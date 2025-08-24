Nová generace už po dvou letech a výrazně levnější? U Nia nový standard
Generační obměna vozů je u nás zavedená na zhruba 6–8 let a některé vydrží i déle. Jiný názor na to mají v Číně, jak dokazuje i novinka Nio ES8. Ta přijíždí v třetí generaci na nové platformě jen dva roky po uvedení generace druhé.
Jak vypadá typický životní cyklus běžného dnešního vozu? Po uvedení se tak tři až čtyři roky čeká na facelift, se kterým pak vydrží další dva až čtyři roky, než přijde nová generace. Tak to drží zejména evropské automobilky, běžné to je ale i pro ty americké, japonské či korejské.
Jenže pak se do aut pustili i v Číně a rozhodli se změnit zavedené pořádky. Už u spalovacích modelů se cykly podstatně zkrátily, u elektrických to ale dotáhli do extrému. Ukázkovým příkladem je startup Nio, který bude od příštího roku oficiálně i v Česku. Ten svůj první sériový model ES8 (v Evropě známý jako EL8) uvedl v roce 2018, letos ale přichází už jeho třetí generace.
První ES8 na trhu vydrželo pět let a nástupce se začal vyrábět v roce 2023. Druhé ES8 tehdy dostalo novou platformu NT druhé generace a trochu narostlo. Už obměna po pěti letech nám přišla rychlá, ale třetí generace se představila již tento týden, jen po dvou letech. To je i na Čínu extrémně rychlá obměna.
Novinka přitom není jen faceliftem předchozího modelu, opět totiž dostala novou techniku. Tentokrát stojí už na třetí generaci platformy NT s rozvorem prodlouženým z 3.070 na 3.130 mm. S délkou téměř 5,3 metru už jde o opravdu velké auto. Zlepšila se i technika a na rozdíl od předchůdce se 400 volty má nástupce 900V architekturu.
Auto je čtyřkolka s kombinovaným výkonem 520 kW a 700 Nm, na stovku zrychlí za 4 sekundy. Baterie má kapacitu 102 kWh a dobíjet se může výkonem až 600 kW. Podle Nia se za pět minut dobije energie na 250 kilometrů jízdy.
ES8 má dvoukomorové vzduchové odpružení nastavitelné v rozsahu ±50 mm. Standardní světlá výška činí 165 mm, maximální brodivost je 650 milimetrů. Režim Easy Entry sníží vůz o 50 mm pro pohodlné nastupování a mód Easy Load snižuje podvozek při otevření zavazadlového prostoru. A nesmí samozřejmě chybět ani autonomní funkce, pro kterou je tu lidar na střeše a plno dalších senzorů.
V Číně Nio ES8 startuje na ceně v přepočtu 1.223.500 Kč, což je velký skok dolů proti 1.520.000 Kč předchůdce. „Cenu modelu ES8 jsme dostali tam, kde má být,“ řekl šéf Nia William Li během uvedení novinky. „Úprava ceny není krátkodobý krok, ale výsledek schopnosti Nia přizpůsobit se,“ pokračoval generální ředitel. „Z dlouhodobého hlediska tato cenová strategie pomůže Niu udržet konkurenceschopnost na náročném trhu.“
Kroků, jak nižší ceny dosáhli, bylo více. Pomohly nové smlouvy s dodavateli, rozložení nákladů na vývoj technologií mezi více modelů či omezení využití hliníku. William Li taky zdůraznil, že jejich interně vyvinutý čip Shenji NX9031 s 5nm technologií „opravdu ušetřil spoustu peněz“ ve srovnání s druhou generací ES8, která využívala čip Nvidia Orin X. V minulosti prý „ne každá utracená část z 60 miliard jüanů byla použita efektivně“ a stále je prostor ke zlepšení.
Majitelé druhé generace ES8 neměli zrovna nadšené reakce. Jejich stále nové auto je rázem morálně zastaralé, a především klesla i jeho hodnota na sekundárním trhu. Že mají důvod k nespokojenosti, uznal i William Li. Podle něj je ale podobný krok nutný. Automobilka založená v roce 2014 je totiž stále ve ztrátě a podle jeho slov „bojuje o přežití“.
Zdroj: Carnewschina, foto a video: Nio