Rallye Hustopeče v cíli: Pech vyhrál, Kopecký vede šampionát

Letos poprvé mohli soutěž v České republice sledovat diváci, byť v omezeném množství a za přísných hygienických opatření. V sobotu bylo na programu šest měřených testů, které měřily dohromady 77,4 kilometrů.

Přetahovali se o sekundy

Druhý den začal nejlépe lídr průběžného pořadí Pech, který vyhrál RZ5 (6,96 km) a RZ6 (8,88 km), navýšil svůj náskok na Kopeckého na 8,6 sekundy. Na nejdelší erzetě, která měřila 22,86 kilometrů, však ztratil polovinu náskoku. „Dlouhá rychlostka nám tolik nevyšla, možná jsem zvolnil, aby vydržely gumy. Věděl jsem, že jedu pomaleji, říkal to hned ve stopce Petrovi. Na prvních dvou jsme na něj něco najeli, teď Honza něco stáhnul. Takže souboj bude pokračovat dál. Tím, že jedeme první, malinko v některých místech, i na šotolině, čucháme, jaký je grip, kde se dá brzdit. Není to úplně o nějakém čištění, ale spíše o čtení stopy, co tam bude,“ říkal Pech v servisní zóně po sedmé erzetě.

Kopecký se přiblížil po RZ7 na pouhé 4,0 sekundy. „Zkouším to na Václava od rána. Tempo jsem nezměnil, ale Vašek dal asi podstatně měkčí pneumatiky než já. Nejsou za ním vidět skoro žádné brzdné stopy. Snažíme se ho nahánět, ale zatím marně. Nechci to moc rozebírat, ale auto jsme měli nastavené spíš na poslední erzetu a ve finále na ní stáhli zpátky čas z prvních dvou. Není tak rychlá, má nějaký rytmus, střídají se široké a úzké úseky, šotolina a minimum odboček.“

Vítěz si spravil chuť

Na začátku poslední sekce jihomoravské soutěže bylo zase všechno jinak. Pech dokázal být opět nejrychlejší a Kopecký na něj ztratil 7,5 sekundy, což navýšilo jeho manko na 11,5 sekundy na vedoucího jezdce. Plzeňský pilot si zopakoval nejrychlejší čas i při druhém průjezdu Šitbořecemi (RZ9) a do finiše šel s převahou 12 sekund na pronásledovatele. Kopecký byl na nejdelší rychlostní zkoušce opět nejrychlejší, ale stačilo to jen na to, aby snížil náskok vedoucího jezdce.

Plzeňský jezdec nezačal sezonu nejlépe, protože musel odstoupit hned na začátku úvodního podniku Valašská rallye. Na Šumavě doplatil na konci prvního dne na problémy s poškozeným turbem, kvůli kterému ztratil výkon. Nakonec si odvezl deváté místo. V Hustopečích vedl od startu až do cíle a vyhrál sedm rychlostních zkoušek. Navázal na svá jihomoravská prvenství z let 2008, 2010 a 2014. V průběžném pořadí mistrovství republiky si polepšil z desátého na páté místo.

Myslel, že má defekt

Třetí místo bylo v Hustopečích souzeno Filipu Marešovi (Škoda Fabia Rally2 evo), který se držel na této příčce od začátku soutěže a šestkrát byl třetí v rychlostních zkouškách. „Měli jsme menší problém při prvním průjezdu nejdelší erzetou. Byl jsem přesvědčený o tom, že máme defekt. Nějaké dva tři kilometry, včetně jednoho sjezdu, jsem trochu zpomalil. Auto vibrovalo, ale asi zůstal jen někde zaseknutý kámen, zřejmě mezi brzdou a ráfkem. Štve mě to, snažíme se jet se špičkou, ale tyto věci nás sráží. Ale to taky k rallye patří a musíme se z toho poučit,“ komentoval své postřehy Mareš, který startoval poprvé s vozem specifikace 2021.

Podobně jako třetí příčka Marešovi, patřilo Janu Černému (Škoda Fabia Rally2 evo) v celém průběhu soutěže čtvrté místo. „Po těsném souboji na Šumavě, jsem chtěl bojovat s Filipem o sekundy, ale oba dny letěl neskutečně. Podobně jako Honza s Vaškem. Trápili jsme se s nastavením auta, takže jsme rádi v cíli. Musíme to ovšem všechno správně analyzovat. Máme však důležité body a držíme třetí místo v průběžném pořadí,“ shrnul stručně svůj výkon Černý.

Stříteský tentokrát pátý

Třetí soutěž a po dvou čtvrtých, tentokrát páté místo v cíli. Taková je bilance Dominika Stříteského, který letos debutuje za volantem vozu Škoda Fabia R5. Na rozdíl od dvou předchozích podniků, kdy ho navigoval Danny Persein, tentokrát vedle něj usedl Jiří Hovorka. V hustopečských vinicích začal Stříteský osmý, ale nakonec předstihl v poslední erzetě soutěže Miroslava Jakeše (Škoda Fabia R5). Ten měl v RZ7 problém se spojkou a při řazení rychlostí nahoru ji musel používat, což ho stálo trochu času. „Bude to ještě boj. Na Valašce a Šumavě jsme skončili za Dominikem, tak bychom ho rádi tentokrát porazili,“ říkal po sedmé zkoušce Jakeš. Nakonec zaostal za svým soupeřem v cíli o pouhých 0,9 sekundy.

Stříteský byl na nejdelší erzetě soutěže jednou druhý a při druhém průjezdu třetí. „Tahle ta zkouška mi určitě sedla. Byla dlouhá a spíše jsem čekal, že to bude můj nejslabší článek v této sekci, ale dopadlo to dobře. Snad už jsem se to tady na těch uklouzaných asfaltech naučil. A také jsme se trefili do správné volby pneumatik,“ řekl jedenadvacetiletý jezdec.

Konečné pořadí Rally Hustopeče:

1. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) 1:16:54,0; 2. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) +6,1; 3. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +27,1; 4. Černý, Černohorský (Škoda Fabia Rally2 evo) +1:07,5; 5. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) +1:20,3; 6. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) +1:21,2; 7. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) +1:44,8; 8. Odložilík, Tureček (Škoda Fabia Rally2 evo) +´1:56,8; 9. Cvrček, Prokorát (Škoda Fabia R5) +3:13,7; 10. Vlček, Jugasová (Hyundai i20 R5) +3:22,4; 11. Trojan, Chlup (Škoda Fabia R5) +5:32,8; 12. Hanuš, Navrátil (Hyundai i20 R5) +7:05,3; 13. Zabloudil, Vodička (Škoda Fabia R5) +7:34,0; 14. Štochl, Klička (Škoda Fabia R5) +7:58,7; 15. Adolf, Novák (Škoda Fabia Rally2 evo) +8:05,1; 16. J. Dohnal, Vybíral (Renault Clio S1600) +8:16,1; 17. Šikl, Vilímek (Mitsubishi Lancer Evo IX) +9:03,2; 18. Ševčík, Vajďák (Mitsubishi Lancer Evo IX) +9:24,6; 19. R. Dohnal, Švec (Peugeot Rally4) +9:25,2; 20. Kukučka, Vejačka (Slovensko, Mitsubishi Lancer Evo VI) +10:19,6.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí Sonax MistrovstvÍ ČR (po 3 ze 7 soutěží): 1. Kopecký (Škoda Fabia Rally2 evo) 158 bodů; 2. Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) 134; 3. Černý (Škoda Fabia Rally2 evo) 102; 4. Stříteský (Škoda Fabia R5) 86; 5. Pech (Ford Focus RR WRC 06) 78; 6. Jakeš (Škoda Fabia R5) 64; 7. Odložilík (Škoda Fabia Rally2 evo) 44; 8. Cvrček jr. (Škoda Fabia R5) 42, 9. Březík (Škoda Fabia R5) 31; 10. Cais (Ford Fiesta R5 MkII) 30; 11. Vlček (Hyundai i20 R5) 27; 12. Trojan (Škoda Fabia R5) 18; 13. Adolf (Škoda Fabia Rally2 evo) 11; 14. Trněný (Ford Fuesta R5) 8; 15. Tomek (Škoda Fabia R5) 6.

Výsledky jsou neoficiální.

Další podniky Sonax Mistrovství ČR – 10.-11. 7. Rallye Bohemia, 27.-29. 8. Barum rallye, 1.-3. 10. Invelt Rallye Pačejov, 12.-13. 11. Rallye Český Krumlov.