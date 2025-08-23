Předplatné
Mototest Honda X-ADV750: Kříženec několika světů

Honda X-ADV750
Barevný displej si můžete nastavit do tří různých zobrazení a spojit ho lze s mobilem prostřednictvím aplikace Honda RoadSync.
Honda X-ADV750
Honda X-ADV750
Leoš Káňa
Leoš Káňa
Některé motorky se nehodí k ničemu, jiné zvládnou i více rolí najednou. Do druhé skupiny můžeme bez zaváhání zařadit outdoorový velký skútr Honda X-ADV750.

Výrobci motocyklů neustále hledají cesty, jak zaujmout zákazníky, a tak se vývoj jednostopých vozidel někdy ubírá prazvláštními směry. Někdy z toho vzniknou stroje, u nichž jsme si nejprve téměř ťukali na čelo, ale později jsme museli před tím nápadem smeknout. Tak nějak se stavíme i k Hondě X-AVD, tedy velkoobjemovému skútru s enduro schopnostmi. Jde o křížence několika stylů, u nějž ani sama Honda v roce 2017 netušila, jaký ohlas u zákazníků bude mít.

Před dvěma roky se X-ADV stalo druhým nejprodávanějším motocyklem značky Honda v Evropě a od představení tohoto modelu bylo na celém kontinentu prodáno již více než 76.000 kusů. Do modelového roku 2025 X-ADV vstoupilo s upraveným vzhledem, vylepšenou technikou či variabilitou. A také provedením Special Edition ve žluté barvě Matte Goldfinch Yellow s hezkými polepy, kterou jsme vyzkoušeli i my.

Od všeho něco

Hned na první pohled je poznat, že tohle není obyčejná motorka. Stavbou nebo plochami pro nohy připomíná skútr, ale rám z lichoběžníkových trubek je vysoký. Při nastupování tak stejně musíte přehodit nohu přes sedlo. A pak tu máme drátěná bezdušová kola, chrániče rukojetí, hliníkový kryt motoru, vysoké zdvihy a třeba zvednutou koncovku výfuku, což jsou prvky určené spíše terénním strojům. A tenhle mišmaš vypadá velmi hezky a bytelně. Líbí se nám štíhlá silueta, ostře lomené plastové panely nebo agresivně pojatá přední kapotáž, která jako u ostatních skútrů chrání jezdce.

Pro letošní rok se díky přepracované přední části lehce změnil výraz stroje. Na ní se objevily nové dvojité LED projektorové světlomety se světly pro denní svícení a decentně integrovanými ukazateli směru. Další novinkou je průhledný větrný štítek. Na jeho nastavení v rozmezí 139 mm vám nyní stačí jedna ruka a tři kroky – dříve jste u pěti kroků museli zapojit obě ruce.

Další novinky

Za štítkem je nyní schovaný nový 5" barevný displej. Ten má novou grafiku, poskládané menu a disponuje systémem konektivity Honda RoadSync. Díky snadnému ovládání pomocí podsvíceného čtyřsměrového tlačítka na levé rukojeti může jezdec kromě dalších funkcí chytrého telefonu na displeji sledovat i pokyny navigace.

Sedáme na hondu a všímáme si dalšího drobného rozdílu. Sedlo je pohodlnější, protože je v něm nyní o 10 % více uretanové pěny, a díky novému tvarování dosáhnou i menší jezdci lépe na zem. Se světlou výškou 165 mm totiž není honda zrovna nejnižší. Sedlo se nově odklápí pomocí dvou hydraulických vzpěr a 22litrová schránka na přilbu je také osvícená. Stále je ale přístup ke schránce horší. Na pravé straně kapotáže je praktický box na drobnosti nebo rukavice. Díky širokým a vysoko uchyceným řídítkům je jízdní pozice uvolněná. Pro ještě více pohodlí využívá model X-ADV inteligentní klíč, který má jezdec po celou dobu v kapse a jejž pro ovládání zapalování, víčka palivové nádrže a sedla nemusí vyndávat.

Síla odspodu

Motor se nezměnil, ale to ani nevadí. Z objemu 745 cm³ dává řadový dvouválec výkon 43,1 kW při 6750 min-1. Jeho architektura s relativně velkým zdvihem a speciální tvar spalovací komory společně s klikovou hřídelí s vysokou setrvačností stojí za slušným točivým momentem 69 Nm, který je k dispozici již od 4750 min-1. Náklon motoru směrem vpřed potom snižuje těžiště stroje a napomáhá jeho optimální stabilitě. Síly má tento motor dost, což nám ukazuje po otočení plynové rukojeti. Nejenže stroj vystřelí okamžitě vpřed, ale při 60 km/h si brumlá tempem pouhých 2500 otáček. Přitom má hutný zvuk a díky dvěma setrvačníkům vyvažujícím vibrace je motor klidný. Dvouválec dobře doplňuje vylepšený dvouspojkový automat.

Změnu cítíme při rozjezdu nebo vyloženě pomalé jízdě, kdy pracuje jemněji. Honda nabízí i manuální řazení tlačítky na řídítkách, ale jsme na skútru, tak proč to dělat. Převodovka se umí přizpůsobit čtyřem přednastaveným jízdním režimům, u nichž byly vylepšeny předdefinované kombinace nastavení výkonu, brzdění motorem a míry zásahů kontroly trakce HSTC. Takový režim Gravel zajišťuje vysoký výkon, silné brzdění motorem, minimální zásah kontroly trakce i ABS a specifické nastavení převodovky. A nesmíme zapomenout ani na nový tempomat, který je s převodovkou dokonale sladěn.

Honda X-ADV Special Edition • Zdroj: Honda

Vyladěný celek

Dlouhý rozvor a pevná konstrukce dávají X-ADV výbornou stabilitu v přímém směru a díky širokým řídítkům je motorka obratná, citlivá a rychle mění směr jízdy. Sice sedíme stále na skútru, ale na klikatých silničkách se chová jako normální motorka. Podvozek se zdvihy 153,5 mm vpředu a 150 mm vzadu je příjemně komfortní a dobře tlumí všechny nerovnosti. Pro jízdu v terénu lze u obrácené přední vidlice upravit předpětí pružin i odskok, u zadního centrálního tlumiče jen předpětí.

Japoncům se u X-ADV750 podařilo vytvořit jedinečný stroj, u nějž se kloubí vše dobré ze světa motocyklů i skútrů. A nemá ani žádnou konkurenci. Pár obojživelných skútrů, které se dobře cítí ve městě a nerozhodí je ani terén, na trhu je, ale žádný z nich nemá tak velký a silný dvouválec.

Navíc si ho můžete vyladit k obrazu svému díky dlouhému seznamu originálního příslušenství a také vás může hřát pocit, že jste udělali něco pro ochranu přírody. X-ADV pro rok 2025 je prvním motocyklem značky Honda, který aktivně využívá udržitelné materiály, jako jsou recyklované plasty a plasty z biomasy, které mají nízký dopad na životní prostředí.

Plusy

  • Všestrannost využití
  • Pevná konstrukce
  • Vyvážený podvozek
  • Atraktivní design
  • Souhra motoru a automatu
  • Stabilní i při vysokých rychlostech

Minusy

  • Hůře přístupný box pod sedlem
Technické údaje Honda X-ADV750
Motor čtyřdobý řadový dvouválec SOHC
Chlazení kapalinou
Zdvihový objem (cm3)745
Vrtání x zdvih (mm) 70 x 80
Výkon (kW/min-143,1/6750
Točivý moment (Nm/min-169/4750
Převodovkadvouspojkový automat, 6°
Startování elektrické
Brzda předníčtyřpístková, dva kotouče 296 mm
Brzda zadníkotoučová 240 mm
Pneumatiky P a Z 120/70 R17 a 160/60 R15
Rozvor (mm)1590
Světlá výška (mm)165
Výška sedla (mm)820
Pohotovostní hmotnost (kg)237
Objem nádrže (l)13,2
Maximální rychlost (km/h)168
Spotřeba (l/100 km)3,6
Základní cena302 900 Kč

Zdroj: Svět Motorů

