Portugalská rallye před startem: Souboj Loeba s Ogierem

Lednový souboj na Rallye Monte Carlo vyhrál o 10,5 sekundy Loeb, oba nastoupí letos do šampionátu podruhé. Lídrem seriálu je Fin Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1).

Již v roce 1973 byla Portugalská rallye jedním ze zakládajících podniků tehdy nového FIA Mistrovství světa v rally. Při příležitosti oslav 50. sezony proběhne v pořadatelském městě Matosinhos slavnostní galavečer, jehož speciálními hosty budou bývalí jezdci a spolujezdci, kteří zde získali titul. Na seznamu pozvaných jsou legendární jména jako Ari Vatanen, Walter Röhrl, Miki Biasion, Carlos Sainz, Marcus Grönholm či Michèle Moutonová.

Kudy vedou rychlé cesty

Rallye se odehrává v okolí města Porto se servisním parkem v nedalekém Matosinhos a etapy přitahují velké množství vášnivých fanoušků. Silnice jsou rychlé, ale technické, s povrchem, který je zpočátku obvykle měkký a písčitý, ale při druhém průjezdu se často stává kamenitým a rozježděným.

Stejně jako v roce 2021 bude Coimbra opět hostit slavnostní start ve čtvrtek večer. Tentokrát v kombinaci s novou super rychlostní zkouškou v ulicích města, která odstartuje soutěžní akci. Posádky zůstanou přes noc, než se vydají na trio testů v okolí Arganilu, kde bude zóna pro montáž pneumatik, než se stejné etapy budou opakovat odpoledne. Následuje další test v Mortágui a po návratu na sever končí den superspeciálkou v Lousadě, kde se jezdí autokrosové podniky.

Video se připravuje ...

Sobota je nejdelším dnem soutěže, má 164,98 soutěžních kilometrů. Začíná se dvěma testy v pohoří Cabreira před Amarante, zatím nejdelší etapou roku 2022, která měří 37,24 kilometrů. Odpoledne se všechny tři měřené testy opakují podél ústí řeky Douro. V neděli končí rallye pěti rychlostními zkouškami, které se soustředí na dva průjezdy slavného testu Fafe – ten slouží jako finále Power Stage. Na tomto úseku získává pět nejrychlejších jezdců od pěti do jednoho bonusového bodu. Celkem musí účastníci zvládnout celkem 22 rychlostních zkoušek o celkové délce 330,16 kilometrů. Vítěz dojede na cílovou rampu ve městě Matosinhos nedaleko Porta kolem 15:20 středoevropského času.

Dvě posádky, čtyři Češi

Na startu se objeví dvě české posádky. S číslem 32 pojedou Erik Cais a Petr Těšínský (Ford Fiesta Rally2), kteří jsou v aktuální pořadí kategorie WRC Junior na prvním místě. Pro oba tyto Čechy půjde o třetí letošní start. Na Monte Carlu skončili v absolutním pořadí na devátém místě a vyhráli hodnocení WRC2 Junior. V Chorvatsku obsadili v této třídě čtvrté místo. „Myslím, že všechny zkoušky jsou docela dost obtížné. Některé jsou prašné a někde jinde je opravdu tvrdý podklad, takže musíme pečlivě přemýšlet o pneumatikách a celkovém nastavení auta. Jedu poprvé v Portugalsku, takže jsem nadšený,“ uvedl Cais na svém Facebooku.

Pro Martina Prokopa (Ford Fiesta Rally2) půjde o stotřicátý start v mistrovství světa a v Portugalsku pojede podesáté. Posedmnácté ho bude v MS navigovat Michal Ernst. Naposledy se objevil Prokop v MS začátkem loňského října, když dojel šestnáctý ve Finsku. Letos má po Portugalsku naplánované další starty na Rallye Sardinie a následně na Safari rallye.

Ford: Píšeme historii

M-Sport Ford World Rally Team se tento týden připravuje na plnohodnotný útok na šotolinových cestách Portugalské rallye, protože vítěz Rallye Monte Carlo 2022 a devítinásobný mistr světa Sebastien Loeb se vrací, aby doplnil sestavu pěti vozů Ford Puma Hybrid Rally1. Loebův návrat do týmu s sebou přináší další zkušenosti z Rallye Portugal, včetně dvou celkových vítězství (2007 a 2009) a dvou dalších umístění na stupních vítězů (2010 a 2011). Francouze doplní spolujezdkyně Isabelle Galmicheová, která Loeba dovedla v lednu k rekordnímu 80. vítězství ve světovém šampionátu na Rallye Monte-Carlo.

Richard Millener (šéf týmu): „Portugalsko je vždy těžká rallye, a protože je to naše první opravdová šotolinová s novým vozem a bude to velká výzva. Se sestavou pěti vozů tým pracuje za výjimečných okolností a pro nás všechny je hrdým okamžikem, že jsme prvním výrobcem, který nasadí pět hybridních vozů Rally1 v jediném podniku. Na základě našeho testovacího a vývojového programu za poslední rok a zpětné vazby věřím, že Puma Hybrid bude na šotolině fungovat dobře. Hlavním bodem vzrušení v týmu je návrat Seba a Isabelle do týmu poté, co nás na začátku roku dovedli k vítězství na Monte Carlu. Je důležité mít takovou ikonu ve stejný víkend, ve kterém slavíme padesát let WRC.

Video se připravuje ...

Sebastien Loeb: „První pocit v Pumě na šotolině během našeho testu byl docela dobrý. Byl jsem docela spokojený s pocitem, který jsem měl, když jsme pracovali na nastavení odpružení a diferenciálu. Jediný den testování není nic moc, když jedete s autem na tomto povrchu poprvé. Mým cílem bude co nejrychleji najít rytmus, abych mohl bojovat vepředu. Pokud bych mohl být blízko stupně vítězů, byl by to dobrý výkon. První den budu čtvrtý na trati a čistit stopu soupeřům, kteří budou startovat za námi. Tohle je vždycky výzva, pokud je sucho. Musíme mít dobrý první den a ve zbytku uvidíme.“

Craig Breen: „Těším se do Portugalska, je to rallye, kterou jsem neabsolvoval několik let, myslím, že rok 2018 byl posledním. První tři letošní soutěže byly svým způsobem jedinečné, takže se nemůžu dočkat, jaké bude tempo pumy v Portugalsku. Měli jsme dobrý test, cítil jsem se ve voze dobře a odvedli jsme dobrou práci. Chtěl bych mít trochu větší rychlost, než jakou jsme předvedli v Chorvatsku, takže budeme co nejvíce pracovat, aby to bylo možné.“

Gus Greensmith: „Do Portugalska se moc těším, je to určitě moje oblíbená rallye a první, kterou jsem jel v zahraničí. Na tuto soutěž mám spoustu dobrých vzpomínek, mám odtud spoustu zkušeností. Cítím, že jsem s autem, spolujezdcem a vším tak ve správný čas na správném místě. Tento víkend není žádný tlak, protože nezískávám žádné konstruktérské body, takže se tu budu bavit. Obvykle, když se bavím, věci jdou dobře, takže takový je můj plán.“

Adrien Fourmaux: „V Portugalsku pojedu podruhé a loni jsem měl s vozem WRC dobré pocity, takže se nemůžu dočkat, až sednu do Pumy a uvidím, jak to půjde. Je to moc pěkná akce, diváci jsou skvělí a je tam fantastická atmosféra. Těšíme se na všechny šotolinové soutěže, které přijdou, je jich teď před námi docela dost. Doufám v dobrý výsledek pro tým.“

Pierre-Louis Loubet: „Portugalsko bylo v minulosti vždy mou oblíbenou rallye, tam jsem měl jedny z nejlepších výsledků. Byl to můj úplně první podnik WRC, když mi bylo pouhých osmnáct let. Takže se na to těším a doufám, že to pro nás bude silný druhý podnik v této sezoně. Byli jsme spokojeni s naším tempem v Chorvatsku a doufáme, že se stejnou rychlostí a bez defektů to půjde dobře a můžeme doufat v dobrý výsledek.“

Připravena na šotolinový debut

Tým Toyota Gazoo Racing World Rally Team se chystá na vstup do klíčové fáze sezony. Tým si užil silný start do nové hybridní éry Rally1 WRC, Kalle Rovanperä působivě vyhrál dva z prvních tří podniků na sněhu a asfaltu a vede v šampionátu jezdců o 29 bodů, zatímco TGR vede pořadí výrobců o 42 bodů. Portugalsko však představuje první z pěti po sobě jdoucích rallye na šotolině a novou výzvu pro nejnovější generaci vozů.

Rovanperä čelí také nové výzvě, poprvé ve své kariéře jako lídr WRC čistit silnici na štěrku. Týmoví kolegové Sébastien Ogier a Elfyn Evans budou mít na silnici příznivější pozice na osmém a devátém místě v pořadí. Evans se zaměří na návrat na stupně vítězů na podniku, který vyhrál v roce 2021. Pro Ogiera jde o jeho druhé vystoupení v sezoně, ale z minulých let má pět vítězství v Portugalsku, což je rekord, který drží s legendárním Finem Markku Alénem. Japonec Takamoto Katsuta je po konzistentním startu do roku 2022 šestý v šampionátu se svou TGR WRT Next Generation a loni v Portugalsku skončil celkově čtvrtý.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Zatím jsme byli s GR Yaris Rally1 velmi konkurenceschopní na asfaltu a sněhu v prvních třech rallye sezony. Portugalsko bude první ze tří obtížných soutěží na šotolině za něco málo přes pět týdnů. Bude velmi zajímavé sledovat úroveň různých týmů a vozů. Vzhledem k tomu, že se často jezdí na šotolině, je velmi důležité být na tomto povrchu konkurenceschopný a na poskytování spolehlivého vozu našim jezdcům se budeme muset během příštích akcí také zaměřit. V Portugalsku, když je sucho, je na povrchu hodně sypkého štěrku a to velmi ztěžuje jízdu prvnímu autu na silnici. Tento obtížný úkol bude pro Kalleho v pátek novou zkušeností, ale víme, že si dokáže zachovat chladnou hlavu, i když ztrácí čas. Na druhou stranu budeme mít dobré výchozí pozice pro Elfyna a Seba. Oba by měli mít velkou šanci bojovat o vítězství.“

Sébastien Ogier: „Jsem nadšený, že budu zpátky a v Portugalsku. Opravdu jsem si užil chvilku volna a teď se cítím docela svěží, když se vracím. Jsem samozřejmě rád, že tým pokračuje ve vítězství v posledních dvou rallye, a jsem tu nejen proto, abych si to užil a získal pro sebe nějaké dobré výsledky, ale také abych pomohl vyhrát titul. Portugalsko je pro mě zvláštní místo. Mám dobré propojení se zemí a fanoušky a za ta léta jsem tam zaznamenal několik dobrých úspěchů. Bude to pro mě něco jiného, když nebudu startovat vepředu, a doufejme, že to může být trochu výhoda, pokud nebude pršet. Největší výzvou bude vrátit se do rytmu hned po jediném testovacím dni na šotolině. Zároveň jsou tato auta nová pro každého na šotolině, takže uvidíme, co můžeme udělat.“

Elfyn Evans: „Stejně jako u mnoha letošních rallye, které nás čekají, můžeme těžko odhadovat, jak si povedeme ve srovnání s konkurencí. Pocit z testování minulý týden byl obecně docela pozitivní. Portugalsko je rallye, kterou jsem si s přibývajícími roky užíval čím dál víc. Bylo skvělé tam loni vyhrát. I tentokrát bychom si určitě vystačili se silným výsledkem a to bude jako vždy cílem. Pokud je sucho, naše pozice by měla být příznivá, ale to není automatická poukázka k dobrému výsledku. Stále je třeba se na co soustředit a jet tak, abyste z toho vytěžili maximum, zvláště když se každý snaží dostat do pohody.“

Video se připravuje ...

Kalle Rovanperä: „Pocit s novým vozem na šotolině byl celkově docela dobrý, zvláště v našem testu, kdy jsme měli na autech některá vylepšení. Portugalsko je soutěž, kterou mám obvykle rád. Zkoušky jsou pěkné a technické a je tam skvělá atmosféra. Pro nás bude čištění silnice pravděpodobně největší výzvou. Zvláště když je to pro nás něco zcela nového. Pátek by mohl být mnohem důležitější než na jiných rallye a my se budeme snažit být hned v dobrém tempu. Klíčovou věcí je zachovat klid a soustředit se na odvedení dobré práce, aniž by se příliš tlačilo nebo dělaly chyby, a neustále získávat dobré body, kde to jen půjde.“

Mikkelsen jde po výsledku

Nor Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia Rally2 evo) má za sebou dvě vítězství v kategorii WRC2: na Rallye Monte-Carlo a Švédské rally. Na Portugalské rallye se tak představí jako aktuálně vedoucí jezdec průběžného pořadí kategorie WRC2. Ve čtvrtém podniku sezony MS chce také tým Toksport WRT podporovaný Škoda Motorsport uhájit své průběžné první místo v hodnocení týmů kategorie WRC2.

Andreas Mikkelsen se spolujezdcem Torsteinem Eriksenem se po dobrovolném vynechání nedávné Chorvatské rally vrací do akce. Oba Nory těší, že se vydají se svým vozem Škoda Fabia Rally2 evo na šotolinové tratě v okolí Porta. „Nejen vítězství v Monte Carlu a ve Švédsku mi dodávají před portugalským kolem mistrovství světa hodně sebevědomí. Vím také, jak dobře si náš vůz Škoda Fabia Rally2 evo vede právě na šotolinových rychlostních zkouškách,“ zdůrazňuje Mikkelsen, úřadující mistr světa v kategorii WRC2.

Zcela jiná je situace pro juniora týmu Toksport WRT Marca Bulaciu z Bolívie, jehož bude jako obvykle navigovat Argentinec Marcelo Der Ohannesian. „Na prvních dvou letošních soutěžích jsme nezískali žádné body. Teď máme šanci situaci jen zlepšit. Mistrovství pro mě v Portugalsku začíná vlastně nanovo. Ale věřím si a těším se na krásné rychlostní zkoušky této tradiční soutěže,“ vysvětluje jedenadvacetiletý Bulacia, který se, stejně jako Mikkelsen, nezúčastnil chorvatské soutěže v rámci mistrovství světa.

S druhým místem v kategorii WRC2 z Chorvatska patří rychlá polská dvojice Škoda Kajetan Kajetanowicz a Maciej Szczepaniak k favoritům na umístění na stupních vítězů ve WRC2 také v Portugalsku. Pozornost bude upřena rovněž na jejich britské kolegy, jedoucí taktéž s vozem Škoda – Chrise Ingrama a Craiga Drewa, místní hrdiny Arminda Araúja a Luíse Ramalha (Škoda Fabia Rally2 evo). Rallyová verze vozu Škoda Fabia je mezi účastníky Portugalské rallye velmi oblíbená. Na úspěšný český vůz spoléhá 22 z 52 přihlášených posádek ve skupině Rally2.

Věděli jste, že…

Škoda Fabia Rally2 měla právě na Portugalské rally v roce 2015 v rámci FIA Mistrovství světa svoji premiéru? …mezi roky 2007 a 2014 se konala v regionu Algarve a následně se přesunula na sever?

V roce 2012 mistr světa Sébastien Ogier s vozem Škoda Fabia S2000 zvítězil ve své třídě, když skončil celkově na 7. pozici?

Program Portugalské rallye:

Čtvrtek 19. května – 20.03 RZ1 (2,82 km).

Pátek 20. května – 9.08 RZ2 (12,03 km), 10.08 RZ3 (19,33 km), 11.08 RZ4 (18,72 km), 13.31 RZ5 (12¨,03 km), 14.31 RZ6 (19,33 km), 15.38 RZ7 (18,72 km), 17.05 RZ8 (18,15 km), 20.03 RZ9 (3,36 km). Celkem 121,68 km.

Sobota 21. května – 8.38 RZ10 (21,57 km), 9.38 RZ11 (22,03 km), 10.54 RZ12 (37,24 km), 15.38 RZ13 (21,57 km), 16.38 RZ14 (22,03 km), 17.54 RZ15 (37,24 km), 20.03 RZ16 (3,30 km). Celkem 164,98 km).

Neděle 22. května – 8.08 RZ17 (8,91 km), 8.57 RZ18 (8,69 km), 9.38 RZ19 (11,18 km), 11.08 RZ20 (8,91 km), 13.18 RZ21 (11,18 km). Celkem 48,87 km.

Průběžné pořadí MS (po 3 z 13 soutěží):

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 76 bodů; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 47; 3. Breen (Irl./Ford Puma Rally1) 30; 4. Loeb (Fr./Ford Puma Rally1) 27; 5. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 27; 6. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 26; 7. Greensmith (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) 20; 8. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 19; 9. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 17; 10. Lappi (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 15; 11. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 12; 12. Solberg (Švéd./Hyundai i20 N Rally) 8; 13. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 6; 14. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 15. Veiby (Nor./Volkswagen Polo Gti R5) 4; 16. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2) 3; 17. Cais (ČR/Ford Fiesta Rally2) 2; 18. Huttunen (Fin./Ford Fiesta Rally2 MkII) 2; 19. Grjazin (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 2; 20. Kaur (Est./Volkswagen Polo Gti R5) 1.

Značky: 1. Toyota 126 bodů; 2. Ford 84; 3. Hyundai 80; 4. Toyota NG 30.

Vyhrané RZ: Rovanperä 17; Loeb 6, Tänak 6, Evans 6, Neuville 6, Ogier 5, Lappi 5, Greensmith 1, Breen 1.

Vedení v soutěži (RZ): Rovanperä 29, Ogier 10, Loeb 8, Evans 3, Tänak 2, Lappi 1, Neuville 1.

WRC2 Junior: 1. Cais (ČR/Ford Fiesta Rally2) 37; 2. Grjazin (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 36; 3. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2) 33; 4. Linnamäe (Est./Volkswagen Polo GTI R5) 29, 5. Ingram (Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) 27; 6. Peitarinen (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) 18.

Foto: Redbullcontentpool.com, Facebook – Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Ott Tänak, Erik Cais, Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Martin Prokop