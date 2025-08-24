BYD Seal U DM-i Comfort vs. Škoda Kodiaq iV – Průkopník a nováček
Kdo si bude chtít v budoucnu koupit auto se spalovacím motorem, bude se muset asi spokojit s nějakou formou hybridu. Poslední dobou dost rostou plug-in hybridy a nabídka se rozšiřuje. Vyzkoušeli jsme proto dvě slibné novinky v populárním segmentu, BYD Seal U DM-i a Škodu Kodiaq iV.
Dojem, cena, prostor
Budoucnost je minimálně na pár dalších let hybridní, jak dokazují zvyšující se prodeje i změna chování automobilek. Vedle klasických hybridů, na které evropské značky zatím převážně kašlou, to znamená i plug-in hybridy. Prozatím nepříliš oblíbená technologie je v mnoha ohledech kontroverzní a nikdy nebyla zrovna levná. V současných vozech už ale tato technika umí fungovat velmi dobře a ceny se také daří dostávat níže. Na českém trhu se přesně o toto snaží nováček BYD, který zde jako svůj první hybrid uvedl SUV Seal U DM-i. BYD byl mimochodem první značkou na světě, která plug-in hybrid poslala na trh, a to už v roce 2008. Hybridní sedan BYD F3DM se prodával i v Evropě, tehdy se však dohromady na starém kontinentě udalo jen jedenáct kusů. To s novinkou už slaví podstatně větší úspěchy a silným konkurentem bude i pro domácí Škodu Kodiaq iV. Ta v nové generaci poprvé přišla s hybridním pohonem a právě tyto dva vozy jsme se rozhodli srovnat.
DOJEM
BYD dnes nabízí desítky různých modelů, které se od sebe mnohdy velmi výrazně odlišují designovým jazykem. Do systému pojmenování a několika různých sérií nemá smysl zabředávat, v Číně se jmenuje podle jedné z dynastií, ale v Evropě Seal U DM-i spadá do série vozů inspirovaných oceánem, jeho název ostatně znamená tuleň. Vzhledově je dost střídmý, s výjimkou sportovně působící kapoty, která klesá k úzké masce. Světla jsou zde téměř jednolitá, jen dole z nich trčí úzký proužek denního svícení. Z boku působí masivně velký ponton karoserie, který se směrem dozadu zvyšuje. Na zádi zaujme pruh spojující obě svítilny, jinak se zde nic moc dalšího neděje. Dříve míval BYD na zádi nápis Build Your Dreams, ten ale v Evropě již opustil.
Škodovka je také spíše konzervativní a nový kodiaq je evolucí toho předchozího. Zůstaly rozdělené světlomety a podobně tvarovaná maska, lehce zvlněný bok, který má proti BYD větší prosklenou plochu. S velikou maskou a kolmější přídí dává zepředu více najevo svou velikost a na pohled působí delší. Kontroverzním řešením je odlišně lakovaný sloupek D a také červená lišta propojující svítilny na zádi, která ale v noci nesvítí. Při pohledu zezadu působí naopak vedle BYD útleji, zároveň má větší okno v pátých dveřích, což zlepšuje výhled dozadu.
