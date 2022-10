Rallye Pačejov po 1. dnu: Šampion Kopecký vede, ale Mareš je hodně blízko

První den bylo na programu šest rychlostních zkoušek v celkové délce 69,52 kilometrů. Hned po první erzetě byla netradičně servisní přestávka a na závěr dne museli posádky vzdorovat očekávanému dešti.

Šampion řešil krizovky

Úvodní dvě zkoušky vyhrál Kopecký a vybudoval si náskok 7,2 sekundy. „Na začátek soutěže to byla náročná zkouška a při katech (zkracování začátek) bylo několik vlhkých míst, kde musel být člověk opatrný. Měli jsme se tam několik složitých situací a jednu chvíli to vypadalo hodně zle, podařilo se nám to ale vybojovat zpátky na trať. Máme sice domácí titul jistý, to ovšem nemění nic na našem maximálním nasazení v této soutěži,“ popsal Kopecký začátek soutěže. Jeho nejbližší soupeř Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) k situaci dodal: „Ztráta čtyři a půl sekundy na první erzetě na Honzu byla dost velká, na druhou stranu, minulý rok jsme na stejném úseku dostali deset sekund,“ uvedl Mareš.

Byl to právě on, který byl nejrychlejší v dalších dvou měřených testech a snížil svou ztrátu na 3,5 sekundy. Následovala další servisní přestávka. Po ní vyhrál zkoušku Kopecký a navýšil převahu na 10,2 sekundy. Ovšem Mareš na závěrečné erzetě znovu „zatáhl“ a v neděli bude nastupovat do zbylých šesti zkoušek s mankem 8,4 sekundy. „Úvodní erzeta nás dostatečně probrala a odstupy jezdců od čtvrtého místa níže ukazují, jak jsou erzety soutěže složité. Mám radost z vyhraných erzet číslo tři a čtyři. Zajel jsem pocitově opravdu hodně dobře,“ řekl Mareš.

Pech trefil retardér

Ovšem ani mladoboleslavský závodník nemůže být v klidu, vždyť jen o 10,5 sekundy za ním je Dominik Stříteský (Škoda Fabia Rally2 evo). Dvaadvacetiletý talentovaný pilot dokázal být na jednom měřeném testu druhý a porazil i Kopeckého. „Začátek soutěže byl hodně obtížný, mnohá místa nebyla jen vlhká, ale dost mokrá. Auto perfektně fungovalo, ale nesmíme zapomínat, že naši soupeři jsou mnohem zkušenější a mají najeto více závodních kilometrů. Ovšem s odjetými erzetami jsme spokojení a neudělali na nich žádnou chybu,“ hodnotil první den Stříteský. Teoreticky je ještě ve hře o druhé místo, ale i třetí pozice v konečném pořadí by pro něj byla úspěchem.

Nešťastně začala soutěž pro Václava Pecha (Ford Focus RS WRC 06) z Eurooil Teamu, který měl již na úvodní zkoušce defekt levé pneumatiky. „Děsně mě to štve a vím, o jaký kámen šlo. V tréninku jsme ho hledali, ale nenašli a teď se nám ho bohužel podařilo trefit. Ve zbývajícím úseku jsme si museli dávat pozor hlavně v pravých zatáčkách,“ říkal Pech. Ve druhé zkoušce zajel druhý čas a na stejnou příčku postoupil i průběžně. Ovšem v RZ3 dostal penalizaci třiceti sekund a propadl se na čtvrtou příčku. „Snažil jsem se snížit sedmisekundové manko na Honzu Kopeckého, ale přišla chyba při brzdění. Povedlo se mi trefit balík slámy v retardéru a z toho pak plynula penalizace,“ vysvětloval Pech, který na třetí příčku ztrácí 22,4 sekundy.

Průběžné pořadí (po 6 z 12 RZ):

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 37:59,6; 2. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +8,4; 3. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) +18,9; 4. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) +41,3; 5. Kopáček, Picka (Ford Fiesta R5) +1:33,8; 6. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +2:30,0; 7. Vlček, Skripová (Hyundai i20 R5) +2:32,5; 8. Trojan, Chlup (Škoda fabia R5) +3:08,3; 9. Thurn und Taxis, Ettel (Něm., Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:09,6; 10. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) +3:09,6; 11. Sýkora, Palivec (Mitsubishi Lancer Evo IX R4) +3:18,2; 12. Dohnal, Vybíral (Renault Clio S1600) +3:22,1; 13. Kohn, Střeska (Ford Fiesta Rally3) +3:32,5; 14. Šikl, Vilímek (Mitsaubishi Lancer Evo IX) +4:12,8; 15. Kůrka, Vajík (Mini John Cooper Works WRC) +4:20,2; 16. Tomek, Kunst (Škoda Fabia Rally2 evo) +4:34,3; 17. Jírovec, Krajča (Alpine A110 Rally RGT) +5:01,0; 18. Číž, Libenský (Peugeot 208 R2) +5:03,2; 19. Brož, Baďura (Ford Fiesta Rally3) +5:19,5; 20. Dědic, Vondříčková (Škoda Fabia R5) +5:28,6.

Zbývající program Invelt Rally Pačejov:

Neděle – 2. 10. – 8.40 RZ7 (13,95 km), 9.35 RZ8 (15,04 km), 10.15 RZ9 (7,16 km), 12.50 RZ10 (13,95 km), 13.45 RZ11 (15,04 km), 14.25 RZ12 (7,16 km).

