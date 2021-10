Rozhovor s Alexandrou Udženijí: Auta mám strašně ráda

Alexandru Udženiju naučil řídit dědeček už dávno před dosažením dospělosti. Hned své první auto – Škodu Felicia – nechala načipovat pro vyšší výkon. Nejraději vzpomíná na vlastní žluté Audi S3 a doslova si zamilovala někdejší rodinné Audi RS6.

Do toho vypráví o návštěvách Le Mans, Bahrajnu, Budapešti a dalších míst, která s manželem navštívila za formulí 1. Svezla se ve ferrari, lamborghini, a pokud se prý jednou podaří, uměla by si představit v garáži Porsche 911 Carrera: „Auta mám strašně ráda!“

Jenže současně je političkou, která otevřeně bojuje s vedením magistrátu, jež podle ní přivedlo dopravu do katastrofálního stavu. „Zatímco jízda po Praze v autě je kvůli experimentům s Pražany noční můrou, nové cyklopruhy vznikají jak houby po dešti. Auto je totiž pro pány a dámy z koalice zlo a jízdní kolo dobro.“

Prezident nedávno zaslal primátorovi Hřibovi otevřený dopis za ucpanou Prahu. Je to podle vás součást předvolebního boje, který má pomoci ANO proti Pirátům?

Pan prezident možná špatně chodí a nemůže hýbat, ale není slepý. Takže když se projede po Praze, musí sám vidět, co se tady děje. Jestli měl v úmyslu někomu jinému pomoci, na to se musíte zeptat jeho. Ale v tomto s ním souhlasím.

Může podle vás nekoordinovaně rozkopaná Praha a nesmyslné zdražení P+ R stát pozice Pirátů a Praze Sobě městě?

Naštvanost řidičů napříč politickým spektrem je vysoká. Tohle jsem v Praze ještě nezažila. Ti lidé jsou plně zodpovědní za to, že dnes motoristé trčí v hodinových zácpách. Cestuji po světě, takže vím, že velké metropole holt v některých dobách stojí. Ale aby to bylo od rána do večera, to není normální.

Plánovala jste zřízení funkce městského koordinátora oprav a šla s návrhem do rady. Jak to dopadlo?

Pokus se podařil, ale bohužel stávající aktivistická koalice vůbec nemá zájem o žádného koordinátora, protože jí tento stav nevadí. Je to amatérismus spojený s nezájmem. To jsou lidé, pro které jsou řidiči nadbyteční. Kdyby mohli, všechny nás posadí na kola nebo do MHD, které ale taky zdražují. Vidím absolutní nechuť jakkoliv řešit dopravní kolaps. Posedlost péčí o cyklisty hraničí s fanatismem, a přitom jde o jedno procento dopravního výkonu. Dokonce mám někdy dojem, že se až vysmívají řidičům, kteří trčí v kolonách.

Svět motorů 40/2021

Takže je to podle vás opravdu schválně?

Samozřejmě, schválnosti se dnes dějí od lidí, kteří by řidiče nejraději vymazali. Ráda bych se všech těch chytráků zeptala, zda si někdy něco neobjednali přes kurýrní službu, třeba jídlo. Kdo jim to teda domů dováží? Shledávám v tom pokrytectví. Neuvědomují si, že doprava je součástí našich životů. Sama bydlím ve čtvrti, přes kterou jezdí auta. A všichni se musíme snažit o to, aby se doprava zklidňovala. Ale neznamená to, že máme řidiče svými kroky trestat. Musí se to dělat koncepčně. Současné vedení neumí řídit město. Je to, jako byste posadili dítě řídit auto.

Co takový experiment na řidičích znamená pro ekonomiku zasažené oblasti?

Jsou to ohromné ztráty v ekonomice a čase lidí. Nás všechny to něco stojí. Jsem sice velký zastánce ochrany životního prostředí, ovšem tohle hraničí s fanatismem. Stejně jako aktuální evropské kroky se zákazem spalovacích motorů. Řekněte to ale Číně, na které jsme už teď v mnohém závislí. Vzpomeňte si jen, jak jsme se modlili, aby nám poslali roušky. Stáváme se nekonkurenceschopní.

V jednom z rozhovorů jste experimenty na řidičích popsala jako „typický třídní boj“. Hrozí, že by vyšli motoristé do ulic?

Řidiči nejsou aktivisté. Pracují a nemají na to jednoduše čas. Spíš to ukážou až ve volbách.

Může podle vás uspět strana, která by chránila práva řidičů?

Myslím, že to ani není zapotřebí, protože by se tříštily hlasy. Ať si každý občan zpětně řekne, jak to bylo za kterého primátora. Kdyby nebylo ODS, nevznikl by tunel Blanka. A to neříkám jen proto, že jsem politička za ODS. Kde jsou ale od té doby třeba okruhy? Ti další o tom jenom mluví. Současný primátor jen hovoří a já mu absolutně nevěřím. Kdyby chtěl, něco se děje.

Na druhou stranu hovoří o plánech na mýtné v centru. Má podle vás šanci uspět?

Jak chcete zavést mýtné, když ty oblasti není kudy objet? A nejsou dokončeny vnitřní ani vnější okruhy. To prostě nelze, lidé si najdou cestu jinudy a zatíží silnice okolo. Nechci si ani představit, co by se dělo na trojce nebo devítce, kdyby zakázali průjezd centrem.

Kdo by měl postavit parkoviště P+R na svém území? Praha, nebo Středočeský kraj?

Může to být Praha i spolupráce s krajem. Ale zatím o tom jen všichni mluvili, nikdo neudělal žádný aktivní krok. Problém tedy nevidím v tom, kdo a kde, ale ve vůli vůbec začít. Mimochodem nedovedu si vůbec představit, že by Středočeši nedojížděli. V Praze je práce pro všechny. Stokrát radši by nechali auta na okraji a dojeli MHD. Ale jak to mají udělat, když chybějí parkoviště P + R?

Co by urychlilo výstavbu vnějšího okruhu?

Problém je aktuálně v severní části, kde si vedení Lysolají a Suchdolu vymyslelo, že by chtělo trasu mnohem víc zahloubit do země a odchýlit od dlouho plánované. To by ale znamenalo oddálení o dalších dvacet let. Na východní části už se pracuje. Stát tam jede, ale město neudělalo pro výkup pozemků vůbec nic. Sama nevím, zda se stavby vůbec dožiju.

Kdo je Alexandra Udženija

Dětství prožila v Praze, ovšem narodila se v jugoslávském Bělehradě české mamince a srbskému tatínkovi. Studovala na Obchodní akademii. Inženýrský titul získala na Vysoké škole ekonomické v Praze. Členkou ODS je do roku 2003, od roku 2006 zastupitelkou městské části Praha 2 a od roku 2010 zastupitelkou Prahy. Od roku 2014 je zástupkyní starostky Prahy 2. V letech 2016 až 2020 byla první místopředsedkyní strany. Je vdaná a má dvě dcery.