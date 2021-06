Rallye Hustopeče po 1. dnu: První Pech má těsně v zádech Kopeckého

První den soutěže byly na programu čtyři rychlostní zkoušky v celkové délce 65,15 kilometrů. Opakované průjezdy erzetami se odehrály pod kužely světel ve všudypřítomném prachu. Poprvé letos mohou soutěže v České republice sledovat diváci, byť v omezeném množství a za přísných hygienických opatření. V sobotu je na programu šest měřených testů, které měří dohromady 77,4 kilometrů. První posádky přijedou na cílovou rampu v 17.10.

Favorité se přetahují

Pech vyhrál tři ze čtyř erzet a na první místo zatím nikoho nepustil. „Stáli jsme před první zkouškou, to by se tady stávat nemělo. Z toho pak pramení chyby, vystydnou gumy. Chcete se na vložku maximálně připravit, pak tam čekáte čtvrt hodiny a pořádně ani nevíte, co se děje. Organizačně je to trochu s minusem. Jinak zkoušky krásné, s výkonem jsem spokojen. Místy je to divoké, což souvisí i s těmi prodlevami. Navíc v jiných ročnících byla kolem cest vysekaná tráva, byly vidět antikaty (betonové kužely). Letos tomu tak není. V metrové trávě musíte betony hledat, což je nepříjemné,“ komentoval jezdec první den soutěže.

Druhý Kopecký byl na prvních dvou erzetách druhý, třetí vyhrál a snížil náskok Pecha na 1,3 sekundy. Jeho soupeř ovšem ve čtvrté zkoušce zabral a natáhl svůj náskok na aktuálních 4,5 sekundy. „Udělali jsme asi maximum možného, co se udělat dalo. Možná tam byly drobné chybičky, ale spíš kvůli tomu, že jsem čekal, že to v zatáčkách bude víc držet. Byl jsem ovšem delší spíš v nájezdu do pomalejších zatáček. Počítá se ale desetina k desetině. Je to složité, hodně zaprášené a je prakticky nemožné odhadnout, jaká bude přilnavost v dané zatáčce,“ komentoval Kopecký své páteční počínání.

Jede v klidu třetí

Třetí místo drží Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo), který startuje poprvé s vozem letošní specifikace 2021 a obhajuje svou výhru z roku 2019. Na druhého Kopeckého ztrácí 16,8 sekundy a na čtvrtého Jana Černého (Škoda Fabia Rally2 evo) má náskok 17,2 sekundy. „Zatím to jde dobře. Zpoza volantu jsem nebyl úplně spokojen. Musíme si to rozebrat, asi jsme nezvolili úplně dobře pneumatiky. Jeli tvrdou směs pneumatik a celkem dost nám to klouzalo. Navíc prach i přes dvouminutový odstup mezi startujícími posádkami byl problém. Nebyla to v kombinaci s tmou úplně sranda. Na těch šotolinách se prach drží, nikde moc nefouká. Odpoledne to v kombinaci se sluníčkem taky nebylo nic jednoduchého, moc jsme toho v některých místech neviděli,“ uvedl Mareš.

Čtvrtá příčka zatím patří od první erzety Janu Černému. „Pneumatiky fungovaly dobře, ale mě to úplně nešlo, jak bych chtěl. Testovali jsme na super cestě a byla tam daleko větší přilnavost než tady, tak jsem z toho nějaký vyjukaný. Musím se aklimatizovat. Určitě bychom měli zrychlit,“ zhodnotil kriticky jezdec své vystupování. Pátý Miroslav Jakeš (Škoda Fabia R5) ztrácí na čtvrté místo zatím 7,8 sekundy. „Na předku auta vezeme trochu trávy, ale to je prostě jen z katování (zkracování zatáček), výlet jsme neměli žádný. Všechno bylo v pohodě. S autem určitě nebudeme nic dělat, jen se budu snažit trochu zrychlit. Zatím mi ovšem ta snaha příliš moc nevychází,“ komentoval Jakeš první etapu.

Naděje se perou o výsledek

O šesté místo se zatím přetahují dva velké talenty současné české rallye. Zatím je na tom lépe Adam Březík (Škoda Fabia R5). „Neudělali jsme žádnou chybu a všechno vyšlo prakticky, jak mělo. Ovšem v těch rychlých místech, kde se dá držet plyn, tak to nedržím. Neměl jsem stoprocentní důvěru. Chce to spoustu zkušeností, abychom dokázali držet krok. Potřebuji víc věřit autu a zapřít se do pneumatik,“ říkal Březík. Jen o dvě desetiny sekundy za ním je Dominik Stříteský (Škoda Fabia R5). „Mohlo to být ještě lepší, ale na první erzetě mi to zhaslo. Hned po startu, na prvním odbočení na šotolinu jsem byl dlouhý a musel fabii znovu startovat. Později jsme měli slušné tempo a ztráta na špičku byla snesitelná. Tak se to budeme snažit udržet a propracovávat se dopředu. Taky jsme jeli tvrdou směs pneumatik, taky to z mého pohledu nebyla úplně nejlepší volba. Ale je to o nějakém kompromisu, jak moc jsou kde asfalty zaprášené,“ uvedl Stříteský.

Penalizace stála dvě místa

Osmý je aktuálně Roman Odložilík (Škoda Fabia Rally2 evo), který se za oba talentované jezdce propadl vinou penalizace deseti sekund za předčasný start do čtvrté zkoušky. „V Hustopečích se jede vždy velké tempo. My si držíme to své, nějak se snažíme držet za Mírou Jakešem, ale ta penalizace nám to trochu překazila. Na jedné erzetě jsem navíc udělal chybu, rozskákalo se mi auto na hrbech a já trefil jeden beton, kterých je tady požehnaně. Trochu to bylo znát na řízení. Bohužel ani volba nejtvrdší směsi nebyla úplně optimální,“ mínil Odložilík.

Devátý je Věroslav Cvrček (Škoda Fabia Rally5). „Tempo je asi tradiční, všichni vepředu jedou rychle. My se taky snažili, ale dali tvrdé gumy. Nebylo to i tak úplně špatně. Potřebujeme body do mistrovství, takže není potřeba nějak šílet ale spíš v klidu zrychlovat. Na druhou sekci jsme obuli měkčí směs, abychom pošetřili tvrdé pneu na sobotu, kdyby byly třeba,“ konstatoval Cvrček.

První desítku uzavírá Martin Vlček (Hyundai i20 R5), který na nejbližšího soupeře před sebou (Cvrček) ztrácí jen 5,2 sekundy a naopak má více než minutový polštář na nejbližšího pronásledovatele. „Určitě je to znát, že jsem v autě neseděl nějaký týden. Navíc kluci jedou hodně rychle a v padesáti letech už mám nárok na zpomalování (smích). Hlavně jsem udělal chybu ve volbě gum. Říkal jsem si, kdy jindy mám obout nejtvrdší směs než při třicetistupňovém vedru. Ale tady na těch zaprášených cestách to nebylo dobré, na třicítkách jsem byl jak koza na ledě,“ prohlásil Vlček.

Průběžné pořadí (po 4 z 10 RZ):

1. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) 35:29,1; 2. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) +4,5; 3. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +21,3; 4. Černý, Černohorský (Škoda Fabia Rally2 evo) +38,5; 5. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) +46,3; 6. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) +1:00,0; 7. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) +1:00,2; 8. Odložilík, Tureček (Škoda Fabia Rally2 evo) +´1:08,2; 9. Cvrček, Prokorát (Škoda Fabia R5) +1:41,2; 10. Vlček, Jugasová (Hyundai i20 R5) +1:46,4; 11. Tomek, Kopáček ((Škoda Fabia R5) +2:49,9; 12. Trojan, Chlup (Škoda Fabia R5) +2:59,9; 13. Hanuš, Navrátil (Hyundai i20 R5) +3:40,8; 14. Zabloudil, Vodička (Škoda Fabia R5) +3:46,3; 15. Trněný, Pritzl (Ford Fiesta R5) +3:54,9; 16. J. Dohnal, Vybíral (Renault Clio S1600) +4:16,5; 17. Šikl, Vilímek (Mitsubishi Lancer Evo IX) +4:31,6; 18. Štochl, Klička (Škoda Fabia R5) +4:35,8; 19. Ševčík, Vajďák (Mitsubishi Lancer Evo IX) +4:46,2; 20. R. Dohnal, Švec (Peugeot 208 Rally4) +4:46,6.

Zbývající program Rallye Hustopeče

Sobota 19. června – 11.11 RZ5 (6,96 km), 11.47 RZ6 (8,88 km), 12.35 RZ7 (22,86 km), 14.44 RZ8 (6,96 km), 15.20 RZ9 (8,88 km), 16.08 RZ10 (22,86 km).