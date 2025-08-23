40 % Američanů by si koupilo čínské auto. A co vy?
Zatímco v Evropě se čínské automobilky velmi rychle zabydlují, rozšíření do Spojených států brání mimo jiné intenzivní celní válka mezi oběma velmocemi.
Čínská invaze do Evropy je podle počtu značek masivní, na prodané kusy to ale zatím není tak žhavé. Z velkého množství více či méně známých jmen se totiž daří pouze MG, jež sází na britské kořeny a spalovací modely, a BYD, který má jako jeden z mála dostatečně kvalitní produkty a služby, jimiž může zmlsané Evropany zaujmout.
Přesto značky z druhé nejlidnatější země nesmíme podceňovat. Problémy zavedeným výrobců totiž způsobí především na rozvojových trzích v Africe, Jižní Americe a v Asii, které do budoucna slibuje silný růst. Otázkou zůstává, jak by si Číňané vedle ve Spojených státech. Tenhle druhý největší trh s novými auty totiž zůstává uzavřený.
Mezi Čínou a USA totiž panuje poměrně tvrdá obchodní válka, která cla na čínské zboží vyhnala na 145 %, recipročně pak 125 procent na výrobky ze Spojených států.
Tarify se samozřejmě vztahují také na automobily, za současné vyhrocené situace tudíž absolutně nedává smysl, aby jakákoliv čínská značka do Ameriky vůbec vstupovala. Poptávka by přitom byla. Alespoň podle průzkumu společností David Cantin Group (DCG) a Kaiser Associates.
Podle jejích dat by si až 40 % Američanů auto od čínské značky klidně koupilo, respektive by nad ním minimálně uvažovalo. Tří čtvrtiny dotazovaných amerických dealerů aut pak očekává, že na jejich trhu nejpozději do jednoho roku nějaká z více než stovky čínských značek začne působit. To je však z výše zmíněných důvodů velmi nepravděpodobné. V delším časovém horizontu, řekněme několika let, to však vyloučeno není.
Ochranu domácího trhu před cenově agresivními výrobci z druhé nejlidnatější země není výsadou pouze Donalda Trumpa. Cla na tamní automobily dramaticky zvýšil již Joe Biden. Z původních 25 procent tarif vzrostl na čtyřnásobek. V Evropské unii zase stále platí dodatečná cla na elektrické vozy vyráběné v Číně, tedy i na ty s evropským původem (například Cupra Tavascan či Volvo EX30).
Čínské automobilky by teoreticky mohly zvolit trochu komplikovanější cestu skrze import z jiné země. Mexiko ovšem ze hry vypadlo kvůli taktéž vyššímu clu, které na svého jižního souseda Trumpova administrativa taktéž uvalila. Vzhledem k docela vyhrocené cenové válce na čínském trhu pak nepřipadá v úvahu, aby si tamní výrobci kvůli vstupu do USA ukrajovali z vlastní marže. Finančně by se to nevyplatilo, navíc by to přineslo pouze lavinu bankrotů.
A co vy? Koupili byste si nový automobil s čínským původem? Hlasujte v naší anketě a podělte se s námi o názor v diskuzi pod článkem.
Zdroj: Autoblog.com a autorský článek, video: auto.cz, foto: auto.cz