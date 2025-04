Rallye Šumava v cíli: Jediná desetina ve prospěch Wagnera

Nejlepším Čechem byl druhý v cíli Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2). Druhý den soutěž byly na programu čtyři rychlostní zkoušky, které měřily celkově 67,52 kilometrů.

Rakušan měl dobrý odhad

Závěrečný den začal rychleji Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2), který vyhrál dvě rychlostní zkoušky a přiblížil se Wagnerovi na 0,7 sekundy. “Tyhle dvě zkoušky jsem neznal a nechtěl jsem jít do zbytečného rizika. V dalším průběhu nás čekají suché tratě na které si věříme. Náskok sedm desetin sekundy není příliš, ale věřím, že budeme v cíli rychlejší,” prohlásil Wagner v servisu. Rakušan se rozhodl zaútočit, vyhrál předpolsední erzetu a navýšil převahu na 2,9 sekundy.

“Při prvních průjezdech jsme našli několik míst, kde by se dalo zrychlit, teploty půjdou nahoru a určitě se pojede rychleji,” předpovídal v servisní zóně Mareš. Byl dobrým prorokem, což dokázal nejlepším časem v závěrečné erzetě soutěže, ale chyběly mu dvě desetiny. V případě stejného času jako Wagner by totiž Mareš prohrál, protože v případě rovnosti rozhoduje podle pravidel lepší čas z úvodní zkoušky a v tomto případě by stejně vyhrál Wagner.

Historie českých automobilových soutěží pamatuje dvě časové remízy v souboji o vítězství. Poprvé k této situaci došlo na Rallye Český Krumlov 2001, kde měli shodný čas Emil Triner (Škoda Octavia WRC) a Tomáš Hrdinka (Subaru Impreza WRC). Úspěšnější byl Triner. Ke druhé shodě došlo na Rallye Šumava 2005, kde časově remizovali Tomáš a Štěpán Vojtěchové (oba Peugeot 208 WRC). Úspěšnější byl starší Tomáš, který o šest týdnů později zemřel při Rallye Pelhřimov na zástavu srdce.

Kopecký to dotáhl na bronz

Desetinásobný mistr republiky Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) začal soutěž v sobotu pátým místem, ale nakonec se dokázal prosadit na třetí příčku. “Soutěž jsme si pokazili hned na začátku špatnou volbou pneumatik. Snažíme se s tím něco udělat, ale je to těžké, protože ve vyrovnané konkurenci se jede o desetiny sekundy. Před posedními dvě zkouškami jsme přestavěli skoro celé auto,” vysvětloval Kopecký, který pro sebe získal bronzovou příčku v poslední zkoušce.

Stalo se tak na úkor Erika Caise, který debutoval s vozem Hyundai i20N Rally2 a v cíli bral čtvrté místo. “Považuji to za úspěch. Vždyť všichni kluci kolem mě mají mnohem více zkušeností s vozy Rally2. Bavili jsme se s Vaškem Pechem a zjiszil jsem, že on tady jel častěji než kolik je mi let,” usmíval se v cíli Cais.

O místo za ním dpjelů do cíle zmíněný Václav Pech, který po pěti letech “odložil” Ford Fpcus WRC a poprvé se naostro svezl se speciálem kategorie Rally2 a to v provedení Citroën C3. “Celou soutěž jsme zkoušeli, co všechno si můžeme dovolit. Na první start to je slušný výsledek, ale úplně spokojení být nemůžeme. Potřebujeme zrychlit a doufáme,že tomu tak bude při dalším startu na Krumlově,” řekl Václav Pech.

Konečné pořadí (po 12 z 12 RZ):

1. Wagner, Ostlenderová (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 1:04:53,4; 2. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) +0,1; 3. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) +28,1; 4. Cais, Trunkát (Hyundai i20N Rally2) +30,8; 5. Pech, Uhel (Citroën C3 Rally2) +37,2; 6. Kundlák, Baran (Slov./Škoda Fabia R5) +1:14,8; 7. Kohn, Whittock (ČR, Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +1:18,2; 8. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +2:04,6; 9. Cvrček, Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2) +2:12,0; 10. Novotný, Brůžek (Škoda Fabia R5) 2:25,4; 11. 11. Kopáček, Picka (Ford Fiesta R5) +2:48,0; 12. Trněný, Pritzl (Škoda Fabia R5) +3:06,5; 13. Jírovec, Jindra (Toypta GR Yaris Rally2) +3:35,3; 14. Trojan, Vodička (Škoda Fabia R5) +4:01,3; 15. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) +4:20,3; 16. Szabó, Tichý (Citroën C3 Rally3) +5:26,5; 17. Komárek, Fillová (Toyota GR Yaris) +6:38,5; 18. Ocelka, Plachý (Renault Clio Rally4) +6:50,3; 19. Michal a Marcel Kramlové (Ford Fiesta R5) +6:54,3; 20. Kdér, Skolka (Peugeot 208 R4) +7:33,1. Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 1 z 6 soutěžích)

1. Wagner (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 57 bodů; 2. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 51; 3. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 37; 4. Cais (Hyundai i20N Rally2) 37; 5. Pech (Citroën C3 Rally2) 31; 6. Kundlák (Slov./Škoda Fabia R5) 24; 7. Kohn (ČR, Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 20; 8. Jirásek (Škoda Fabia R5) 20; 9.Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) 14; 10. Novotný (Škoda Fabia R5) 10. Výsledky jsou neoficiální.

