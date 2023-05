Škoda v Česku konečně prodává běžný Enyaq Coupé. Více než rok po prvních jízdách!

Současně u obou karosářských provedení modelu Enyaq iV dochází k novému členění výbavových paketů, kromě základní varianty Clever mohou zákazníci volit výbavy Plus, Advanced a Maxx i další volně objednatelné položky.

Nově pojmenovaná základní výbava Clever zahrnuje většinu položek dřívějšího provedení Loft. Zahrnuje například LED světla vpředu i vzadu, virtuální kokpit s navigací, parkovací kameru, třízónovou automatickou klimatizaci, vyhřívaná přední sedadla nebo balíček Asistovaná jízda 1.0.

Paket Clever přidává Matrix-LED přední světlomety s ostřikovači, Top LED zadní světla s animovanými ukazateli, elektricky ovládané sedadlo řidiče, boční airbagy vzadu, elektrické víko zavazadlového prostoru s virtuálním pedálem a vyšší úroveň Asistované jízdy 2.5. Tento paket odpovídá specifikaci Sportline.

Paket Advanced rozšiřuje výbavu o vyhřívání zadních sedadel a čelního skla, osvětlenou přední masku Crystal Face, head-up displej a audiosystém Canton, což koresponduje se specifikací RS. Balíček Maxx pak přidává adaptivní podvozek DCC, progresivní řízení, sportovní multifunkční kožený volant, panoramatický kamerový systém, automatické parkování, asistent pro předjíždění či elektricky ovládaná přední sedadla s pamětí a bederními opěrkami.

Mimo tyto pakety stojí řada dalších položek, mezi nimi třeba tepelné čerpadlo, elektricky sklopné tažné zařízení nebo přenosná nabíječka iV s výkonem až 11 kW vhodná pro 400V i 230V zásuvku.

Nejlevnější Škodou Enyaq je aktuálně provedení iV 60 s 62kWh baterií, maximálním výkonem 132 kW a pohonem zadních kol. Startuje na částce 1.239.900 Kč. Pro Enyaq Coupé zatím verze iV 60 k dispozici není.

Nově uvedené Coupé iV 80 začíná na 1.424.900 Kč, Coupé iV 80x na 1.524.900 Kč. Obě verze mají 82kWh baterii, iV 80 nabízí nejvyšší výkon 150 kW a je zadokolkou, iV 80x se dvěma elektromotory umí až 195 kW a má pohon všech kol.

Připomeňme, že Škoda chce do roku 2026 rozšířit svou nabídku čistě elektrických vozů na šest modelů. Do roku 2027 investuje Škoda Auto do elektromobility 5,6 miliardy eur, tedy podle aktuálního kurzu asi 133 miliard korun. V plánech figurují malé SUV s pracovním názvem „Small“, kompaktní SUV model „Compact“ s oficiálním názvem Elroq, prostorný model „Combi“ a sedmimístné SUV „Space“.