Škoda Fabia III ujela půl milionu kilometrů: Překvapení s tipem pro vás

Jiří Suk a jeho syn Jan jsou ukázkoví nadšenci. V pěkně zrekonstruovaném starém statku kousek od Benešova mají pro své vlastní potřeby dílničku, na dvorku pár starších škodovek k renovaci a auta je i živí. Oba dělají pro polského distributora náhradních dílů. „Na starosti mám nezávislé prodejny autodílů, které se dnes velcí distributoři snaží z trhu vyštípat. Denně tak jezdím po celé republice,“ vysvětluje Jan Suk, jak je možné, že od roku 2017, kdy fabii vyrobenou pár měsíců předtím začal používat, najel 500.000 km.

Všechno drží

Auto má původní motor, převodovku, ramena náprav, kulové čepy, poloosy a jejich klouby. Zkrátka vše, co nevidíte v tabulce dále. I původní akumulátor vydržel sedm let a skoro 400.000 km. Před hliníkovým tříválcem 1.4 TDI přitom odborníci spíš varují. Jako jeden z prvních začal trpět na chlazení a topení zacpané šlemy z přepálené kapaliny a následně i na přilepené vypínací kroužky vodních čerpadel, které způsobovaly přehřívání. Toto postihovalo už roční auta stejně jako doslova katastrofické selhávání dvouhmotnostních setrvačníků. Výrobce nakonec na snahu o utlumení masivních torzních kmitů dieselového tříválce zcela rezignoval a auta začal v záruce přestavovat na pevný setrvačník. Měnil přitom i pravou poloosu a do motoru nahrával upravený software s vyšším volnoběhem, aby se vibracím předešlo.