dominuje jedna značka Ondřej Šámal Novinky

Platnost zákonné revize LPG systému je 12 měsíců a stojí okolo 500 Kč. Potvrzuje se razítkem do přílohy k TP a kartičky k OTP. Revizi je nutné provádět vždy před STK. Také CNG soustava vyžaduje pravidelné revize ze zákona. U automobilů, které mají soustavu CNG již z výroby, kopírují četnost návštěv STK. Tedy u nového vozu po třech letech a pak vždy každé dva roky. U dodatečně montovaných soustav CNG je revize systému nutná každý rok a provádí ji firma zabývající se přestavbami na CNG, stojí zhruba 1200 Kč. Potřeba je velký technický průkaz (elektronický stále nemusí obsahovat kompletní údaje) a případně příloha k TP, kterou vystavila montážní firma při přestavbě. V případě, že tuto přílohu nemáte (dovoz ze zahraničí, ztráta), je možné za poplatek vystavit protokol o revizi nebo dodatečnou přílohu k TP, do které se zaznamenají výrobní čísla a homologace zařízení.

Nádrž srdcem vozu

U každého auta na plyn je zásadní zásobník na jeho skladování. Nádrže LPG montované se soupravami alternativního pohonu mají předepsanou maximální životnost 10 let od data výroby. Výměna může spočívat v prosté náhradě válcové nádrže za jinou válcovou, případně nádrže v prostoru pro rezervu (toroidní) za obdobný typ, ale je také možné provést výměnu válcové nádrže za nádrž do prostoru pro rezervní kolo nebo naopak. Výměny jde provést i u aut dovezených ze zahraničí. Lze instalovat i použitou nádrž, která má pozdější datum expirace, což se vyplatí u vozidel, která mají předpoklad provozu kratšího než 10 let.

Martin Vaculík a ojetá Dacia Jogger: Proč jsme skoro umrzli Martin Vaculík Ojetiny

CNG nádrže mají potom obvykle životnost stanovenou na 20 let od data výroby, ať už jde o ocel nebo kompozit. „Na to ale nespoléhejte, pokud je nádrž ocelová, koroze může zasáhnout rychleji,“ říká Lukáš Jandásek, který v průběhu let najezdil přes 400.000 jinak spokojených kilometrů ve čtyřech různých volkswagenech s tovární úpravou na CNG. Lukáš také dodává, že prodej těchto vozů šel vždy rychle a výhodně, vzhledem k omezenému počtu kusů na trhu. Zajímavostí je, jak materiál nádrže ovlivňuje jízdní vlastnosti. Například první Škody Octavia III na CNG mají zhruba stokilové ocelové nádrže za zadní nápravou, takže na sněhu auto jen obtížně hledá trakci. Pozdější kompozitové nádrže váží už jen okolo 30 kilogramů.

Kdy se plyn vyplatí

Když už jsou vyloučeny větší výdaje v podobě oprav zařízení nebo výměny nádrže, podíváme se na finanční stránku. LPG stále vede v ceně paliva na ujetý kilometr (viz tabulka), je ale potřeba počítat také s častějším tankováním, ročními revizemi a mírným úbytkem výkonu. Průměrná cena přestavby na LPG pro čtyřválec s vícebodovým vstřikováním je 25.000 Kč. Výpočtem se tato investice začne proti naftě vyplácet po ujetí zhruba 80.000 km, proti benzinu by stačilo už 30.000 km.

Nafta s náklady 188 Kč/100 km je efektivní pro dlouhé trasy díky nižší spotřebě a vyšší účinnosti motoru, avšak má dražší servis (DPF, vstřiky, močovina, obvykle dvouhmotový setrvačník) a není ideální do města. Benzin je nejdražší s 244 Kč/100 km, ale výhodou je nižší pořizovací cena, jednodušší údržba a vhodnost pro městský provoz.

Martin Vaculík zpovídá Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů: Střet ideálů s realitou redakce AUTO.CZ Videa

Zhruba na úrovni ceny provozu dieselu je CNG, jede ale ještě živěji než benzin, je ekologické a obvykle ušetříte na servisu. Nejčastější dražší závadou na CNG systémech je reduktor, ventil redukující tlak z nádrže na pracovní tlak na railovou lištu se vstřiky, udává také stav plnosti nádrže na budících. Pokud reduktor odejde, auto jede jen na benzin. Nový ventil pro vozy koncernu VW vyjde zhruba na 25 tisíc korun. Jinak ale obecně tovární zástavby CNG (kterých je většina) žádné velké servisní trable nepřináší. Specifikem motorů na plyn jsou ještě rozdílné nároky na svíčky, majitelé si pochvalují značku NGK, respektive model speciálně pro provoz na plyn.

Srovnání průměrných nákladů na palivo, čtyřválce Palivo Cena za jednotku Spotřeba (l/kg/100 km) Cena na 100 km Benzin 34,8 Kč/l 7,0 l/100 km 244 Kč Nafta 34,2 Kč/l 5,5 l/100 km 188 Kč LPG 18,5 Kč/l 8,5 l/100 km 157 Kč CNG 40,4 Kč/kg 4,5 kg/100 km 182 Kč

Ne vždy ušetříte

Jedním z důvodů, proč už nejsou přestavby na LPG tak časté jako dříve, je hromadné zavádění motorů s přímým vstřikováním benzinu. I takový motor lze na plyn přestavět, avšak je to už dražší a technicky složitější, cena se pohybuje okolo 55.000 Kč, je tedy zhruba dvojnásobná proti instalaci pro nepřímé vstřikování, stejně tak se tedy prodlužuje i doba návratnosti. Ještě dražší jsou přestavby na CNG, kde je vzhledem k o řád vyšším tlakům konverze náročnější. Také v případě čtyřválcového motoru (i s nepřímým vstřikem) je třeba počítat s částkou okolo 60.000 korun, v naprosté většině případů se tedy vyplatí auto upravené na CNG už z výroby.

Pozor u motorů bez hydraulického vymezování ventilové vůle, kde je nutné pravidelně seřizovat vůli ventilů manuálně. Při provozu na plyn se vůle zkracuje rychleji než při spalování benzinu, což může vést k nesprávnému dosednutí ventilů, jejich přehřívání a následnému poškození ventilových sedel, může dojít k vážnému poškození motoru, jako je propálení ventilů a ztráta komprese. Obecně bychom se proto vyhnuli přestavbě na plyn u motorů bez hydraulického vymezování ventilové vůle.

Martin Vaculík zpovídá experta na LPG: Jak je to s přestavbami moderních aut? • auto.cz

Přímovstřik

Konverze přímovstřikového motoru na LPG se vyplatí až po ujetí vyšších desítek tisíc kilometrů. První možností je vstřikovat LPG tak jako u sekvenčního systému, tedy samostatnými plynovými vstřikovači do sání. Současně se vstřikováním plynné fáze LPG ale probíhá vstřikování benzinu benzinovými vstřikovači. Poměr dávky LPG/benzin na jeden válec je pro každý motor jiný, většinou to bývá 70 až 90 procent LPG, a zároveň tedy 30 až 10 procent benzinu. Z toho vyplývá, že tento systém nepřináší tak velké úspory jako starší, sekvenční vstřikování LPG. Druhou možností je vstřikovat médium v kapalném skupenství, a to přímo benzinovými vstřikovači. Tím je zajištěno jejich chlazení a zároveň odpadá nezbytná dávka benzinu. Jedná se o vstřikování kapalné fáze plynu, přičemž na vývoji systémů pracovaly zejména výrobci Vialle, BRC či Zavoli. Spolehlivé, ale drahé řešení, které se při prodeji vozu těžko vrátí.

Dacia oslavila 1.000.000 prodaných aut na LPG. Ostatní tomuhle pohonu přitom nevěří Ondřej Šámal Novinky

CNG mizí, LPG zůstává

CNG (stlačený zemní plyn) byl ještě před pár lety považován za perspektivní alternativu k tradičním palivům pro automobilovou dopravu, především kvůli nižším emisím CO 2 a NO x ve srovnání s benzinem a naftou. Nicméně jeho rozšíření na trhu bylo omezeno několika faktory. Prvním byla nedostatečná infrastruktura čerpacích stanic (dnes jich je v ČR zhruba 230, LPG stanic je přes 900), která výrazně omezovala pohodlí a dostupnost tohoto paliva pro širokou veřejnost. Dále vyšší náklady na pořízení vozidel s CNG motory a potřeba speciálních zásobníků na plyn. Z technologického hlediska byl také vývoj v oblasti elektromobility a hybridních pohonů velmi rychlý, čímž CNG postupně ztrácelo konkurenceschopnost.

Naopak starší LPG (zkapalněný ropný plyn) se na trhu udrželo díky širší a dostupnější infrastruktuře čerpacích stanic. LPG se také uskladňuje v kapalné formě, což umožňuje menší nádrže a lepší využití prostoru ve vozidle. Také pořizovací cena vozidel na LPG a náklady na přestavbu jsou nižší. Nejčastější alternativní volbou je stále LPG, nicméně jsme se setkali s desítkami spokojených majitelů aut na CNG, které ústup tohoto paliva mrzí.