BMW a otočný ovladač iDrive: Někdejší inovátor dnes pomalu skomírá
Infotainment lze ovládat buď přímo na dotykové obrazovce, nebo nepřímo tím, že v nabídce listujete za pomoci mechanického ovladače.
S příchodem BMW 7 čtvrté generace (E65/E66) v roce 2001 se představil také tehdy nezvykle moderní infotainment iDrive ovládaný způsobem, kdy mezi jednotlivými menu listujete za pomoci otočného ovladače, který je zároveň vícesměrným tlačítkem. Bylo to v době, kdy dotykové displeje sice už existovaly, avšak neměly požadovanou spolehlivost.
Tehdy nezvykle inovativní řešení umožnilo ovládat tehdy nevídané množství funkcí a zároveň dovolilo vypustit značné množství tlačítek, které se staly typické zejména pro vozy vyšších tříd už od 80. let. Navíc jich stále přibývalo, jak přibývaly další funkce a prvky výbavy. Ostatně stačí srovnat palubní desky BMW řady 7 E38 z roku 1994 a novější vzpomínanou generaci s prvním iDrivem E65/E66 z roku 2001.
Původní iDrive využíval osmisměrný otočný ovladač, což se zdálo tehdejším řidičům velmi nezvyklé a také nepřehledné. Pravdou je, že tenhle původní systém měl k dokonalosti daleko. Jenže už o tři roky později s příchodem nové řady 5 E60/E61 BMW svůj systém iDrive vylepšilo, přičemž největší změnou bylo nahrazení osmisměrného „kolečka“ čtyřsměrným. Čtyři směry (v podstatě pohyby ovladače dopředu/dozadu a doleva/doprava) odpovídaly počtu základních menu na obrazovce. Do každého z nich jste vstoupili tím, že jste ovladačem dané menu zvýraznili a následně jste do něj vstoupili stlačením ovladače. K listování bylo třeba kolečkem otáčet v obou smyslech.
Že šlo o nesmírně zdařilý koncept ovládání, dokazuje skutečnost, že netrvalo dlouho a přímá německá konkurence uvedla v podstatě obdobný systém. U Audi to bylo MMI a u Mercedesu COMAND. Obojí pracovalo obdobně jako řešení BMW iDrive.
Ačkoliv všichni tři zmínění výrobci v dalších generacích svých aut uvedli dotykové obrazovky, otočná kolečka s tlačítky pro návrat o jeden krok (back), respektive do hlavního menu (tlačítko s nápisem menu nebo symbolem domečku) stále zachovávali.
Za sebe mohu potvrdit, že jde o nejlepší ovládání infotainmentu. Z neprémiových značek jej však v Evropě zavedla pouze Mazda v rámci rozhraní HMI. U ní šel koncept dokonce tak daleko, že ovládat rozhraní na dotykovém displeji bylo možné jen, když auto stálo. Jakmile jste se rozjeli, dotykový displej nefungoval, a tedy museli jste využít otočný ovladač. Mazda tehdy tvrdila, že je to kvůli bezpečnosti.
Audi a Mercedes-Benz již delší dobu tohle řešení nevyužívají a spoléhají jen na dotykovou obrazovku. Mazda sice systém ještě nedávno používala, avšak v nové generaci CX-5 nebo elektrické Mazdě 6e jej rovněž opouští. Také BMW jeho využití omezilo, když v menších modelech s motorem uloženým napříč (řady 1, X1) jej rovněž nenajdete. U větších modelů s podélně uloženým motorem ale stále žije.
Moc dlouho tu s námi ale asi už nebude. Odklon od něj jasně ukazuje směr BMW Neue Klasse EV, kdy v novém iX3 už „otočné kolečko“ na středovém tunelu není.
Zdroj: tiskový portál BMW, wikipedia,
Foto BMW