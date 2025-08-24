KTM X-Bow možná zachrání pivovarští magnáti, kteří působí i v Česku
Rakouská společnost KTM se v rámci restrukturalizace snaží zbavit nevýdělečných aktivit. Výrobu ultimátního modelu X-Bow by tak mohli převzít majitelé největší pivovarnické společnosti světa.
Není to ani měsíc, co jste si na Auto.cz mohli přečíst o strastech rakouské společnosti KTM, která se po dobrodružstvích s okruhovými speciály a jízdními koly se vrátí ke svým kořenům. Právě díky motocyklům, hlavně těm do náročnějšího terénu, máme tuhle firmu zafixovanou.
Pro ostatní projekty nyní KTM, respektive její majoritní vlastník v podobě indického výrobce motocyklů Bajaj Auto, hledá nové majitele. O divizi vyrábějící sportovní vůz X-Bow podle rakouského časopisu Industrie Magazin projevila zájem skupina investorů v čele s belgickou rodinou De Mevius. Ta je jedním z hlavních akcionářů kolosu AB InBev s ročními tržbami přes 1,2 bilionu korun (2024), pod který patří zhruba 630 značek piv ve 150 zemích světa.
Aktuálně se jedná o tom, že by společnost KTM Sportcar GmbH fungovala samostatně pod novými majiteli, přičemž KTM by licencovalo název a zůstalo zapojené pouze v malé míře.
Spojení spolumajitelů největší pivovarnické společnosti světa s automobily na první pohled vypadá nepravděpodobně, mužská část rodiny De Mevius je ovšem s motorsportem dlouhodobě spojená.
Čerstvě třiašedesátiletý Gregoire De Mevius je bývalým rallyovým závodníkem, který se účastnil i několika ročníků Rally Paříž-Dakar. Jeho synové, Guillame a Ghislain, pak v otcových stopách pokračují.
Pokud by obchod vyšel, počítá se s rozšířením současného portfolia, které zahrnuje právě pouze model X-Bow. V plánu jsou okruhově zaměřené vozy se silniční specifikací, ale i deriváty x-bowu, přičemž by mezi nimi nemusela chybět ani terénní varianta. Ty jsou mezi sportovními vozy aktuálně velmi populární, o čemž svědčí úspěch Porsche 911 Dakar či Lamborghini Huracán Sterrato.
