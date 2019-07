Saleen S7 začíná být podobně nesmrtelný jako Pagani Zonda

Značka Saleen je od svého zrodu, k němuž došlo v první polovině osmdesátých let dvacátého století prakticky nerozlučně spojena s úpravami vozů Ford Mustang, ale v minulosti nabídla i ostřejší Chevrolet Camaro, Dodge Challenger a také upravené elektromobily Tesla. V současné nabídce této značky figuruje dvoumístné kupé Saleen S1 s přeplňovaným čtyřválcem před zadní nápravou a pak samozřejmě modely, jimž za základ slouží Ford Mustang a Ford F-150.

Mezi zásadní modely v historii značky Saleen ovšem patří i v letech 2000 až 2009 nabízené její vlastní supersporty S7 a S7 Twin Turbo a také S7-R pro vytrvalostní závody. Podobně jako Pagani Zonda se Saleen S7 nemůže odebrat na odpočinek a neustále se vrací. Naposledy byl oživen v roce 2017 prostřednictvím limitované edice sedmi exemplářů S7 LM.

Na model S7 přitom mělo navázat nové supersportovní kupé Saleen S5S Raptor, které se jako koncept představilo v roce 2008. Jeho produkce se měla rozběhnout do roku 2010, ale nakonec zůstal tento model jen prototypem. Saleen S7 se naopak opět připravuje na svůj návrat na trh a má být výkonnější a rychlejší než kdykoliv předtím.

První informace o novém provedení supersportu Saleen S7 zveřejnil prostřednictvím svého účtu na Twitteru německý automobilový novinář Greg Kable, když sdílel snímky z prezentace Jiangsu Secco Automobile Technology Corporation, hlavního partnera společnosti Saleen v Číně.

As part of its plans to resurrect @Saleen, Jiangsu Secco Automobile Technology Corp has announced a limited run of Saleen S7 Le Mans. They run a powered up twin-turbocharged 7.0-litre V8 Ford Windsor engine with 1500hp and 1800Nm. 0-62mph in 2.2sec and 298mph (480km/h) VMax pic.twitter.com/vmvoqIrXK3