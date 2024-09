Rally Pačejov po 1. dnu: Kopecký vede, titul má Stříteský

Jezdec závodního týmu Auto Podbabská Škoda Mol Team je po prvním dnu Invelt Rally Pačejov na druhém, ale to mu stačí k dosud největšímu úspěchu v kariéře.

Před startem měl jasno

Matematické propočty před startem mluvily jasně. Stříteský potřeboval dokončit jeden ze dvou dnů do čtvrtého místa včetně, aby se stal mistrem bez ohledu na výsledky soupeřů. „Pojedu svoje tempo, aby neztratil koncentraci a neudělal nějakou chybu. Uvidíme, jak to bude stačit,“ říkal před startem. Začal nejlépe, jak mohl a vyhrál oba měřené úseky ve vojenském prostoru zvaném Muničák. „Měl jsem z této části soutěže respekt, protože tady snadno můžete dostat defekt, navíc jsme startovali jako první. Podařilo se nám dobře obout, ale celá soutěž je ještě před námi,“ říkal Stříteský a v sobotním cíli dodal: „Je super, že nám to klaplo. Radost máme, ale chceme také poslední den předvést důstojný výkon.“

V dalších čtyřech rychlostních zkouškách úvodního dne byl nejrychlejší desetinásobný domácí šampion Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2), který získal tituly v předchozích třech letech a posunul se na první místo v aktuálním pořadí západočeské soutěže. „Na začátek jsme měli obuto úplně jinak než Dominik, ale byla to také dobrá volba. Počasí bude stabilní a určitě se pojede rychleji,“ předpovídal sobotní program Kopecký a měl pravdu. Byl čtyřikrát nejrychlejší a vede soutěž o 4,3 sekundy. Současná situace mu nahrává v boji o druhé místo v mistrovství republiky, na které mu před začátkem soutěže scházel bod.

Marešovi auto tancovalo

Jeho největším soupeřem v boji o titul vicemistra republiky je Adam Březík (Škoda Fabia RS Rally2), který je aktuálně na pátém místě s mankem 48,6 sekundy na vedoucího jezdce. „Možná jsme měli dát na začátek mokré gumy, které měl Dominik. Trochu to tam klouzalo a pro další průběh dáme auto něco níž a obujeme tvrdé gumy,“ vysvětloval Březík.

Třetím v pořadí je se ztrátou 12,1 sekund Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2), který startuje v domácím šampionátu nepravidelně s ohledem na svou účast v mistrovství Evropy. „Volba pneumatik mohla být možná trochu jiná, protože už při prvním průjezdu tímto úsekem už bylo na můj vkus hodně vytahaných nečistot. Auto občas tancovalo trochu víc, než bych si se svými zkušenostmi představoval,“ říkal Mareš.

Čtvrtá pozice patří Václavu Pechovi, který po pěti letech startuje naposledy s vozem Ford Fccus RS WRC 06 a pro příští rok usedne do speciálu kategorie Rally2. „Pro začátek to bylo zrádné, dost to klouzalo,“ říkal Pech. Podobného názoru byl průběžně šestý Věroslav Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2). „Byla to pekelná zkouška, skoro celá schovaná v lese a opravdu tam bylo několik hodně zrádných míst. Na poslední chvíli jsme změnili volbu pneumatik a ukázalo se to nakonec jako správné rozhodnutí,“ vysvětloval Cvrček.

Průběžné pořadí (po RZ6 z RZ12):

1. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) 32:05,6; 2. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2) +4,3; 3. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) +12,1; 4. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) +31,3; 5. Březík, Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) +46,8; 6. Cvrček, Prokorát (Škoda Fabia RS Rally2) +1:11,1; 7. Černý, Řiháková (Škoda Fabia R5) +1:35,2; 8. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +1:47,2; 9. Vlček, Kunst (Hyundai i20 N Rally2) +1:55,3; 10. Kopáček, Picka (Ford Fiesta R5) +2:06,5; 11. Jírovec, Jindra (Škoda Fabia R5) +2:43,8; 12. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) +2:48,7; 13. Dohnal, Vybíral (Renault Clio S1600) +3:00,7; 14. Trojan, Chlup (Škoda Fabia R5) +3:05,0; 15. Kundlák, Baran (Opel Corsa Rally4) +3:15,7; 16. Nešetřil, Černoch (Škoda Fabia RS Rally2) +3:58,3; 17. Dohnal, Švec (Peugeot 208 Rally4) +4:12,9; 18. Gajdošík, Lambor (Ford Fiesta Rally3) +4:23,0; 19. Maxa, Pašek (Škoda Fabia R5) +4:32,1; 20. Novotný, Brůžek (Opel Corsa Rally4) +4:36,3.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Invelt Rally Pačejov

Neděle 22. 9. – 8.40 RZ7 (15,32 km), 9.25v RZ8 (12,45 km), 10.10 RZ9 (14,81 km), 13.05 RZ10 (15,32 km), 13.50 RZ11 (12,45 km), 14.35 RZ12 (14,81 km).

Foto Ivo Prieložný a archiv