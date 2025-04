Rallye Šumava po 1. dnu: V těsné bitvě vede Rakušan Wagner

Z české špičky chyběl na startu obhájce domácího titulu Dominik Stříteský, který dal letos přednost evropskému šampionátu. Na podniku MS na Kanárských ostrovech závodí Jan Černý. První den bylo na programu osm rychlostních zkoušek v celkové délce 73,44 kilometrů.

Začalo se bouračkou

Letošní šampionát ještě pořádně nezačal a již byl přerušen. Hned první zkouška byla záhy přerušena, když havaroval Adam Březík (Škoda Fabia RS Rally2) se startovním číslem 3. Erzeta byla záhy zrušena, protože zdržení by narušilo program evropského šampionátu historických automobilů, které se jelo rovněž v Klatovech

Zahraniční jezdci mohou letos bodovat v českém mistrovství a Wagner se chytil příležitosti. Vyhrál první čtyři rychlostní zkoušky, ovšem k dobru na druhého Filipa Mareše (Toyota GR Yaris Rally2) měl náskok pouze 6,4 sekundy. “Dopoledne nebylo snadné kvůli počasí. Na trati bylo hodně mokrých a blátivých míst, kde bylo nutné dávat si pozor. Zvolili jsme dobrý rytmus a dařilo se nám v něm pokračovali také odpoledne,” konstatoval rakouský pilot.

Odpoledne začal nejrychleji Mareš, který vyhrál dva měřené úseky a snížil svou ztrátu na 3,3 sekundy. “Dopoledne jsme zvolili pneumatiky s ohledem na první erzetu, která byla nakonec zrušena. Projížděli jsme kolem havarovaného auta, kde nám Ondřej Krajča signalizoval, že jsou v pořádku. Na trati bylo hodně míst, na kterých mohlo auto uklouznout,” hodnotil situaci Mareš. Wagner vyhrál poslední dvě erzety ze sobotního programu a do nedělního finiše nastoupí s převahu pouhých 5,2 sekundy právě na Mareše.

Nová auta Caisovi a Pechovi svědčí

Třetí místo aktuálně drží Erik Cais, který startuje premiérově s vozem Hyundai i20 N Rally2. V sobotu byl na třech erzezách třetí a na jedné druhý. “Pro začátek jsem velice příjemně překvapený s umístěním na kterém jsme. S kolegy v týmu jsme zvolili dobré nastavení, ale sedím v novém voze, mám jiného, ovšem zkušeného navigátora a všechno si musí sednout. Hyundai je ve srovnání s předchozím vozem jiný. Chce to zkrátka najezdit další kilometry,” vysvětlil Cais.

Jen o 2,6 sekundy za ním je čtvrtý Václav Pech. Plzeňský soutěžák opustil po pěti letech volant speciálu Ford Focus RS WRC a přesedl do speciálu Rally2 a to do vozu Citroën C3, se kterým se na Klatovsku představil poprvé. “Moc jsme si to neužívali, bylo tam několik chybiček na trati, která byla zrádná. Chtěli jsme jet rychle, takže tam bylo několik krizových míst. Stále se s autem učíme, co všechno si můžeme dovolit. Nedělám si konkrétní představy o umístění. Snažím se jet tak, abychom byli blízko kluků, kteří mají s vozy Rally2 více zkušeností,” uvedl Pech, který podle svých slov shodil před letošní sezonou 19 kilogramů!

Páté místo drží nejlepší jezdec se škodovkou Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2). “Měli jsme obuto na první erzetu, která se nakonec neodjela a v dalším průběhu, zejména na čtvrté zkoušce to hodně klouzalo. Nebyla to od nás moc dobrá volba. Chceme v odpoledních zkouškách zrychlit, protože ser budeme moci více opřít do pneumatik,” říkal Kopecký. V erzetách byl dvakrát třetí, jednou druhý a momentálně má trátu 25,1 sekundy na lídra soutěže. O místo za ním figuruje nadějný mladík Filip Kohn (Škoda Fabia RS Rally2): “Pocitově mám z jízdy dobrý pocit, žádné krizové situace se nám nepřihodily. Bylo tam hodně míst, na kterých jsem měl pocit, že by to šlo rychleji a na to se chceme v dalším průběhu zaměřit,” svěřil se do novinářských mikrofonů.

Průběžné pořadí (po 8 z 12 RZ):

1. Wagner, Ostlenderová (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 39:21,6; 2. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) +5,2; 3. Cais, Trunkát (Hyundai i20N Rally2) +18,6; 4. Pech, Uhel (Citroën C3 Rally2) +21,2; 5. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) +25,1; 6. Kohn, Whittock (ČR, Brit./Škoda Fabia RS Rally2)+45,8; 7. Kundlák, Baran (Slov./Škoda Fabia R5) +51,4; 8. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +1:24,4; 9. Novotný, Brůžek (Škoda Fabia R5) +1:32,8; 10. Cvrček, Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2) +1:33,7; 11. Kopáček, Picka (Ford Fiesta R5) +1:36,1; 12. Trněný, Pritzl (Škoda Fabia R5) +1:52,3; 13. Jírovec, Jindra (Toypta GR Yaris Rally2) +2:18,9; 14. Trojan, Vodička (Škoda Fabia R5) +2:34,7; 15. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) +2:49,3; 16. Szabó, Tichý (Citroën C3 Rally3) +3:04,3; 17. Ocelka, Plachý (Renault Clio Rally4) +3:48,6; 18. Komárek, Fillová (Toyota GR Yaris) +4:11,5; 19. Nwelati, Stross (Škoda Fabia R5) +4:16,3; 20. Pertlíček, Švec (Ford Fiesta Rally3) +4:19,6. Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Rallye Šumava

Neděle 27. 4. - 10.25 RZ9 (14.45 km), 11.55 RZ10 (19,31 km), 14.50 RZ11 (14,45 km), 16.20 RZ12 (19,3 km).

Zdroj: Autorský text.