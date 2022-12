Rozhovor s Pavlem Bémem o dopravě: Praha musí mít koule!

Setkáváme se v pražském Středisku pro psychoterapii a rodinnou terapii Anima, kde má někdejší primátor Pavel Bém moc hezky zařízenou ordinaci: v podstatě připomínající obývák.

Myslíte si, že Praha byla v posledních letech vůči motoristům nepřátelská?

Objevily se naivní, až bych řekl infantilní vize politické reprezentace. Ty jsou postavené na úvaze, že v Praze mohou lidé jezdit do práce a nazpět na kole. Samozřejmě že mohou. Ale jde o nepatrný zlomek, je to malinká část pražské populace. Je bezohledné vůči absolutní většině favorizovat velmi malou skupinku lidí. A upozorňuji, že to říkám coby vášnivý cyklista, který po Praze rád jezdí. Víte, zodpovědná politická reprezentace musí vidět realitu a být schopna vnímat potřebu významné většiny obyvatel. Musí být schopna preferovat je před zájmy absolutně minoritních cílových skupin.

Ke kterým dalším věcem bylo vedení Prahy v minulých letech náchylné?

Mimo rozum postrádající favorizaci cyklistů – a znovu zdůrazňuji, že cyklisté do Prahy patří – v Praze bují postmoderní móda všech koloběžek a elektrických koloběžek. A to nejen v centrální části města, nýbrž i v hustě osídlených navazujících částech. To považuji za obří riziko!

Proč?

Protože narážíme na lidi intoxikované vším možným, blázní na koloběžkách tu dva tu tři, motají se. Aktuálně samozřejmě vznikají absurdní nápady, že v úzkých pražských uličkách budeme my motoristé jezdit metr a půl od tohoto pohybujícího se tělesa. Což většinou možné není. Zkrátka a dobře přišla reprezentace, která hloupě začala preferovat a fetišizovat minority. Hnutí Praha sobě nás chce všechny posadit na kola, Piráti na koloběžky, čímž se jen ohrožuje bezpečnost Pražanů.