Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

BMW a otočný ovladač iDrive: Někdejší inovátor dnes pomalu skomírá

Otočný ovladač iDrive od BMW
Otočný ovladač iDrive od BMW
Otočný ovladač iDrive od BMW
E60 mohla mít ve výbavě třeba průhledový displej (HUD). Uprostřed je palubní deska původní verze, vpravo po modernizaci
48 Fotogalerie
Tomáš Dusil
Tomáš Dusil
Diskuze (0)

Infotainment lze ovládat buď přímo na dotykové obrazovce, nebo nepřímo tím, že v nabídce listujete za pomoci mechanického ovladače.

S příchodem BMW 7 čtvrté generace (E65/E66) v roce 2001 se představil také tehdy nezvykle moderní infotainment iDrive ovládaný způsobem, kdy mezi jednotlivými menu listujete za pomoci otočného ovladače, který je zároveň vícesměrným tlačítkem. Bylo to v době, kdy dotykové displeje sice už existovaly, avšak neměly požadovanou spolehlivost.

Tehdy nezvykle inovativní řešení umožnilo ovládat tehdy nevídané množství funkcí a zároveň dovolilo vypustit značné množství tlačítek, které se staly typické zejména pro vozy vyšších tříd už od 80. let. Navíc jich stále přibývalo, jak přibývaly další funkce a prvky výbavy. Ostatně stačí srovnat palubní desky BMW řady 7 E38 z roku 1994 a novější vzpomínanou generaci s prvním iDrivem E65/E66 z roku 2001.

Původní iDrive využíval osmisměrný otočný ovladač, což se zdálo tehdejším řidičům velmi nezvyklé a také nepřehledné. Pravdou je, že tenhle původní systém měl k dokonalosti daleko. Jenže už o tři roky později s příchodem nové řady 5 E60/E61 BMW svůj systém iDrive vylepšilo, přičemž největší změnou bylo nahrazení osmisměrného „kolečka“ čtyřsměrným. Čtyři směry (v podstatě pohyby ovladače dopředu/dozadu a doleva/doprava) odpovídaly počtu základních menu na obrazovce. Do každého z nich jste vstoupili tím, že jste ovladačem dané menu zvýraznili a následně jste do něj vstoupili stlačením ovladače. K listování bylo třeba kolečkem otáčet v obou smyslech.

Že šlo o nesmírně zdařilý koncept ovládání, dokazuje skutečnost, že netrvalo dlouho a přímá německá konkurence uvedla v podstatě obdobný systém. U Audi to bylo MMI a u Mercedesu COMAND. Obojí pracovalo obdobně jako řešení BMW iDrive.

Ačkoliv všichni tři zmínění výrobci v dalších generacích svých aut uvedli dotykové obrazovky, otočná kolečka s tlačítky pro návrat o jeden krok (back), respektive do hlavního menu (tlačítko s nápisem menu nebo symbolem domečku) stále zachovávali.

Za sebe mohu potvrdit, že jde o nejlepší ovládání infotainmentu. Z neprémiových značek jej však v Evropě zavedla pouze Mazda v rámci rozhraní HMI. U ní šel koncept dokonce tak daleko, že ovládat rozhraní na dotykovém displeji bylo možné jen, když auto stálo. Jakmile jste se rozjeli, dotykový displej nefungoval, a tedy museli jste využít otočný ovladač. Mazda tehdy tvrdila, že je to kvůli bezpečnosti.

Audi a Mercedes-Benz již delší dobu tohle řešení nevyužívají a spoléhají jen na dotykovou obrazovku. Mazda sice systém ještě nedávno používala, avšak v nové generaci CX-5 nebo elektrické Mazdě 6e jej rovněž opouští. Také BMW jeho využití omezilo, když v menších modelech s motorem uloženým napříč (řady 1, X1) jej rovněž nenajdete. U větších modelů s podélně uloženým motorem ale stále žije.

Moc dlouho tu s námi ale asi už nebude. Odklon od něj jasně ukazuje směr BMW Neue Klasse EV, kdy v novém iX3 už „otočné kolečko“ na středovém tunelu není.

Zdroj: tiskový portál BMW, wikipedia,

Foto BMW

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů