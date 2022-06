V Goodwoodu padl rekord, dvojče Batmobilu zajelo čas 39,08 s. A půjde do výroby!

V závodu do vrchu, který se pořádá v rámci Festivalu rychlosti v Goodwoodu, držel dvacet let rekord monopost formule 1 McLaren MP4/13 poháněný vidlicovým desetiválcem. Nick Heidfeld zajel na trati dlouhé téměř 1,9 kilometru čas 41,6 sekund. Pokořit se ho podařilo až Romainu Dumasovi v roce 2019, když za volantem elektrického speciálu Volkswagen ID.R tratí prolétl za 39,9 sekund.

Člověk by si mohl myslet, že Dumasův rekord chvíli vydrží, stejně jako předtím Heidfeldův, ale o tomto víkendu došlo v rámci letošního ročníku Festivalu rychlosti k jeho překonání. Nepodařilo se to žádné formuli, ani speciálu postavenému velkou automobilkou. Nový rekord si připsalo prazvláštní vozítko, za kterým stojí malá britská společnost McMurtry Automotive. Bývalý jezdec F1 a IndyCar, Max Chilton, zajel čas 39,08 sekund.

Vozítko se jmenuje McMurtry Spéirling a poprvé se světu představilo v rámci loňského Festivalu rychlosti v Goodwoodu. Poté se objevilo v řadě domácích i zahraničních médií, i my jsme o něm v roce 2021 psali. Připomeňme jen, že se jedná o maličký elektromobil o délce 3,20 metru, šířce 1,50 metru a výšce 1,05 metru. Rozvor je dlouhý 2,00 metry a hmotností se Spéirling vejde do jedné tuny.

McMurtry Spéirling má poháněna kola zadní nápravy, a to dvojicí elektromotrů údajně dosahujících výkonu až 746 kW (1.014 koní). Baterie o kapacitě 60 kWh na jedno nabití poskytne malé britské pozemní raketě dostatek energie na více než 30 minut dovádění na okruhu. Zrychlení z 0 na 96 km/h je otázkou 1,5 sekundy. Specialitou Spéirlingu je dvojice větráků zakomponovaných do podvozku.

Podobně jako například supersport T.50 od Gordona Murraye, větráky v podstatě přisávají auto k vozovce. Je možné je ovládat dle potřeby řidiče, přičemž při zapnutí na plný výkon jsou schopné Spéirlingu poskytnout dvoutunový přítlak. A to, i když vůz v klidu stojí na místě, zatímco například monoposty formule 1 pro vygenerování podobného přítlaku potřebují jet rychlostí zhruba 240 km/h.

Připočtěte k tomu velké křídlo na zádi a ostatní aerodynamická řešení karoserie a Spéirling je při jízdě prakticky přilepen k vozovce. I proto jeho jízda vypadá tak neuvěřitelně dokonce i na videu, které normálně rychlost zkresluje a dělá ji méně působivou. Však se přesvědčte sami:

Video se připravuje ...

A třešnička na dortu? Přestože je McMurtry Spéirling stále jen prototypem, chystá se jeho výroba. Už loni jsme informovali o tom, že je zvažována, a to včetně schválení do provozu na veřejných komunikacích, nyní to však definitivně potvrdil generální ředitel společnost McMurtry Automotive, Thomas Yates. V rozhovoru s kolegy z britského Autocaru řekl: „Chceme nabídnout něco, čím budete moci jezdit po centru Londýna a pak to vezmete na okruh.“

„Nikdy to nebude na zpomalovacích prazích nejpohodlnější, ale o to ani nejde. Jde o to, že řídíte skutečně kompaktní elektrické auto, které je neuvěřitelné, hlasité, vzrušující, a o kterém víte, že bude nejrychlejším [vozem] na jakémkoliv okruhovém dni, kterého se zúčastníte. Je také odolné vůči budoucnosti, bez emisí a vychází z něj jen to, co bylo na zemi už před tím, než jste se tam dostali.“

Některé detaily budou muset být na cestě k silniční podobě Spéirlingu upraveny, ale to podstatné, jako baterie, výkon, větráky a základní vzhled vozu mají zůstat stejné. Navíc přibudou stěrače, plnohodnotné světlomety a podobné detaily nezbytné pro provoz na běžných silnicích. Unikátnosti vozu však bude odpovídat také sedmiciferná cenovka. Tedy alespoň v britských librách, po přepočtu na koruny počítejme minimálně s osmicifernou cenou.

Zde ale plány společnosti McMurtry Automotive nekončí, Yates už naznačil možné další auto. Bude opět zaměřeno na rychlost, ale – je-li to vůbec možné – bude ještě menší než už nyní titěrný jednomístný Stéirling. Yates řekl: „Budoucnost je menší. Pro tohle auto [Spéirling] jsme si stanovili cíl dodat něco, co v žádném ohledu neplýtvá, nemá žádný zbytečný prostor navíc a nic nepřijde nazmar. Jen zážitek z řízení něčeho fenomenálního, kompaktního a lehkého. To je pro nás cesta, kterou chceme jít i v budoucnu.“

K tomu Yates dodal: „Všichni se nás neustále ptají, jestli postavíme dvoumístné auto, ale těch je na světě tolik, ze kterých si můžete vybírat. My zatím vyrábíme úžasná auta bez tohoto nadbytečného prostoru.“

Závěrem se ještě na chvilku vraťme k McMurtry Spéirling. Datum představení jeho produkční podoby se schválením do silničního provozu zatím nebylo stanoveno. Stejně tak neznáme ani přesnou cenu. Už nyní se však můžete ozvat společnosti McMurtry Automotive, kde si zaregistrují váš zájem.