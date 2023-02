Škoda omezí výrobu i příští týden, tentokrát ve všech svých závodech

Automobilka Škoda Auto omezí kvůli výpadkům v dodávkách dílů výrobu i příští týden. Stejně jako tento týden se to dotkne závodů v Mladé Boleslavi a Vrchlabí a nově i závodu v Kvasinách, kde se zatím vyrábí bez omezení. Plyne to z informací týdeníku Škodovácký odborář.

V úterý firma uvedla, že úplné zastavení výrobního programu neplánuje, přičemž v druhé polovině roku čeká zlepšení situace v dodávkách polovodičů. Z důvodu nedostatku komponentů ve středu na zhruba měsíc přerušila výrobu kolínská automobilka Toyota.

Podle škodováckého týdeníku se omezení výroby příští týden nedotkne montáže a svařovny v závodě MB II, kde se vyrábí modely Fabia, Scala a Kamiq. Naopak v mladoboleslavském závodě I, kde se vyrábí vozy Octavia a Enyaq, budou stejně jako tento týden některé směny zrušeny, a to ve svařovně, na montáži i v lakovně. Například na montáži budou jen ranní směny, lakovna A pojede celý týden, avšak v omezeném režimu, a lakovna B bude bez odpoledních a nočních směn, s výjimkou noční z neděle na pondělí, a bez páteční ranní směny.

"V Kvasinách se na obou linkách, svařovnách i lakovně ruší první noční směna z neděle na pondělí, ostatní směny celý týden pojedou bez omezení," uvedl týdeník a doplnil, že některé směny budou příští týden zrušeny i na montáži baterií. Ve Vrchlabí podle týdeníku odpadne směna z neděle na pondělí, v pondělí ráno a pak další nedělní ranní a noční směna.

Odstávka v kolínské automobilce Toyota Motor Manufacturing Czech Republic by měla být větší část února. Její celková doba není známá, rozjezd linky firma zatím plánuje na poslední týden v únoru. Důvodem odstávky je výpadek subdodávek pro českého dodavatele způsobený epidemií covidu v Číně na konci loňského roku. Automobilce chybí komponenty do obou modelů, které se v Kolíně vyrábějí, a to Aygo a Yaris.