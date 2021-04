Čeká nás další omezování dopravy! Máte auto? Styďte se!

Nechápete, proč byste se měli o auto dělit s někým cizím? Nebo proč vám někdo zakazuje využívat v jedné domácnosti dva vozy? Připravte se na dobu, kdy tohle všechno bude realitou. Urbanisté upozorňují na trend vytěsňování automobilové dopravy z měst na periferii. A sněmovnou schválená novela zákona o silničním provozu řešící postavení cyklistů mezi auty je předvoj chystané legislativy pro rovnoprávnost nemotorizované minority na silnicích.

Jenže se pochopitelně ukazuje, že vymyslet a prosadit chytrou koncepci automobilové dopravy je složitější než jen říct „namalujeme všude cyklopruhy“. V Praze to zatím pokračuje zavíráním nábřeží a rozšiřováním kavárenských zahrádek. Posledním nápadem je zamezit průjezd Smetanovým nábřežím od Národního divadla ke Karlovým lázním jen pro místní. A třeba v připravované obytné čtvrti Chytré Líchy v Židlochovicích na Brněnsku nebude víc parkovacích míst než jedno na domácnost. Respektive jen o trochu víc pro sdílená auta. Vítejte v blízké budoucnosti!

Místa prostě zrušíme!

Ideálem urbanistů jsou cyklistická města jako Kodaň, Amsterodam nebo Utrecht. Nově se k nim řadí také věčně ucpaná Paříž – město na Seině plánuje do čtyř let zrušit polovinu parkovacích míst, celkem až 70.000.

Ostatně věc se možná vyřeší ještě dřív, protože co nevidět na území Paříže neprojede žádné naftové auto a od roku 2030 ani benzinové. Vedení Paříže se nadchlo do cyklistiky a elektromobility. A kdo na to nebude mít, alespoň uvolní silnice. Jestliže bude potřebovat někam dojet, prostě si vůz nasdílí.

Neodpustíme si pod čarou poznámku, že Francie jako tradiční zastánce jaderné energie (získává tak ¾ elektřiny pro celou zemi) se dobrovolně zavázala ke snížení využití jádra na polovinu a spoléhá na obnovitelné zdroje. Odborníci ovšem současně upozorňují, že s touhle filozofií nebude do onoho přelomového roku 2030 stačit proud ani na dosavadní lidské činnosti, natož k nabíjení elektromobilů.

Zákazy vyrobí poptávku

Pokud se zrovna uklidňujete geografickou vzdáleností Kodaně nebo Paříže, zbystřete – vládou schválený program „Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021–2030“ hovoří totožným jazykem. Má sloužit jako návod všem obcím v ČR a vychází z celkem racionální myšlenky snížit potřebu obyvatel po cestování a nabídnout jim maximum příležitostí k uspokojování potřeb v nejbližším okolí. Až potud s tím souzníme.

Jenže cesty vedoucí snad k cíli mají být pro motoristy neveselé: „Postupné snižování počtu parkovacích míst v centru města, vymezení parkovacích míst pro rezidenty. Výrazně dražší parkovné pro druhé a další auto na bytovou jednotku. Podpora systému carsharingu, bikesharingu. Zavádění nízkoemisních zón, zpoplatnění vjezdu do vybraných zón, výchova a osvěta k udržitelné mobilitě.“

Z duše nás pobavila pasáž o nutnosti masírovat lidi ze strany médií. „Novinářská obec popisuje dopravní problémy velmi často a jejich působení má významný vliv na veřejnost. V reportážích se proto slovo doprava velmi často omezuje pouze na obor individuální dopravy. I tady je nutné působení odborníků tak, aby i novináři vnímali dopravu komplexně a mohli tak přispívat k působení na veřejnost i politiky potřebným směrem.“ Zjevně jsme ve Světě motorů málo vnímaví a komplexní, abychom to tak chápali…

Cizí pryč!

Pražský magistrát už na nemotorizované budoucnosti zjevně pracuje. A tak na místech, kudy nedávno jezdila auta, dnes najdete výstavku vizí s ideologickým názvem „Praha _ město pro lidi“. Jako by motorizovaní obyvatelé nebyli lidmi.

A od podzimu půjde projet autem skrz Malou Stranu a Staré Město z jihu na sever a naopak. Jenže jen pro místní. Ostatní se budou muset vrátit stejným směrem, jako přijeli, aby si tudy nezkracovali cestu přes centrum.

Všechno má hlídat kamerový systém napojený na čtení značek. A také zasílat případné pokuty (snadno a bez práce). „Opatření podstatně zvýší plynulost páteřních linek veřejné hromadné dopravy, sníží hluk, emise, zvýší bezpečnost pro chodce a zajistí, aby se po centru mohli pohodlně pohybovat lidé na vozíku,“ chválí si nápad pražský náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) s tím, že už by se mohlo začít.

Laboratoř v ulicích

Ne všichni obyvatelé metropole z nápadu tak jásají. Lapidárně to shrnulo hnutí Praha autem: „Nezbývá než konstatovat, že Praha sobě škodí Praze a širokému okolí.“

Pražská politička Alexandra Udženija (ODS) šla ještě dál. „Magistrátní koalice v čele s pirátským primátorem Hřibem pokračuje v kobercovém náletu na pražské řidiče i rezidenty. Už jim nestačí jen nekoncepční uzavírání ulic a osazování je zahrádkami vybraných kaváren. Teď se pro jistotu rozhodli uzavřít průjezd Smetanova nábřeží kompletně a udusit tak rezidenty v přilehlých městských částech,“ napsala na svůj facebookový účet s tím, že nepromyšlený nápad odnesou Pražané a z ulic Ječné a Resslovy se stane parkoviště pro dalších 30.000 aut denně.

Politička navíc poodhaluje, jak se takové zákazy v praxi prosazují. „Magistrát ignoruje zamítavé názory všech radnic dotčených městských částí i názory občanů, postupuje nekoncepčně a chaoticky a dopravu v Praze v podstatě jen zhoršuje,“ končí politička s tím, že by se vedení města mělo místo nápadů na uzavírání dopravy soustředit víc na dokončení okruhů a výstavbu metra D místo laboratorních pokusů v pražských ulicích.

Příprava už nenápadně běží

A my k tomu dodáváme (zase): Myslete, komu dáváte volební hlasy, a buďte ostražití k plíživým nenápadným změnám ve svém okolí! Věděli jste například, že poslanec a starosta Prahy 7 Jan Čižinský prosazuje do jedné z mnoha novel zákona o silničním provozu zdánlivě bezvýznamnou pasáž, aby informační systémy u silnic ukazovaly kromě teploty vozovky a vzduchu také emisní kategorii vozidla a jím skutečné vypouštěné emise?

Netají se tím, že se mohou brzy hodit k regulacím a kontrole nových povinností uložených řidičům v nízkoemisní zóně. Přípravy na další omezování plíživě pokračují. Jenom o tom většina motoristů neví.

Měření rychlosti v Brně: Kolikrát to ještě zkusí?

Brněnští řidiči jen o fous unikli měření rychlosti v Husovickém tunelu na okruhu. Možná si teď říkáte, že by to jen pomohlo bezpečnosti provozu, a kdo jezdí podle předpisů, nemá se čeho bát. Jenže nápad překvapil i samotné radní, kteří o něm nevěděli. A už jednou před dvěma lety mu zamezili. Na místě se totiž nikdy žádná vážná dopravní nehoda nestala a obávali se zcela racionálně zbytečného zahlcení městských úředníků přestupkovou agendou v lokalitě, kde to nedává žádný smysl. „Od začátku jsme nesouhlasili s plněním rozpočtu pomocí odpustků automaticky měřicím systémem. Jsem rád, že všechny zúčastněné strany přistoupily na naše argumenty. Úsekové měření v Husovickém tunelu by nebylo přiměřené a nevedlo by ke snížení rizikovosti v místě, které je dnes naprosto bezpečné. Vývoj je v souladu se studií o bezpečnosti, na kterou jsme upozorňovali,“ oddychl si zastupitel David Pokorný s tím, že si někdo chtěl evidentně namastit kapsu, a nevyšlo mu to. „Nebojíme se ale, že by znovu nepřišel nějaký vizionář, který bude chtít plnit městskou kasu skrze šikanu řidičů,“ okomentoval výsledek spolek Brno autem. Naposledy plánovala rychlost v tunelech měřit policie a ŘSD.

Rozhovor s Adamem Scheinherrem: Budeme vás sledovat!

Praha se rozhodla významně omezit provoz aut v centru ve prospěch MHD a pěších, zejména na nábřežích částí Prahy 1, 2 a 5. Proč vlastně a jak se to projeví na dopravě v metropoli, vysvětluje náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Město chce vystrnadit tranzitní dopravu z centra města – konkrétně z nábřeží od Národního divadla až po Křížovnickou a na Malé Straně od Újezdu až po Klárov.

Při obhajobě omezení vjezdu do centra operujete s čísly a prognózami. Jsou vaše, nebo jste si je nechali dělat?

Zadali jsme si studii. Čísla říkají, že 80 procent dopravy tam připadá na pěší a MHD, tranzit je 5 až 10 procent. Něco dělalo ČVUT, větší část pak TSK a sčítače dopravy. Tedy spolupráce napříč městskými a externími organizacemi. Nám jde o omezení zbytné tranzitní dopravy v centru, nikoli uzavření pro dopravu a zavedení výhradně pěších zón – tedy něco jako Václavské náměstí, to vážně nehrozí.

Odkdy s tím řidiči mají počítat?

Omezení tranzitní dopravy na Smetanově nábřeží a na Malé Straně začne buď na podzim, nebo na jaře příštího roku, je to spojeno s výstavbou zastávek tramvají.

Tam tedy bude úplný zákaz vjezdu?

Ne, úplný zákaz vjezdu nikdy nebude. Ovšem jsou to zároveň místa, kde bude vjezd významně omezen. Poblíž nich budou smyčky, po nichž se auta budou moci pohybovat, aby mohla vyjet z oblasti toutéž trasou, kterou tam vjela. Omezení se nebude vztahovat pouze na rezidenty, tedy řidiče, kteří tam mají bydliště, nebo ty, kdo si koupí krátkodobé parkování. Projedou i jednostopá vozidla, samozřejmě integrovaný záchranný systém, policie a zásobování. Navíc osm hodin denně, od 22 do 6 hodin ráno tam bude volno i pro všechny ostatní. Omezení vjezdu pro tranzitní dopravu navíc neznamená, že tam vznikne výhradně pěší zóna. Víkendové pokusy z minulosti, kdy oblast byla kompletně uzavřena, ukázaly, že to vlastně bylo jak k nelibosti místních, tak i projíždějících.

Není ale na takové změny moc brzy, když město nemá dobudovaný vnitřní okruh?

Podle mě vnitřní pražský okruh víceméně funguje už nyní. Jediná část, která ještě chybí, to je zbývajících 30 procent – úsek z Malešic do Libně.

Kompletně bude ale hotov až po roce 2030, je to tak?

To ano, ale sedmdesát procent z něj funguje, jak má. A zbytek už dnes odvádí průmyslový okruh, který tu zátěž mezi Libní do Malešicemi nějak zvládá.

Podle nás ale docela obtížně, zácpy tam jsou na denním pořádku. Nezdá se vám?

Není to nic, co by bylo nějak spojeno s dopravou od Národního divadla po Rudolfinum. Tam pořád platí, že omezení jsou jen přes den a pouze pro dvoustopá vozidla. A ten, kdo tam bude chtít dojet, vždycky se tam i tak dostane.

To ano, ale budou tam muset parkovat. Tedy platit. Jak to bude vypadat?

Pro lidi, kteří tam pojedou za nějakým účelem, to znamená, že budou chtít v té oblasti i parkovat. Tedy zóna bez tranzitní dopravy je vlastně postavena na systému, kdy přijedete, zaparkujete, uhradíte krátkodobý poplatek a vyřídíte třeba doktora nebo návštěvu a pojedete dál. Nebudete se tak muset vracet toutéž cestou zpátky. Tedy ne jako rezidenti, kteří přijedou třeba od Vinohradské a budou se zase tímtéž směrem vracet – třeba cestou z víkendu nebo práce.

Údajně se chystáte vjezdy do oblasti i sledovat. Pokud je to pravda, jak to chcete dělat?

V oblasti budeme mít kamery, které budou sledovat registrační tabulky, a pokud tudy někdo bude jenom projíždět, doloží to snímek a řidiči pak přijde pokuta.

Kde kamery budou?

Počítáme s nimi nejen na Malostranském náměstí a u Křížovnické. Zatím není rozhodnuto, zda to budou stávající zařízení, nebo se budou pořizovat jiná.

Kam tedy chcete odkloněnou dopravu směřovat?

Tunely a magistrála by měly všechny tyto vozy pojmout.

Ale třeba Strahovský tunel bude brzy vyžadovat rozsáhlé opravy a budou potřeba objízdné trasy. A to nebude pro oblasti, kam doprava nahrne, úplně jednoduché. Jak to chcete obhájit?

Rekonstrukce Strahovského tunelu je ještě daleko. Teprve se zpracovává podrobná dokumentace, zatím je k dispozici pouze studie proveditelnosti, dokončuje se diagnostika, takže zbývá ještě tak čtyři až šest let do zahájení. Nepředpokládám ale, že 80.000 až 90.000 aut převedeme na levý břeh Vltavy.

Mysleli jsme to jinak – jestliže bude uzavřen jeden tubus tunelu a zároveň i Malá Strana, bude to peklo. Vy si to nemyslíte?

Do zahájení prací ve Strahovském tunelu, jak jsem řekl, zbývá spousta času, nejsou tedy ani stanoveny objízdné trasy, ani nevíme, jak to bude rozfázované. Jestli se bude uzavírat jeden tubus, nebo ne. A v té době se tomu může přizpůsobit i doprava na nábřeží. Není dogma, že dopravu po nábřežích v centru pro tranzit uzavřeme a zůstane to tak navždy. Pokud nastanou nějaké obtížné situace, třeba uzavření Blanky, bude se muset zvážit centrum třeba znovu otevřít pro všechny.

Vy tedy zásadní nárůst dopravy na objízdných trasách nečekáte?

Nárůsty dopravy, a to v pouze jednotkách procent, nastanou hlavně na kapacitních komunikacích typu magistrály. Proto připravujeme zlepšení průjezdnosti křižovatky na I. P. Pavlova, která je problematická již dnes – budeme tam zkoušet jiné dopravní režimy. Například zkrácení cyklů křižovatky, aby se auta z Ječné mohla rychleji odbavit. A to samé předpokládáme na levém břehu – třeba hned na navazující komunikace za Barrandovským mostem či vjezdy do tunelů.

Ale co když třeba v Blance bude zastaven či zpomalen provoz, jak se občas stává?

Doufám, že tyto situace budou i tak ubývat. Nejkoliznější místo je na nové Povltavské a nájezdu do ulice V Holešovičkách. A pokud tam dochází ke kongescím, dispečeři uzavřou vjezdy do Blanky, než se výjezd uvolní. Několik desítek miliard drahá stavba tam vlastně trpí tím, že nemá dostatečně kapacitní výjezdy.

Nebylo by proto lepší s omezováním dopravy ještě pár let počkat, až bude kompletně dokončený vnitřní okruh?

Naším cílem není to odkládat a odkládat. A třeba nikdy nerealizovat. To, že budou někdy v budoucnosti nějaké rekonstrukce a při každé z nich se bude volit nějaký zvláštní režim, je nepopíratelný fakt. My třeba u rekonstrukce Barrandovského mostu volíme podobný model, otevřeme uzavřené sjezdy z Pražského okruhu u Písnice, abychom mohli vylepšit objízdné trasy. Něco, co je dlouhodobě uzavřené, tak otevřeme pro konkrétní čas. Takto se to dělá u každé jiné rekonstrukce.

Jak si dnes stojí…

… Barrandovský most: Rekonstruuje se celá spodní stavba, od základů přes pilíře po ložiska. Horní stavba s mostovkou přijde na řadu v příštím roce. Oprava je podle magistrátu připravena tak, aby tam byly vždycky v provozu komunikace 3 + 3 jízdní pruhy.

… Modřanská a Strakonická: Práce započaté loni pokračují a zkapacitnění by mělo být hotovo v okamžiku, kdy začnou práce na mostovce Barrandovského mostu v příštím roce.

… vnitřní pražský okruh: Minulý měsíc byl dokončen geotechnický průzkum a projednán s dotčenými městskými částmi. Dál se tak posunuly práce na přípravě územního rozhodnutí.