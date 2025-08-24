Brabus předvádí další variaci na Mercedes SL. Stojí více než Ferrari 12Cilindri
Komu nevoní Mercedes-AMG SL předělaný na shooting brake, může sáhnout po klasickém roadsteru. V obou případech si pro vás Brabus přichystal peklo na zemi.
Brabus je jedním z nejznámějších úpravců aut na světě. Zaměřuje se především na německé vozy, nebojí se však sáhnout ani na vozy Rolls-Royce. Rocket GTC Deep Red ovšem sází na klasiku. Vychází totiž z nejnovější generace luxusního roadsteru Mercedes-AMG SL.
Stejně jako u shooting braku, o kterém jsme psali nedávno, i v případě roadsteru Brabus slibuje radikální úpravy exteriéru a brutální výkon.
Ačkoliv karoserie vypadá, jako kdyby dostala pouze rozšířené podběhy, ve skutečnosti se jedná o karbonové dílo přímo od Brabusu. Podle názvu nepřekvapí, že je tělo vyvedeno v červeném odstínu.
Pod dlouhou přední kapotou trůní dvojitě přeplňovaný osmiválec o objemu 4,0 litru, kterému pomáhá trakční elektromotor. Prostým součtem 450 a 150 kilowattů u výchozí verze DL 63 S E Performance získáme systémový výkon 600 kilowattů, ten byl však lidem v Brabusu málo.
Upravený roadster Brabus Rocket GTC Deep Red posílil na plných 735 kilowattů neboli rovných 1000 koní. Točivý moment poskočil z již tak mamutích 1420 na ohromujících 1820 newtonmetrů. K dispozici ovšem nakonec je o 200 Nm nižší hodnota. Elektronické omezení má totiž chránit komponenty pohonu a prodloužit jejich životnost.
I tak ovšem máte pod pravou nohou tolik síly, že na silnici jen těžko potkáte důstojného soupeře. Z nuly na 100 km/h je červená raketa už za 2,6 sekundy, maximální rychlost je limitována na 317 km/h, což je u auta se sklápěcí střechou stejně více než dostatečná hodnota.
Zatímco za standardní Mercedes-AMG SL 63 S E Performance zaplatíte minimálně 6.000.390 Kč (exkluzivní, avšak docela kýčovitý Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series stojí dokonce 6.555.780 korun), Brabus Rocket GTC Deep Red vás vyjde dráž. Mnohem dráž.
Základní cena totiž startuje na částce 697.800 eur, což je asi 17.145.000 Kč. Jen pro představu: dvanáctiválcové Ferrari 12Cilindri Spider je v základu asi o 6,4 milionu korun levnější.
Zdroj: Brabus a Carscoops, video a foto: Brabus