Rallye Šumava Klatovy: Obhájce chybí, zájemců o titul je hodně

Na trůn domácího mistra se bude snažit vrátit desetinásobný mistr Jan Kopecký, vysoké ambice mají také Filip Mareš, Erik Cais, Václav Pech, Adam Březík nebo Simon Wagner z Rakouska. Nově totiž mohou bodovat i zahraniční jezdci. Všichni adepti na zisk titulu pojedou s technikou kategorie Rally2, a tak o zajímavé podívání nebude rozhodně nouze.

Bude mít husí kůži

Agrotec Škoda Rally Team vstoupil do letošní sezony účastí na rallysprintové Rally Morava. Pro Jana Kopeckého s novým spolujezdcem Jiřím Hovorkou šlo především o přípravu na starty v českém šampionátu. „Očekáváme opravdu tvrdé souboje na předních příčkách. Absolutní špička je letos až nezvykle široká a je to jistě ta nejlepší pozvánka pro fanoušky rallye. Věřím, že letos se už vyhneme sněhu na tratích. Už se nemůžeme dočkat, až vše Klatovech vypukne,“ stručně shrnul dojmy desetinásobný mistr republiky Jan Kopecký.

Rallye Kanárské ostrovy na startu: Udrží Toyota letošní neporazitelnost? Michal Štěpanovský Rallye

Reprezentanti stáje ACCR Toyota Dolák, dvojice Filip Mareš a Radovan Bucha mají za sebou rovněž start na Rally Morava. V cíli soutěže jim časomíra přisoudila druhé místo. Po zdařilé generálce se už pozornost všech členů týmu upnula k úvodnímu dějství letošního šestidílného mistrovství ČR v rally. „K Rallye Šumava mám speciální vztah už od dětství. Po Bohemce byla právě Šumava, na kterou mě rodiče brávali nejčastěji, a ještě teď si velmi dobře vybavuju „husinu“, která mi naběhla, když okolo mě v roce 2001 na Čínově projížděly Corolly WRC Milana Doláka a Václava Pecha, nebo Celica GT-Four v rukou Karla Trojana nebo bratrů Vojtěchových. Bylo mi necelých deset let a rallye jsem už tehdy žil naplno. Věřím, že na letošní Rally Šumava budeme hodně vidět a moc bych si přál, aby co nejvíce kluků i holek u tratí erzet zažívalo při našich průjezdech stejné nadšení, jaké jsem tehdy zažíval já,“ uzavřel pozvánku na nadcházející český motoristický svátek Filip Mareš.

Středoevropská rally 2025: Přesun z Prahy do perly jižních Čech Ondřej Šámal Rallye

Pech si zvyká na auto

Plzeňská posádka EuroOil teamu Václav Pech jun. – Petr Uhel odstartuje do své již 30. rallye sezóny. Symbolicky se tak stane na naší nejstarší tuzemské soutěži v Klatovech, kterou Pech s Uhlem považují za svojí „domácí“. EuroOil team změnil po pěti letech techniku a od letošního roku bude jejich posádka startovat s Citroënem C3 R5. Nový soutěžní speciál má k dispozici již od loňského podzimu a celou zimní přestávku tým intenzivně pracoval na jeho poznávání a přizpůsobení českým asfaltům.

„Stojíme před novou výzvou, na kterou se všichni opět těšíme. Řekl bych, že Citroën nám s Petrem padl do ruky nejlépe ze všech “erpětek”, které jsme v loňském roce zkoušeli. Teď již máme za sebou pořádnou porci testovacích kilometrů na čtyřech různých tratích. Stále cítím, že novou techniku ještě správně nevyužívám. Auto funguje a dělá přesně co chceme, ale ještě hlavně mně bude trvat zbavit se některých zažitých návyků,” líčí Václav Pech svoje předstartovní dojmy.

Rallye Kanárské ostrovy 2025 • FIA World Rally Championship

Návrat po třech letech

Účast v kompletním domácím šampionátu má v plánu dvojice Filip Kohn - Ross Whittock a dealerský tým Autospektrum Škoda Team. Dvaadvacetiletý příbramský jezdec už má letos za sebou dva starty v mistrovství světa, nyní ho s Fabií RS Rally2 čeká první kontakt s početnou českou konkurencí. Šumavské erzety si vyzkoušeli koncem loňského října v rámci Central European Rally. Na Rally Šumava startoval Filip naposledy v roce 2022 ve slabší třídě RC3, takže bylo nutné vyzkoušet nastavení vozu ještě před startem letošního ročníku. „Na sucho se nám podařilo najít celkem dobrý setup, ale uvidíme, jak to s počasím nakonec bude. Mělo by pršet, nicméně není úplně jasné, jak intenzivně a jestli budou erzety osychat nebo ne. V každém případě se moc těším, od Švédska jsme měli poměrně dlouhou pauzu a jsem rád, že už se konečně vracíme do závodního auta. Budeme se soustředit především na sebe a doufám, že nám premiéra v českém mistráku, s novým týmem a novou Fabií RS Rally2 vyjde,“ prozradil Filip Kohn.

Rally Pačejov v cíli: Kopecký vyhrál a předává titul Stříteskému Michal Štěpanovský Rallye

Program Rallye Šumava

Sobota 26. 4. - 10.30 RZ1 (6,83 km), 10.48 RZ2 (3,80 km), 11.20 RZ3 (12,77 km), 12.25 RZ4 (13,32 km), 15.05 RZ5 (6,83 km), 15.23 RZ6 (3,80 km), 15.55 RZ7 (12,77 km), 17.00 RZ8 (13,32 km).

Neděle 27. 4. - 10.25 RZ9 (14.45 km), 11.55 RZ10 (19,31 km), 14.50 RZ11 (14,45 km), 16.20 RZ12 (19,3 km).

Zdroj: Autorský text, video: FIA World Rally Championship