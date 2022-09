Šestikolová Toyota Land Cruiser má brnění. Vyráží do boje s drony

Jihoafrická společnost SVI Engineering se pochlubila s šestikolovým obrněným vozidlem, které je vybaveno do boje s drony. Asi nikdo by v něm nehledal Toyotu Land Cruiser řady J70 – model, který ve výrobě vydržel od roku 1984 až do současnosti. Na některých trzích je po něm dokonce taková poptávka, že je na několik let dopředu vyprodáno.

Dílo společnosti SVI Engineering se nazývá MAX 3 Six-Wheeler a stojí na základě Land Cruiseru modelu J79 (pick-up). Firma specializující se na obrněná a speciálně upravená vozidla Land Cruiseru namontovala třetí nápravu a tu druhou rozšířila. Kola na obou zadních nápravách jsou vybavená kotoučovými brzdami, které si mají lépe poradit s hmotností vozu.

Upraven je pochopitelně také podvozek a instalovány jsou nové stabilizátory. O pohon se stará 4,5litrový vznětový osmiválec, který zvládne pracovat s hmotností až 5,5 tuny. Na korbě vozu našel místo radar, který vyhledává a identifikuje nepřátelské drony. Informace o detekovaném nebezpečí jsou pak odeslány automatickému granátometu. Na zádi můžete na fotkách vidět také uchycenou terénní motorku. Ta prý může sloužit k rychlejšímu přesunu k sestřelenému dronu.

V designu auta výchozí Land Cruiser těžko poznáte. Tady dostala přednost funkce před formou. Brnění vozu je vyrobeno z ocelových plátů, které si poradí s útočnými puškami a protipěchotními granáty. MAX 3 Six-Wheeler standardně poskytuje úroveň ochrany označovanou BR6 dle normy EN1063, ale na přání je možné získat ochranu BR7, což znamená, že si pancéřování poradí s vyšší energií nárazu.

V SVI Engineering se ale nezaměřují jen na vojenské či bezpečnostní vozy. Zájemcům postaví také obrněnou verzi osobního vozu, zpravidla vycházející z velkého SUV či off-roadu. Od založení v roce 2004 už jihoafrická firma údajně dodala přes 2.500 takto upravených aut. Cenu úprav firma uvádí pouze orientačně a u vojenských vozidel ji neuvádí vůbec – místo toho vám stránky společnosti nabídnou kontaktní formulář.