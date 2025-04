Britský elektromobil s irským jménem McMurtry Spéirling udivuje svět už čtvrtým rokem. Fascinuje brutální rychlostí a obratností, pravidelně trhá rekordy a teď si připsal další prvenství. O autech, která vyvinou tolik přítlaku, že teoreticky dokáží jezdit hlavou dolů, se mluví dlouho, umět by to snad měli o monoposty Formule 1. Jako první to ale opravdu dokázal právě až McMurtry Spéirling, a co je ještě bizarnější, dokázal tak i zaparkovat.

Maličký elektromobil o délce 3,20 metru, šířce 1,50 metru a výšce 1,05 metru, má rozvor dlouhý 2,00 metry a hmotností se vejde do jedné tuny. Poháněna jsou pouze zadní kola, a to dvojicí elektromotorů dosahujících výkonu až 746 kW. Baterie o kapacitě 60 kWh na jedno nabití poskytne dostatek energie na asi 30 minut jízdy na okruhu. Zrychlení z 0 na 96 km/h (60 mil) je otázkou 1,5 sekundy, nabíjet umí výkonem až 600 kW. Nejde navíc jen o koncept, auto opravdu míří do výroby, sériová verze navíc dostane větší baterii se 100 kWh.

Ale pro zvláštní rekord nejdůležitější součástí je dvojice „větráků“ zakomponovaných do podvozku, které auto aktivně přisávají k vozovce. Tunovému Spéirlingu poskytnou přítlak až dvě tuny, což dává vysvětlení, jak mohl po krátké obrácené ploše prcek pomalu popojíždět a stát. Pro srovnání, monopost Formule 1 pro vyvinutí podobného přítlaku potřebuje dosáhnout rychlosti kolem 240 km/h.

Jako ukázku nezvyklé schopnosti postavili inženýři z McMurtry Automotive jednoduché zařízení, na které Spéirling vjel a poté byl obrácen vzhůru koly. Protože měl k dispozici jen o trochu více prostoru, než kolik auto měří na délku, popojel s ním zakladatel firmy Thomas Yates jen pár centimetrů. Jako důkaz to ovšem stačilo, a samotné parkování vzhůru nohama je snad ještě impresivnější.

McMurtry Spéirling: Šílený britský sporťák umí jezdit i parkovat koly vzhůru • McMurtry

Nejde o jediné moderní auto s aktivním systémem přítlaku, v Británii totiž vzniká také sportovní vůz GMA T. s atmosférickým dvanáctiválcem. Vůz vytvořený legendárním konstruktérem Gordonem Murrayem však nemá větráky na podvozku, ale jeden na zádi, který nasává vzduch protékající pod autem. Přítlak zlepšuje asi o 30 %, podobný kousek jako u Spéirlingu tedy asi očekávat nemůžeme.

