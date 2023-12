Renault se chystá snížit svůj podíl v Nissanu téměř o dvě třetiny

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Aliance zahrnující Renault, Nissan a také Mitsubishi již nebude tak provázaná jako v minulosti. Šrámy partnerství utržilo kvůli aférám Carlose Ghosna, který do Nissanu přišel právě z Renaultu a udělal si z japonské automobilky kasičku, z které si mimo jiné platil i osobní majetek. Navzdory jeho nechvalně proslulému útěku z Asie nakonec spojení obou značek přetrvalo, byť Francouzi se aktuálně chystají část svého podílu v Nissanu prodat, aby tím pokryli vlastní ztráty.

Aktuálně se Renault zbavuje pěti procent akcií Nissanu (211 milionů akcií), které prodá právě japonské automobilce. Vyinkasuje za to zhruba 18,7 miliardy korun, kterými alespoň částečně pokryje ztrátu odhadovanou na 1,5 miliardy eur neboli asi 36,7 miliard korun.

V následujících krocích se však Renault zbaví dalších 23,4 %, čímž jeho podíl v Nissanu klesne ze 43,4 procent na výsledných patnáct (tedy na stejnou úroveň, jakou dnes Nissan disponuje v Renaultu). Tím by do francouzské kasy mohlo teoreticky přitéci téměř 103 miliard korun. Částka se bude samozřejmě odvíjet od aktuální ceny akcií Nissanu.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že tímto krokem aliance Renault-Nissan-Mitsubishi oslabí, mělo by tomu být naopak. Za to, že Francouzi tím svým způsobem rozvážou Nissanu ruce, investují Japonci okolo 15 miliard korun do společného podniku Ampere. Tahle divize se má starat o vývoj elektrických modelů a jejich softwaru, přičemž vedle renaultů se dostane i na bezemisní nissany. V případě Ampere se navíc počítá s uvedením na burzu, které by společný podnik mohlo ocenit zhruba na 250 miliard korun. Plány však zatím byly odsunuty na neurčito.