Rallye Šumava v cíli: Kopecký vyhrál, Pech nedojel

Smolařem soutěže se stal Václav Pech (Ford Fiesta RS WRC 06), který vedl od první rychlostní zkoušky. Vinou potíží s hydraulikou neodjel ze servisní zóny k závěrečným dvěma rychetním zkouškám a ze soutěže odstoupil.

Podle pravidel platných od letošního roku jsou vozidla rozdělena do dvou divizí. V první jsou zařazeny automobily, které mají homologaci FIA nebo jí mají prošlou méně než osm let. Ve druhé divizi jsou vozy, které mají národní homologaci, ale homologace FIA je starší než osm let. To se týká také speciálů WRC, s jedním z nich jede právě zmiňovaný Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06).

Přestala fungovat čtyřkolka

Závěrečný den byly na programu čtyři rychlostní zkoušky, dvě ve dvou průjezdech, což představovalo celkem 61,82 kilometrů. Ve špičce absolutního pořadí se odehrávaly dva souboje. O první místo bojoval Pech a Kopeckým, který v neděli ráno ztrácel 11,8 sekundy a během dvou zkoušek snížil své manko o 3,7 sekundy. „Není čas nad ničím přemýšlet, jedeme nadoraz už od začátku. Buď to vyjde, nebo ne,“ říkal před příjezdem do servisní zóny Kopecký.

Jeho největší soupeř Pech se v tu chvíli ještě usmíval: „Honza stáhl skoro čtyři vteřiny, ale ještě osm jich máme. Očekávám ještě velký boj,“ říkal plzeňský jezdec. Ze servisu však bohužel už k dalším kilometrům nevyrazil. „Při běžné údržbě se objevily problémy s pohonem 4x4 a auto přestalo brzdit. V takové situaci nemělo smysl pokračovat,“ vysvětlil Pech do mikrofonu České televize.

Kopecký o konkrétních problémech Pecha nevěděl, ale tušil, že se něco děje. „Při přejezdu na poslední erzety před námi nebyl, takže jsem tušil, že se něco děje a má problém, který nešlo v servisu vyřešit. Situace se pro nás zjednodušila, protože jsme měli velký náskok, ale bylo zapotřebí při plném soustředění odjet poslední dvě zkoušky,“ popsal situaci Kopecký a dodal: „Soutěž byla krásná, ale náročná. Zejména v sobotu, kdy se neustále měnil povrch, a střídaly se suché s úseky mokrými. V neděli už bylo více sucho, jeli jsme naplno až do cíle.“

Na stupně se vešli oba

V sobotu odpoledne měl Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) defekt a propadl se na čtvrté místo za Dominika Stříteského (Škoda Fabia R5). Před nedělními erzetami ztrácel 6,6 sekundy. Dvaadvacetiletý Stříteský byl sice pomalejší než jeho o osm let starší soupeř, ale přesto svou pozici udržel s náskokem 1,2 sekundy. „Byl to nervy drásající souboj až do posledního metru. Věděli jsme, že nás Filip stahuje, ale jeli jsme tak, aby byl rozdíl mezi námi, co nejmenší. Po nešťastném začátku sezony je tenhle výsledek určitě nad naše očekávání,“ usmíval se v cíli Stříteský.

Mareš bojoval o stupně vítězů, ale přestože svého nejbližšího soupeře nepředstihl. Na „bednu“ se vešel poté, co musel ze soutěže odstoupit Pech. „Když si uvědomím, že defektem jsme v sobotu ztratili skoro půl minuty, tak ta sekunda zamrzí. Byla to jasně moje chyba a pro příště se takové situaci musím vyvarovat. Když vezmu výsledek z celkového pohledu, tak vezeme důležité body a to se počítá,“ uvedl v cíli Mareš.

Konečné pořadí Rallye Šumava

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 1:26:34,7; 2. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) +1:02,9; 3. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +1:04,1; 4. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) +1:48,2; 5. Jan Talaš ml., Šmíd (Škoda Fabia R5) +2:55,6; 6. Cvrček, P. Novák (Škoda Fabia Rally2 evo) +3:11,5; 7. Thurn und Taxis, Ettel (Něm., Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:02,1; 8. Vlček, J. Novák (Hyundai i20N Rally2) +5:07,9; 9. Trojan, Chlup (Škoda Fabia Rally2) +5:42,6; 10. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +6:43,1; 11. Semerád, Persein (Ford Fiesta Rally5) +6:58,6; 12. Kopáček, Picka (Ford Fiesta R5) +7:29,8; 13. Dohnal, Vybíral (Renault Clio S1600) +7:55,0; 14. Tarabus, Trunkát (Peugeot 208 Rally4) +8:05,7; 15. Tomek, Zeman (Škoda Fabia Rally2 evo) +8:28,2; 16. Kurka, Janovská (Mini John Cooper Works WRC) +8:43,7; 17. Kohn, Střeska (Ford Fiesta Rally3) +9:05,5; 18. Šikl, Vilímek (Mitsubishi Lancer Evo IX) +9:24,5; 19. Voldřich, Odvárka junior (Mitsubishi Lancer Evo VI) +9:26,8; 20. Nešetřil, Černoch (Porsche 997 GT3) +10:56,2.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí mistrovství ČR

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 111 bodů; 2. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) 98; 3. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) 46; 4. Březík, Krajča (Škoda Fabia Rally2 evo) 39; 5. Kristensson, Johansson (Švéd./Hyundai i20 R5) 39; 6. Trojan, Jůrka/Chlup (Škoda Fabia Rally2) 35; 7. Jan Talaš ml., Šmíd (Škoda Fabia R5) 23; 8. Lubiak, Dachowski (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 23; 9. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) 21; 10. Cvrček junior, P. Novák (Škoda Fabia Rally2 evo) 20.

Vyhrané RZ: Kopecký 12, Pech 9, Mareš 5.

Vedení po RZ: Kopecký 15, Pech 11.

Výsledky jsou neoficiální.