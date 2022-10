Rovanperä přepisuje rekordy, stal se nejmladším mistrem světa!

Padesátý start v soutěži mistrovství světa proměnil Kalle Rovanperä v titul mistra světa. Ve věku 22 let a jednoho dne se stal nejmladším mistrem světa v historii rallye, která se jezdí jako světový šampionát od roku 1973.

Již ve třech letech vyzkoušel Rovanperä motorky a buginy, v šesti se začal učit řídit. V osmi už závodil po finských lesích v autech, která jeho otec Harri upravil tak, aby chlapec dosáhl na pedály.

Rychle se učící v dětství Řidičům rallye trvá roky, než si vybudují dovednosti, aby mohli jezdit rychlostí 200 km/h na asfaltu, šotolině a ledu. Díky svému brzkému začátku si Rovanperä začal budovat ty úžasné řidičské dovednosti dříve, než většina z nás dokázala jezdit na kole. Dva nejúspěšnější soutěžní jezdci všech dob, francouzští mnohonásobní mistři světa Sébastienové - Loeb a Ogier získali svůj první titul ve třiceti, respektive devětadvaceti letech.

Mistr světa formule 1 Max Verstappen byl mentorován svým otcem Josem, bývalým pilotem formule 1, se kterým trávil hodiny tréninkovými koly. Kalle Rovanperä díky otci Harrimu získal již jako dítě schopnosti klouzat po štěrku a dávkovat plyn.

Rovanperäův otec, Harri Rovanperä, odjezdil ve WRC v letech 1993 až 2006 celkem 111 podniků za Seat, Peugeot, Mitsubishi a tým Škoda podporovaný Red Bullem. Vítěz Švédské rallye 2001 Harri byl uznávaným specialistou na šotolinu. „Byl to také můj první učitel. Naučil mě, že auto má volant, plyn a spojku, a pak mi řekl, abych do toho nasedl,“ vzpomíná Kalle. Kromě mentoringu si na pomoc přizval jeho otec přátele, jako je bývalý spolujezdec Risto Pietiläinen, který absolvoval 110 rallye ve světovém šampionátu.

Rovanperä vyrůstal v Puuppole, nedaleko města Jyväskylä, které je hostitelem Finské rallye a blízko něj sídlí tovární tým Toyota. V roce 2009 se objevil na Youtube klip s osmiletým dítětem jak jezdí zasněženými lesy s Toyotou Starlet a stal se hitem v paddocku WRC.

Závodil bez řidičáku?

V dvanácti letech byl připravený závodit, ale v Evropě k tomu potřebujete řidičský průkaz. Všude kromě Lotyšska, kde začal závodit v rallysprintech. Zmíněný Risto Pietiläinen ho navigoval ve voze Škoda Fabia S2000 a projížděl úseky po běžných silnicích mezi rychlostními zkouškami. V patnácti byl Kalle korunován šampionem kategorie R2. V následujícím roce se stal se Škodou Fabia R5 historicky nejmladším mistrem světa v rallye a titul obhájil i v sezoně 2017. Ve stejném roce startoval také v italském šampionátu a vyhrál dvě rallye v italském mistrovství.

Dne 2. října 2017, den po svých sedmnáctých narozeninách, složil Rovanperä řidičské zkoušky a konečně mohl startovat na světové scéně. O tři týdny později startoval s Fordem Fiesta týmu M-Sport na Britské rallye, kde navázal spolupráci se současným spolujezdcem Jonnem Halttunenem. V závěrečné rallye sezony v Austrálii se Rovanperä stal nejmladším jezdcem, který vyhrál klasifikaci ve WRC2.

V roce 2018 podepsal tovární tým Škoda Motorsport smlouvu s Rovanperou jako továrním pilotem a s Halttunenem po jeho boku. Byla to těžká nováčkovská sezóna, protože dolaďoval své umění proti zkušeným profesionálům, jako byli Čech Jan Kopecký a Švéd Pontus Tidemand. Získal vítězství ve třídě v Británii a Španělsku a celkově skončil třetí. V roce 2019 se stal nejmladším vítězem titulu WRC, když získal celkové prvenství v kategorii WRC2 Pro a vybojoval v sezoně pět vítězství v soutěžích mistrství světa WRC2 Pro.

Video se připravuje ...

Půjde na vojnu?

Vojenská služba je ve Finsku povinná a Rovanperä obdržel v říjnu 2019 a společně s dalšími 71 mladými finskými sportovci se hlásil do služby v Helsinkách. Současně měl smlouvu na plný úvazek s Toyotou v mistrovství světa. Poté, co odsloužil v armádě pouhých deset dnů, se Rovanperä vrátil za volant. Podle finských zákonů musí dokončit vojenskou službu, než dosáhne třiceti let.

Kalle Rovanperä

Narozen: 1. 10. 2000

1. 10. 2000 Stav: svobodný

svobodný Bydliště: Jyväskylä

Jyväskylä Rodiče: otec Harri, matka Tiina

otec Harri, matka Tiina Debut v MS: Velká Británie

Velká Británie První vítězství: Estonsko 2021

Estonsko 2021 Vítězství: 8

8 Stupně vítězů: 12

12 Vyhrané RZ: 91

91 Body: 451

451 Největší úspěchy: mistr světa (2022), mistr světa WRC2 Pro (2019)

Rovanperä a nejmladší rekordy

mistr světa

mistr země v rallye

první mistr světa WRC2 Pro

jezdec WRC

vítěz rychlostní zkoušky WRC

jezdec WRC, který se umístil na stupních vítězů

závodník, který vedl pořadí WRC

vítěz rallye WRC

Nejmladší šampioni motorsportu

Nejmladší mistr světa F1: Sebastian Vettel (Něm.), 2010, 23 let

Sebastian Vettel (Něm.), 2010, 23 let Nejmladší mistr světa MotoGP: Marc Marquez (Šp.), 2013, 20 let

Marc Marquez (Šp.), 2013, 20 let Nejmladší šampion WRC: Kalle Rovanperä (Fin.), 2022, 22 let

Kalle Rovanperä (Fin.), 2022, 22 let Nejmladší vítěz 24 hodin Le Mans: Alexander Wurz (Rak.), 1996, 22 let

Alexander Wurz (Rak.), 1996, 22 let Nejmladší mistr světa rallyekrosu: Timmy Hansen (Švéd.), 27 let

Foto: Redbullcontentpool a Škoda Auto