Revoluční novinka: Vnější airbagy, které při bočních nárazech ochrání vás i auto

Airbagy chrání posádky aut již dlouhá desetiletí, společnost ZF by je však v blízké budoucnosti ráda rozšířila z interiéru i do exteriéru.

Renomovaný výrobce a vývojář dílů pro automobilový průmysl se svým prototypem prvních externích airbagů pochlubil již před koncem minulého roku, nyní však systém poprvé prezentoval v reálných podmínkách. A podle nás rozhodně s úspěchem.

Sama společnost ZF prezentuje prototyp bočního airbagu jako novou deformační zónu, která by měla v případě bočních střetů snížit riziko proniknutí vozu do interiéru až o 30 %. Díky tomu by pak mělo být sníženo i riziko závažných zranění posádky až o 40 %. Právě boční střety přitom představují jeden z nejrizikovějších typů nehod a jen v Německu si ročně vyžádají okolo 700 obětí. Tvoří tak téměř třetinu všech smrtelných nehod v Německu ročně.

Ovšem zatímco airbagy v interiéru se nafukují bezprostředně po nárazu, airbagy v exteriéru se musí nafouknout těsně před nárazem. Technici ZF tak museli propojit airbagy se senzory kolem vozu a vytvořit speciální algoritmus, který rozhodně o jejich nafouknutí.

A právě tato fáze patřila k těm nejtěžším. Technici totiž museli naučit systém rozeznávat skutečně krizové situace, kdy je střet nevyhnutelný, od planých poplachů. Systém má přitom na rozhodnutí pouze 150 milisekund. Vše tedy musí stihnout doslova během mrknutí oka.

Aby měl systém co nejpřesnější informace o dění kolem vozu, využívá data z kamer, radarů a lidaru. Algoritmus pak musí vyhodnotit, zda k nehodě skutečně dojde a zda je vůbec možné a přínosné airbag nafouknout. Až pokud jsou všechny informace vyhovující, rozhodne o nafouknutí airbagu.

Ani to však není snadní operace, neboť kapacita bočních airbagů se pohybuje v rozmezí 280 až 400 litrů – v závislosti na velikosti vozidla. Ve srovnání s airbagem řidiče se tak bavíme o pětinásobné až osminásobné kapacitě. Airbag se přitom musí nafouknout co nejrychleji, aby vytvořil pevnou bariéru od A po C sloupek.

Jak už jsme zmiňovali výše, na první prezentaci se zdá, že systém funguje opravdu bravurně. Minimálně co se rychlosti nafouknutí týče. O přínosu pro bezpečnost posádky však budou více napovídat až testy, při kterých výrobce místo makety použije skutečný automobil