Renault 5 ve stylu dodávky? Vzácný Le Car Van se vydražil za 700.000 Kč

Malý a úsporný Renault 5 se svého času prodával i na americkém trhu, na nějž vstoupil pod úsměvným názvem Le Car. Mezi lety 1979 a 1983 se dokonce vyráběla verze inspirovaná americkými dodávkami ze 70. let – Le Car Van. Na americkém trhu se však kupodivu nikdy neprodávala. Za úpravou stála společnost z rodné země Renaultu 5 – Heuliez.

Karosárna Heuliez pro Le Car Van připravila zaslepení zadních bočních oken, v nichž byly kruhové otvory připomínající styl amerických dodávek. Na zádi přibylo zabalené rezervní kolo, nad nímž nenápadně vykukoval malý průzor ve víku kufru. Dvou- nebo čtyřmístný interiér se pak dočkal bohatého použití huňatých koberců, které se nacházely i na bocích a také tvořili stropnici.

Mezi roky 1979 a 1983 francouzský Heuliez vyrobil přibližně pouhých 450 exemplářů. Le Car Van na fotkách do současné podoby restauroval jeho předchozí majitel. Od roku 2003 bylo auto přelakováno, dostalo nálepky v lepším stavu a interiér byl přečalouněn. Po technické stránce se měnil například chladič a péče se dostalo i brzdám.

Inzerát sice nehovoří o tom, co tvoří pohonnou jednotku vozu, ale výchozí Le Car se v Americe prodával s 1,4litrovým čtyřválcem s katalyzátorem. Výkon ze začátku dosahoval maxima 41 kW (56 k), ale stále se zpřísňující emisní předpisy jej do roku 1980 dostaly na hodnotu 38 kW (52 k). Pohled do interiéru napovídá, že je motor spojený se čtyřstupňovým manuálem. Přístrojová deska pak říká, že tenhle konkrétní exemplář od doby výroby najel pouhých 70 tisíc kilometrů.

A za kolik se vzácný Le Car Van prodal? Aukční dům Artcurial předběžně odhadoval cenu na 22 až 28 tisíc eur (539 – 687 tisíc korun). Nakonec se tento exemplář vyrobený v roce 1981 prodal za částku 27.416 euro, tedy v přepočtu za 672.300 korun.