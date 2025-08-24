Infiniti chce zpět zábavné sedany: V plánu je výkonný model s manuálem, jen ne pro nás
Infiniti chce přilákat mladé nadšence. Plánovaný model Q50S dostane vidlicový šestiválec, manuální převodovku a možná i sportovní verzi Red Sport. Pomáhá mu uvolněná politika v USA.
Řidičsky orientovaných automobilů ubývá, ale zdá se, že v Americe se pro ně klube nové místo. Ačkoliv ještě nejde o definitivní věc, automobilky už nyní vracejí do nabídky osmiválcové motory a plánují nové výkonné modely. S jedním takovým přijde i Infiniti.
Podle portálu Automotive News představitelé luxusní odnože Nissanu potvrdili záměr přivést do roku 2027 na trh výkonný derivát modelu Q50, který dostane zcela novou podobu.
Novinka postavená na sedanu Nissan Skyline ponese označení Q50S a pod její kapotu se pravděpodobně nastěhuje vidlicový šestiválec s dvojitým přeplňováním z Nissanu Z, kde dosahuje výkonu kolem 300 kW. Zajímavostí je zmínka o zachování manuální převodovky. Ve hře je ještě silnější provedení s přívlastkem Red Sport, jenž nesou sportovní verze z divize Infiniti Performance.
Tímto krokem se chce Infiniti odlišit od prémiové konkurence a přivést ke značce mladou klientelu z movitějších řad. Manuální převodovku totiž nabízí jen minimum hráčů. V globálu lze hovořit o Acuře Integra, BMW M3, Cadillacu CT5-V Blackwing, dalšími jsou už převážně sportovní kupé.
Proč tak najednou? V USA totiž dochází k zásadnímu obratu v emisní politice. Agentura EPA zrušila tzv. „endangerment finding“, tedy vědecký závěr, že skleníkové plyny představují hrozbu pro lidské zdraví a životní prostředí.
Tento krok otevírá cestu k odstranění nebo zásadní revizi emisních standardů pro osobní, středně těžké i nákladní vozy, včetně pozastavení plánů na postupné snižování emisí do roku 2032. Změna je označována za největší deregulaci v historii agentury, která zároveň znamená oslabení předchozí strategie prosazující elektromobilitu a nízkoemisní technologie.
Pro automobilky a příznivce spalovacích motorů jde o vítanou úlevu. Zrušení striktních limitů může otevřít prostor pro zachování výkonných motorů včetně osmiválců, které pod tlakem stále přísnějších regulací byly na ústupu.
Přestože změny zatím nejsou právně účinné a musí projít složitým legislativním procesem, očekává se, že přístup nové administrativy zpomalí elektrifikaci trhu a prodlouží život klasických pohonných jednotek. Tento krok také vyvolává spory se státy, jako je Kalifornie, které usilují o zachování vlastních, výrazně přísnějších pravidel.
Zdroj: Automotive News, Autoweek, Infiniti, Reuters, The Drive, foto a video: Infiniti