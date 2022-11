Rozhovor s bývalým mechanikem McLarenu: Spoustu věcí zveřejnit nemohu!

Brit Marc Priestley pracoval deset let v týmu McLaren ve formuli 1. Své zážitky s mnoha historkami ze zákulisí sepsal do bestselleru Mechanik.

Kniha Mechanik byla přeložena také do češtiny i slovenštiny. A právě slovenskému vydavateli se podařilo přilákat autora do Bratislavy. V rámci slavnostního křtu a autogramiády jsme Marka Priestleyho exkluzivně vyzpovídali.

Neměl jste problémy s bývalým kolegy poté, co vyšla kniha?

Během celého procesu při jejím vzniku jsem se snažil být velmi opatrný a také hovořil s lidmi od McLarenu, kde mám stále řadu přátel. Současně to je kniha, která se nijak nedrží zpátky, mým cílem bylo napsat pravdu. Musím dodat, že s lidmi z týmu nadále dobře vycházím.

Chtěl byste pracovat ve formuli 1 ve věku, kdy jste začínal?

Začínal jsem ve dvaadvaceti letech, v té době to bylo okouzlující. Ve světě sportu bylo hodně peněz. Neexistovaly žádné chytré telefony, nebyly sociální sítě. Tvrdě jsme pracovali a také si užili spoustu legrace a mohli utéct vychutnat si život. Dnes by se naše akce brzy dostaly na veřejnost, což by nebylo dobré. Stále mám obrovský obdiv ke každému, kdo se do tohoto sportu zapojuje, a jsem jeho velkým fanouškem. Takže ano, být mi dnes dvaadvacet let, usiloval bych o práci ve světě formule 1.

Kdybyste mohl něco na F1 změnit, co by to bylo?

Vyměnil bych auta, aby byla lehčí, kratší a obratnější. Pro taková byla navržena řada současných okruhů. A třeba rakouský Red Bull Ring je typem trati, kam se současné vozy těžko vejdou, mají tam málo prostoru.